ALTERNATIVT STED: Ängsbacka la ut dette bildet på sine Facebook-sider 27. juli da festivalen startet. Foto: Ängsbacka / Facebook

106 coronasmittet etter sexfestival i Sverige

Tantrafestivalen i Värmland gikk så hett for seg at landsdelen skiftet fargekode.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hele 106 personer er bekreftet coronasmittet etter tantrasexfestivalen Ångsbacka i Molkom i Värmland i slutten av juli, skriver Expressen.

Smitteutbruddet har vekket sterke reaksjoner i lokalbefolkningen. Også helsepersonell reagerer.

Krever stenging

Nå krever flere at festivalen flyttes eller stoppes neste år.

Tantrautøveren Fredrik Swahn (51) forsvarer festivalen, som pågikk over i fem dager i slutten av juli:

– Den er et vakkert smørbrødbord, hevder han overfor Expressen.

Festivalen skal ha medvirket til at smittetallene steg så mye i Värmland at Norge klassifiserte regionen som rød, skriver lokalavisen Nya Värmlands-Tidningen. Dette har liten praktisk betydning for nordmenn da reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land

Få vaksinerte

Etter smitteutbruddet gikk Ängsbacka ut med en pressemelding der de skriver at tantrafestivalen og arrangementene «Sexsibility», «Tantra for par» og «Sacred womb» (Hellig livmor) de kommende ukende er avlyst.

– Hvorvidt det var feil eller ikke å kjøre tantrauken er vanskelig å si. Vi får ganske enkelt stå for at vi gjorde det og ta konsekvensene, skriver kursgården i pressemeldingen.

Ifølge smittevernlege Anna Skogstram skal et fåtall av de smittede festivaldeltakerne ha vært vaksinerte.

ALTERNATIVT: Pressebildet viser søndagsskolestemning, men på Ängsbacka har det sydet under tantrasexfestivalen som førte til et massivt smitteutbrudd. Foto: Ängsbacka Kursgård

Ängbacka er et kjent festival, retreat og festivalsted i Sverige. Tantrasexfestivalen er bare ett av arrangementene på stedet, som også holder meditasjonssirkler, soul dance, healing- og coachingkurs.

For nordmenn er kurstedet Ängbacka kanskje best kjent fra den avdøde forfatteren Ari Behn og fotografkompisen Per Heimlys prisbelønte reiseprogram «Ari og Per».

Da de rapporterte fra Ängsbackas No Mind Festival i 2012 lærte de å gå på glødende kull og hadde et oksygenfattig opphold i svettehytta. Gjennom programmet er Heimly den skeptiske av de to, men ender med å være den som holder lengst ut i svettehytta.