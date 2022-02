BOSPOROS-STREDET: Et russisk krigsskip seilte gjennom stredet 16. februar for å forenes med den russiske flåten i Svartehavet.

Bruker avtale fra 1936 for å hindre krigsskip

Tyrkia må føle seg direkte truet av krig for å ha lov til å stenge stredet for krigsskip i henhold til avtalen.

Av Vilde Elgaaen

Tyrkia advarer militære fartøy fra å seile gjennom Bosporos-stredet og Dardanellene, opplyser den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavusoglu.

– Vi har varslet både land i regionen og andre land om ikke å sende marinefartøy gjennom stredene til Svartehavet, sier Cavusoglu i en uttalelse mandag kveld.

Den tyrkiske utenriksministeren viser til Montreux-avtalen fra 1936, som gir Tyrkia delvis kontroll over stredene og anledning til å nekte andre lands militære fartøyer å passere gjennom dem.

Han sier de vil bruke avtalen for «alt den er verdt».

Hvorvidt dagens situasjon oppfyller kravene som gir Tyrkia rett til å stenge stredet er derimot ikke åpenbart, mener Ingrid Handeland.

Hun er jurist og forsker ved Seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse ved FHS/Sjøkrigsskolen.

Handeland forteller at det kun er en artikkel i avtalen som muligens tillater Tyrkia å stenge stredet for krigsskip uten at de selv er part i konflikten, men at terskelen for å ta den i bruk er høy:

– Når Tyrkia har varslet at de skal stenge stredet, antar jeg med en viss usikkerhetsmargin at de bruker artikkel 21, sier hun og fortsetter:

– Det betyr at de i så fall føler seg så truet for umiddelbar fare for krig at de mener de har rett til å stenge stredet.

Avtalen gir i utgangspunktet alle krigsskip lov til å returnere til hjemmebasen sin, noe som vil bety at russiske krigsskip som har baser i Svartehavet fortsatt vil få lov til å passere.

– Samtidig står det at Tyrkia kan nekte krigsskip passering om de tilhører staten som Tyrkia føler seg truet av. Det gjelder også retur til hjembasen, forklarer hun.

FORSKER OG JURIST: Ingrid Handeland ved FHS/Sjøkrigsskolen.

En «krøkkete» konvensjon

Dardanellene er det smale stredet som forbinder Egeerhavet med Marmarahavet, mens Bosporos-stredet gjennom Istanbul, er stredet mellom Marmarahavet og Svartehavet.

Disse to stredene er den eneste sjøveien ut fra Svartehavet.

– Montreux-avtalen er en litt krøkkete konvensjon fra 1936, noe som gjør den litt utfordrende å tolke, sier Handeland.

Avtalen kom i stand for å gjenopprette Tyrkias suverenitet over Dardanellene, og fastsetter den del regler for bruk av stredene i krig- og fredstid.

– Formålet med å etablere avtalen var å stabilisere den sikkerhetspolitiske situasjonen som var, fordi det var uenighet om hvem som rettmessig skulle regulere stredet.

Handeland forteller at det er et sentralt poeng i artikkelen at Tyrkia må varsle generalsekretæren i Folkeforbundet dersom de stenger stredet.

Avtalen har ikke vært revidert siden den ble signert, og Folkeforbundet eksisterer ikke lenger. Det ble oppløst i 1946 etter opprettelsen av FN.

– I dag ville det nok vært naturlig å ta det opp i FN. I avtalen står det at et flertall med minst 2/3 av sikkerhetsrådet kan overgå Tyrkias beslutning om å stenge.

Hvorvidt stengningen meldes til FNs sikkerhetsråd der Russland er permanent medlem, og om Russlands vetostemme i så fall vil gjelde, vet hun ikke.

Meldte litt for tidlig

Lørdag meldte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han hadde blitt lovet at stredene skulle stenges for russiske krigsskip.

Det ble senere tilbakevist av den russiske ambassaden i Tyrkia, og en tyrkisk myndighetsperson sa da at det ikke hadde blitt tatt noen endelig avgjørelse.

Montreux-avtalen gjenopprettet Tyrkias suverenitet over Dardanellene og fastsatte visse hovedprinsipper for bruken av området i fred og krig, blant annet om fri gjennomfart av sivile fartøyer i fredstid, ifølge Store Norske Leksikon.

Tidligere har Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu sagt at landet ikke kan stanse russiske krigsskip å benytte seg av Bosporos- og Dardanelle-stredene på grunn av en lov som tillater krigsskip å returnere til hjembasen sin.