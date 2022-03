TAKKER: Her snakker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med gründeren Elon Musk som har hjulpet landet med å sikre internettilgang under krigen.

Zelenskyj takker Elon Musk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Elon Musk for støtte og inviterer til besøk etter krigen.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Gründeren og Space X-eieren har tidligere aktivert Starlink-satellitter over Ukraina, noe som ifølge Musk er «verdens sterkeste og best robuste internettsystemet noen gang laget»

Dette gjør det potensielt vanskelig for Russland å fjerne nettet til ukrainerne.

Nytt parti med satelittbredbånd

I en melding på Twitter natt til søndag skriver Zelenskyj at han har snakket med Musk, og er takknemlig for hans støtte i ord og handling.

De første satelittbredbåndene ankom Ukraina for seks dager siden. Bare 48 timer etter at Musk annonserte at selskapet hans ville sende støtte til landet.

I følge presidenten vil de motta et nytt parti med systemer neste uke, for de skadede byene.

Starlink leverer internett fra en konstellasjon av satellitter i verdensrommet.

De forsynte også innbyggerne på Tonga med internett etter at de ble rammet av tsunami etter et stort vulkanutbrudd i januar i år.

Her inviterer presidenten Musk til Ukraina:

Invitert på besøk

Mulige romprosjekter ble diskutert da Zelenskyj og Musk pratet sammen, skriver presidenten på sin Twitter-konto.

På en video lagt ut på hans offisielle Instagram-konto ser man et lite glimt av møtet mellom de to. Her virker det som at de snakker om samarbeid om prosjekter, før Zelenskyj inviterer Musk til Ukraina.

– Dersom du har tid, etter krigen. Du er hjertelig velkommen, jeg inviterer, sier presidenten.

– Det høres bra ut. Jeg ser frem til å besøke, svarer Musk.