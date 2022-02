Støre åpner for å sende militært utstyr til Ukraina

Tyskland gjør en bråvending og sender våpen til Ukraina. Nå vurderer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om Norge skal sende militært utstyr.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholtz melder på Twitter at Tyskland vil sende 1000 panservernvåpen og 500 Stinger-raketter til Ukraina.

Det er en skarp endring fra landets tidligere politikk, som fram til nå har holdt fast ved sin praksis om å ikke sende våpen til områder i krig eller der krig truer. Det er noe Norge også har hatt nedfelt i lov side 1959.

En liste med militærutstyr sendt fra den ukrainske ambassaden har vært under vurdering i flere uker, ifølge NTB. Fredag ble det meldt at Tyskland ville tillate Nederland å sende 400 rakettdrevne granater (RPGer) til Ukraina,

Lørdag sendte Tyskland 5.000 beskyttende hjelmer til Ukraina, men dette ble møtt med krav om at Berlin måtte gjøre mer.

Det tyske skiftet kommer i det flere av landets vestlige allierte mobiliserer for å sende Ukraina mer våpen, ammunisjon og luftforsvarssystemer mens russiske styrker kjemper seg fram mot ukrainske byer.

Tidligere meldte Sky News at Storbritannia, USA og 25 andre land har vedtatt å sende våpen og andre forsyninger til Ukraina.

Politico skriver at den tyske endringen kan føre til en rask økning i militærhjelpen til Ukraina, all den tid store deler av kontinentets våpen og ammunisjon i hvert fall til dels er tyskprodusert.

De påpeker samtidig at lørdagens ja ikke nødvendigvis betyr at Tyskland vil godkjenne alle forespørsler.

Støre vil vurdere å sende militært utstyr

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i går at det er uaktuelt å endre loven som forhindrer at Norge sender militært utstyr til Ukraina. Nå åpner han imidlertid for å sende militært utstyr til landet.

Det skal ikke være snakk om skarpe våpen, men annet utstyr som landet kan ha bruk for, påpekte Støre under Dagsrevyen på NRK. Til VG sier Støre at de har fått en forespørsel fra Ukraina.

– Ukraina forsvarer seg mot et stort angrep som omfatter store deler av den mannlige befolkningen i Ukraina, som tar del i det forsvaret, sier han:

– Vi har fått forespørsel om utstyr som de trenger og det går vi nå gjennom for å se om det er noe av det vi har, som vi kan bidra med.

– Hva slags utstyr er aktuelt?

– Skuddsikre vester, hjelmer og annet materiell av den typen. Det kan være andre typer materiell som også er aktuelt.

Han sier han de vil informere Stortinget.

– Vi skal gjøre en politisk vurdering og han nær kontakt med Stortinget for å se om vi kan gi et slikt bidrag.

Støre understreker ats det ikke er aktuelt å utfordre loven, som gjør det klart at Norge ikke skal bidra med våpen og ammunisjon til områder i krig.

– Vi skal selvfølgelig gjøre dette innenfor de grenser som gjelder og i nær kontakt med Stortinget. Det er ikke snakk om skarpe våpen, men det er viktig at vi gjør en slik gjennomgang når vi har fått en slik forespørsel.

– Hvor raskt skal det skje?

– Dette skal vi gjøre på en god og ryddig måte og ikke bruke mer tid enn nødvendig.