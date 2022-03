FALSKE VIDEOER: Etter innvasjonen av Ukraina startet, har det dukket opp flere falske livestreamer. Det kan vi blant annet se eksempler på her. Skjermdump: Tiktok

Får donasjoner på falske Ukraina-videoer på TikTok

TikTok har gjort det lettere å spre falske videoer til tusenvis av seere. Enkelte tiktokere har brukt de falske videoene til å samle inn penger.

Av Leah Parichehr Samadian

Publisert: Nå nettopp

Det er nå en uke siden Russland startet sin innvasjon av Ukraina. Skadene er store og antallet ukrainere som har behov for nødhjelp vokser stadig.

For å spre informasjon om opplevelsene fra innsiden, har flere ukrainere brukt sosiale medier som et redskap: Folk viser bilder av mennesker stuet inn i bomberom, russiske stridsvogner som tok seg inn i Ukrainas nest største by og skuddveksling i gatene.

Mye av dette rapporteres direkte av ukrainsk ungdom, melder Reuters.

– Gjennom sosiale medier kommer virkeligheten raskt og uten filter til befolkninger og myndigheter i mange land. Det kan ha ført til at flere land har reagert raskere med sanksjoner mot Russland, og hjelp til Ukraina, mener forsker Arild Bergh ved Forsvarets forskningsinstitutt, som tidligere har forklart hvorfor sosiale medier er viktig i en krig.

Bergh forteller at det har blitt publisert mange falske videoer og bilder om Ukraina-konflikten.

Folk deltar i donasjoner

På TikTok er det også mulig å samle donasjoner til det ukrainske militæret eller direkte til ukrainere i nød.

Men enkelte har brukt plattformen til å samle inn penger med falske videoer, melder NBC News.

Videoen over er et eksempel på dette. Den viser en svart ryggsekk som blir båret på tvers av et rom og plassert på en seng. Vi rekker å se en skuff bli trukket ut, men videoen stopper før vi ser hva den skal fylles med.

I bakgrunnen høres alarmerende sirener, og det er i tillegg lagt på en stressende effekt som gjør at hele videoen blinker i små segmenter av gangen.

På videoen kan vi se donasjoner og kondolerende meldinger renne inn fra folk som tror de hjelper en flyktende ukrainer.

TikTok gjør det mulig for alle å tjene penger på livesteaming. Samtidig skal det ikke mye redigering til for å manipulere streamen.

I eksempelet under har videoen blitt spilt over en annen lyd. Det oppdaget Twitter-bruker Abbie Richards. Ved å følge Richards metode sporer VG lydfilen til en video fra februar 2021.

Lyden har blitt brukt til over 13.000 videoer siden da. Når VG prøver å bruke lyden nå, er den imidlertid blitt sperret av TikTok.

Appen engasjerer flest

Det ikke er første gang sosiale medier brukes som strategi i krig, men det er første gangen TikTok brukes på denne måten, skriver Wired.

Flere hevder det er plattformens algoritme som gjør den ideell.

– Blant alle de forskjellige plattformene er TikTok den som visuelt engasjerer flest, sier Agnes Venema, forsker i nasjonal sikkerhet og -intelligens ved Universitetet i Malta til Wired.

Tall fra 2020 viser at det i snitt publiseres fem millioner videoer hver time, og på appens «For You-page» ligger det et enormt utvalg av videoer som TikTok tror brukeren vil like.

Innholdet er ikke hovedsaklig fra folk man følger, og dersom et innlegg først fanger litt oppmerksomhet, tar det altså ikke lang tid før den går viralt. Falske innlegg kan derfor rekke å nå millioner av mennesker før de oppdages.

Sara Mosavi, en av TikToks talspersoner kommenterer til Reuters at de kontinuerlig jobber med å stoppe slikt innhold:

– Vi følger situasjonen tett, med økte ressurser til å følge plutselig trendende innhold og til å fjerne innhold med vold, promotering til vold og desinformasjon.

TikTok ønsker derimot ikke å kommentere hvor mange falske videoer eller livestreamer om Ukraina de har måttet ta ned.