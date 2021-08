KRITISERES: President Joe Biden må svare for hvorfor Taliban overtok makten i Afghanistan så raskt etter amerikanernes exit.

Biden så ingen vei utenom kaos

Mens CIA angivelig advarte om faren for en rask kollaps i Afghanistan, avviser en militærtopp at USA hadde etterretning som indikerte dette.

Av Roy Kvatningen

Talibans raske overtakelse av makten i Afghanistan kom som en overraskelse på det fleste. I USA er et av de store spørsmålene hvorfor man ikke klarte å forutse at dette ville skje - selv om etterretningskilder hevder at det faktisk ble advart om dette.

Ifølge NBC News hevder nåværende og tidligere CIA-ansatte at etterretningsbyrået advarte om faren for en hurtig kollaps for den afghanske regjeringen etter at USA og NATO begynte å trekke seg ut.

CIAs beskrivelse av et «worst case scenrario» var ifølge en av kildene «ganske nært det som faktisk skjedde».

Tar ikke selvkritikk

Lederen for den militære sjefsnemnda, Mark Milley, hevder imidlertid at USA ikke hadde noen etterretning som beskrev et slikt utfall.

Og natt til torsdag sier USAs president Joe Biden i et intervju med ABC News at kaos var uunngåelig.

På spørsmål fra journalist George Stephanopoulos om USAs exit fra Afghanistan kunne ha blitt håndtert bedre og uten feil, svarte Biden «nei.»

– Jeg tror ikke dette kunne ha blitt håndtert på en måte som, når vi ser tilbake på det, kunne ha fått oss ut derfra uten at det oppsto kaos. Jeg ser ikke hvordan det skulle ha skjedd, utdyper Biden.

– De samarbeider

Milley forteller under en Pentagon-pressekonferanse at USA var klar over at Taliban kunne ta tilbake makten raskt, men at «raskt» etter deres etterretning ville bety uker, måneder eller år.

– Det var ingenting jeg eller andre så som indikerte at det afghanske militæret og regjeringen deres skulle kollapse på elleve dager, hevder Milley.

President Biden erkjenner at de heller ikke visste hva Taliban ville gjøre for å hindre at folk kommer seg ut av landet.

– Hva gjør de nå? De samarbeider, lar amerikanske borgere komme ut, amerikansk personell komme ut, ambassadeansatte komme ut, og så videre, men vi har litt mer problemer med å få ut dem som hjalp oss mens vi var der, sier Biden.

NBC News rapporterer at militære ledere er «rasende» på Biden og hans sikkerhetsteam fordi de ønsket å hente ut afghanere i fare allerede i mai, men ble nektet å gjøre det.

– Et enkelt valg

Biden ble spurt direkte av Stephanopoulos om han mener at det var etterretningen, planleggingen, dømmekraften eller utførelsen som sviktet.

– Hør, det var et enkelt valg. Når du har regjeringen i Afghanistan, lederen av regjeringen, som hopper i et fly og drar til et annet land, når du så den enorme kollapsen til de afghanske styrkene vi hadde trent opp, opptil 300.000 av dem, bare gå fra utstyret sitt og dra – det var, du vet, det som skjedde. Det var simpelthen det som skjedde.

– Så spørsmålet var fra begynnelsen av om vi burde forplikte oss til å dra ut da vi hadde planlagt, forlenge til 1. september eller sende inn betydelig flere soldater.

- Hvis jeg hadde sagt «vi blir værende», måtte vi ha vært forberedt oss på å sende inn helvetes mange flere soldater, konstaterer Biden.