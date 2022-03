FLYTTES VEKK: En russisk-ortodoks ikonostase (bildevegg) flyttes ut av nasjonalmuseet i Lviv, for å sikre kunsten i fall byen skulle komme under angrep.

Kampen for kulturarven: Hevder Russland bevisst ødelegger ukrainsk kunst

Byer også vest i Ukraina gjør seg klare for mulige angrep. De frykter ødeleggelse av kunst og kulturarv – slik angrepene allerede har ført til i flere andre byer.

Av Håkon Kvam Lyngstad

25. februar, dagen etter at russerne først invaderte Ukraina, brant et museum i Ivankiv, halvannen time nord for Kyiv.

Det var Ivankiv historiske og lokalhistoriske museum som var blitt satt fyr på i russernes angrep på tettstedet. Inne i museet var blant annet 25 uerstattelige bilder av den kjente naivistiske kunstneren Marija Prymatsjenko.

Prymatsjenko malte fantasifulle bilder i skarpe farger. Verkene hennes har havnet på ukrainske frimerker, og hun ble i sin tid utropt til et «kunstnerisk mirakel» av Pablo Picasso.

– Flere enn 20 av Prymatsjenkos malerier, og to av hennes keramikkfat var inne i det brennende bygget sier, advokat Natalja Hnatjuk til VG.

Hun er advokat og samarbeidspartner for Prymatsjenko-stiftelsen.

Det Ukrainske utenriksdepartementet meldte at alle Prymatsjenkos kunstverk ved museet ble ødelagt. Det skulle senere vise seg å være feil.

Inn i det brennende museumsbygget i Ivankiv løp det Hnatjuk beskriver som en heltemodig mann. Han klarte å redde flere av Prymatsjenkos kunstverk.

– Vi vet ikke hvor kunstverkene er nå, eller om vi klarer å redde dem til slutt. Vi vet ikke om han er i live, da vi ikke kommer i kontakt med ham. Han er i et område som er 100 prosent okkupert av russerne nå, sier hun.

De savnede bildene, og mange av Prymatsjenkos verk, viser en fredelig verden, dyr og planter. Prymatsjenkos kunst oppfordrer til fred – og illustrerer krigens grusomheter, sier Hnatjuk.

Et monument beskyttes av sandsekker i Odessa 9. mars.

– De er barbarer

– Det er en stor utfordring å beskytte, bevare og oppbevare kulturen vår under en krig, sier Natalja Hnatjuk. Selv om hun til vanlig bor i Kyiv, har hun nå flyktet vestover.

I vest er både Lviv og Odessa blant stedene i Ukraina som står på Unescos verdensarvliste. De siste ukene har byene jobbet på spreng for å få på plass skjerming og beskyttelse av historisk arkitektur, skulpturer og kunst i byene.

Stillaser settes, monteres og barrikaderes rundt katedralen i Lviv. Friser som viser Jesus i Getsemane-hagen natten før korsfestelsen, pakkes inn i presenninger. Skumgummi og plast dekker eldgamle fontener i kalkstein.

– De er barbarer. De bryr seg ikke om hva de ødelegger, sier Lilya Onysjtsjenko til The Guardian. Hun er sjef for byrådet i Lvivs forvaltning av kulturarven. Byen gjør seg klar for mulige angrep.

Natt til fredag kom det meldinger om eksplosjon også i Vest-Ukraina, som så langt har vært relativt fredelig.

I andre byer har katastrofen allerede rammet:

I Tsjernihiv skal deler av gamlebyen fra middelalderen ha blitt ødelagt i russiske angrep.

I Sumy i nordøst skal et museum dedikert dramatikeren Anton Tsjekhov – som blant annet skrev Onkel Vanja og Kirsebærhagen – være rammet av harde kamper like ved.

Ukrainas nest største by, Kharkiv, er av Unesco er registrert som en såkalt Creative City, og er kjent for et rikt kulturliv. Byen har i de drøye to ukene siden invasjonen blitt bombet daglig, og lidd store skader.

En kryssermissil som traff en administrasjonsbygning i Kharkiv, skal også ha blåst inn vinduene og skadet utsmykningene på Maria himmelfart-katedralen like ved.

Hevder russerne bevisst ødelegger

Selv om Prymatsjenko-bildene i Ivankiv ifølge advokaten Hnatjuk og stiftelsen skal ha blitt reddet fra flammene, hadde museet flere kunstverk av andre kunstnere som ikke rakk å bli reddet ut.

I et større bilde står ukrainsk kunst og den nasjonale kulturarven likevel i fare for å gå store tap i møte i krigssituasjonen.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon – bedre kjent som UNESCO – advarer denne uken om konsekvensene krigen i Ukraina kan ha for verdensarven.

– Kulturarv må beskyttes som et vitnesbyrd om fortiden, men også som en katalysator for fred og et bindende ledd inn i fremtiden. Dette har det internasjonale samfunnet et ansvar for å beskytte og bevare, skriver FN-organisasjonen i en rapport.

Til VG sier Natalja Hnatjuk at hun mener russerne er klar over verdien kulturarven har – og nettopp derfor bevisst går til angrep på ukrainsk kunst.

– De hater ukrainsk kultur. De hater oss. De ønsker å ødelegge vår kultur, våre symboler og vår kunst, sier advokaten.

Hun viser til at bygget var det første som ble ødelagt i Ivankiv, og president Valdimir Putins uttalelser om at Ukraina er «historisk og kulturelt» er en del av Russland. Derfor var det ikke tilfeldig at museet som ble angrepet av de russiske styrkene i Ivankiv – hun hevder det var det første bygget som ble angrepet i den lille byen.

– Hva står på spill for Ukraina dersom russiske styrker ødelegger kulturarv?

– Hør her: Det er et veldig vanskelig spørsmål for meg å svare på. Hver dag mister vi mennesker. Uskyldige. Gravide kvinner, barn og eldre. Det vil være en enorm katastrofe dersom vi mister kulturarven vår. Men i dag roper vi ut og skriker for de som dør hver dag.