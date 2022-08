EN LIK PLAN? Bolsonaro-tilhengere viser frem et kampanjeflagg for Trump under et valgmøte i Juiz de Fora denne uken.

Tror Bolsonaro vil følge Trump: − Kan bli voldelig og farlig

Mye kan tyde på at Brasils omstridte president vil kopiere Donald Trumps strategi hvis han taper det kommende presidentvalget i Brasil. – Jeg har møtt folk som vil ta til våpen, sier forfatteren som nylig hadde en lengre frokost i presidentens hjem.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kan aldri i verden tenke meg at Bolsonaro vil godta et valgresultatet der han mister makten. Han har alt å tjene på å utfordre et valgnederlag, både for seg selv og for sine støttespillere på lang sikt. Jeg er oppriktig redd for noe som kan minne om angrepet på den amerikanske kongressen, sier samfunnsgeografen Torkjell Leira til VG.

Han er forfatter av boken «Kunsten å drepe et demokrati: Historien om Bolsonaros Brasil», som nettopp har kommet ut i bokhandlene.

Valgkampen i Brasil er i full gang i forkant av det skjebnesvangre presidentvalget i oktober. Per i dag ligger ytrehøyre-president Jair Bolsonaro langt bak venstrekandidat og tidligere president Lula da Silva.

DUELL: Jair Bolsonaro (t.v) ligger under på målingene i valgkampen mot Lula da Silva.

– Et frontalangrep på demokratiet

Leiras frykt for anti-demokratisk bråk baserer seg på erfaringer få andre skribenter eller journalister har hatt før ham:

Ikke bare har Leira skrevet flere bøker om Brasil, han ble i november i fjor invitert av Bolsonaro selv til en lengre frokost i presidentpalasset i Brasilia.

– Hans tid som president har vært et frontalangrep på demokratiet. Han angriper offentligheten og demoniserer motstandere ved å stemple dem som fiender av nasjonen, sier Leira, og fortsetter:

– Han angriper mediene, legger lokk på åpenhet, kutter støtte til universiteter, lyver og angriper valgordningen og valgsystemet. Samtidig er han en mester i sosiale medier og fyrer opp sine tilhengere. Dette har vi også sett tidligere i Trumps USA.

MØTE: Forfatter Torkjell Leira sammen med Jair Bolsonaro i presidentpalasset i november.

Alt dette tatt i betraktning mener Leira at Bolsonaro, om han taper valget, vil avfeie resultatet.

– Jeg frykter at valgresultatet kan føre til mange voldshendelser. Det er så mange engasjerte og radikale folk med våpen rundt om kring i Brasil. Det kan blir voldelig og farlig. Noen sier de er rede til å gå til krigen, sier Leira.

En Bolsonaro-tilhenger forfatteren intervjuet, sa om motkandidat Lula: «Hvis den skjeggete horesønnen kommer til makta igjen, skal jeg meie dem (hans tilhengere) rett ned».

Human Rights Watch sa mandag at valget i oktober trolig blir en prøvesten for demokrati og rettsstaten i Brasil og Latin-Amerika. Organisasjonen beskylder, ifølge NTB, Bolsonaro for å forsøke «å undergrave tilliten til valgsystemet og hevde at det er upålitelig – uten å legge fram noe bevis»

VIL HA BOLSONARO: Tilhengere av Bolsonaro under et valgkampmøte denne uken.

Forakt mot fattige og svake

Gjennom de 45 minuttene Leira og Bolsonaro snakket sammen under frokosten i Brasilia, brettet presidenten ut om sitt verdenssyn og syn på mennesker. Leira oppsummerer det slik:

Bolsonaro ønsker seg et Brasil, slik Brasil var under militærdiktaturet, for det er den verden han har vokst opp i. Han er født i 1955, ni år før militæret kuppet makten. Han gikk på krigsskolen da diktaturet var på sitt mest voldelige. Dette synet på Brasil gjennomsyrer alt han gjør.

Verdenssynet består av en «Kald krig-tankegang»: Venner mot fiender. Enten er du mot meg, eller så er du mot meg. I hans verdenssyn står de gode menneskene med ryggen mot veggen og kjemper for kristendommen og gode verdier, mot den såkalte kulturmarxismen som ifølge han kjennetegnes av pedofili, homofili og kommunister.

Leira mener også at menneskelivet i seg selv har liten verdi for Bolsonaro. Presidenten har sagt at den største feilen militærregimet gjorde, var å drepe for få av sine fiender. Han oppfordrer til vold mot politiske motstandere og applauderer militærpolitiets drap på folk i favelaen. Leira oppfattet også en dyp forakt mot fattige og svake.

TILBAKE DER HAN BLE KNIVSTUKKET: Jair Bolsonaro med sin kone under valgkampens formelle åpning denne uken. Han holdt møte i Juiz de Fora, steder der han ble knivstukket under kampanjearbeid i 2018.

Lula utfordrer

Frykten for politisk motivert vold og trusler mot demokratiet i Brasil får nå konkrete følger for valgkampen.

Motkandidat Lula de Silva (76), som styrte Brasil fra 2003 til 2010, har begynt å gå med skuddsikker vest når han opptrer offentlig, og tirsdag anbefalte politiet ham å avlyse en planlagt tale.

Lula fikk på en måling publisert mandag en oppslutning på 44 prosent, mens Bolsonaro får støtte fra 32 prosent av de spurte.

Torkjell Leira mener Lula nå sitter på flere sterke kort. Mange brasilianere har fått nok av Bolsonaro etter hans katastrofale og internasjonalt kritiserte koronahåndtering. Over 600.000 innbyggere døde av viruset. Samtidig har Brasil under Bolsonaro slitt øknomisk, mens arbeidsledigheten har økt.

Siden april 2018 sonet Lula Da Silva en dom på tolv års fengsel for korrupsjon og hvitvasking av penger, en dom som Lula selv hele tiden mener var politisk motivert. Dommen er siden kansellert og ugyldiggjort, noe som gjorde at Lula igjen kunne stille til valg.

– Lula har vært president gjennom åtte år og var superpopulær da han gikk av. 80 prosent var fornøyd med hans jobb, og det er utrolige tall, sier Leira.

I VINDEN: Tidligere president Lula da Silva under en valgkamptale denne uken.

– Samtidig er det svært mange som hater Lula og alt han og venstresiden står for. Dette er Bolsonaros grunnfjell, og Bolsonaro vil prøve å utnytte disse følelsene for alt det verdt i valgkampen.

Leira har gjennom sitt arbeid kommet tettere på dette grunnfjellet, og har fått større forståelse for hvor de sterke følelsene kommer fra. Han mener det er viktig å ta disse velgergruppene på alvor.

Ikke over for Bolsonaro

De dårlige målingene til tross, Bolsonaro har ikke gitt opp håpet om å vinne valget.

Denne uken valgte Bolsonaro valgte å starte sin valgkamp i et gatekryss i byen Juiz de Fora der han ble knivstukket av en psykisk syk mann i den forrige valgkampen for fire år siden.

Til Associated Press komenterte den brasilianske statsviteren Maurício Santoro trekket slik:

– Han oppsøker dermed åstedet for en hendelse som er sentral for fortellingen han vil presentere. Han ser på seg selv som en rebell som går imot systemet. For ham og hans tilhengere var ikke angrepet en ensom ulvs handling, men en del av den politiske elitens konspirasjon mot Bolsonaro.

Forfatter Leira tror Bolsonaro fortsatt kan ha en sjanse.

– Alt kan skje i brasilianske valg. De blir alltid dramatiske, sier han.