MADRID: Barn kjøler seg ned ved en fontene i Madrid fredag.

Historisk hetebølge i Europa: − Har kommet tidligere enn noen gang

Enkelte steder har hetebølgen ført til temperaturer på ti grader høyere enn normalt på denne tiden av året.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hetebølgen har kommet unormalt tidlig i år. Varm luft har reist nordover fra Nord-Afrika som følg av et høytrykk over Middelhavet. Tørr jord og intensivert høytrykk over Sørvest-Europa har presset temperaturene ytterligere opp, skriver The Guardian.

Særlig Frankrike og Spania er hardt rammet av hetebølgen.. Ifølge The Guardian har temperaturene enkelte steder ligget 10 grader over snittet for denne tiden på året.

Frankrike har hatt sin varmeste mai noensinne og i Spania har det ikke vært varmere i mai på 100 år. Begge land har sett temperaturer på over 40 grader denne uken.

The Washington Post skriver at temperaturene vil nå en topp på lørdag i Frankrike og søndag i Tyskland. Spania, Polen og Østerrike vil imidlertid oppleve uvanlig høye temperaturer de neste dagene.

50 grader er mulig

Høye temperaturer, vind og tordenvær har ført til flere skogbranner i Spania den siste uken. I Catalonia har tre skogbranner ødelagt 1600 hektar, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Fredag ble 650 personer fra åtte landsbyer evakuert fra en skogbrann i Nordvest-Spania. Det er stor skogbrannfare i store deler av landet, ifølge AP News.

SKOGBRANN: Et brannhelikopter kaster vann over flammene i Artesa de Segre i Catalonia.

– Spania kan, sammen med andre deler av Sør-Europa, bli verst rammet av klimaendringene. Vi er nå i midten av juni og vi har allerede en hetebølge. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si om vi vil nå 50 grader, men det er mulig, sier meteorolog Ruben Del Campo ved Spanias meteorologiske institutt Aemet til Euronews.

– En annen effekt kan bli tørke. Skogbranner er ikke forårsaket av klimaendringene. Men høye temperaturer, vind og mangel på fukt betyr at skogbranner er vanskeligere å kontrollere.

– Bare starten

Fredag har Frankrikes meteorologiske institutt sendt ut farevarsel for hetebølge i totalt 14 regioner. Den laveste temperaturen målt fredag var på hele 26 grader. Temperaturene har i de varmeste regionene variert ligget opp mot 40 grader.

– Den intense hetebølgen som har rammet Frankrike har kommet tidligere enn noen gang, skriver instituttet.

42 GRADER: En kvinne sitter i skyggen i Charette vest i Frankrike fredag. I bakgrunnen viser apotekets termometer 42 grader.

Den skotske meteorologen Scott Duncan skiver på Twitter at Frankrike aldri har opplevd å nå en temperatur på 40 grader så tidlig, siden de begynte å loggføre temperaturer.

– Dette er bare starten på en av de mest omfattende hetebølgene i fransk historie. Et enormt antall rekorder kommer til å falle, skriver han.

Frankrikes statsminister Élisabeth Borne kommer med en advarsel på Twitter:

– Vær forsiktig! Hold deg hydrert, hold deg kjølig, gi og hold kontakt med de som står deg nær.

Det er opprettet en egen telefonlinje for de som opplever ubehag som følge av varmen.

HUNDEBAD: En hund hopper i vannet i Marseille sør i Frankrike fredag.

Fortsetter nordøstover

The Washington Post skriver at enkelte steder i Polen, Østerrike og muligens også Russland og Ukraina vil oppleve uvanlig høye temperaturer tidlig i neste uke.

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at varmebølgen i Europa fortsetter videre nordøstover i løpet av helgen:

– Vi har allerede sett høye temperaturer i Spania og sør i Frankrike. I helgen kan temperaturen i Paris og Berlin krype opp mot 40 grader.

Ifølge The Washington Post vil temperaturene i Paris og Berlin komme opp mot henholdsvis 38 og 35 grader.

Fredag ble årets varmeste dag målt i England, med 32 grader London. Myndighetene har sendt ut farevarsel for hetebølge.

Arrangørene av det tradisjonsrike hesteløpet Royal Ascott så seg fredag nødt til å droppe noen av de strenge reglene for kleskoden. Ifølge The Guardian fikk menn ta av seg hatten og jakker – og tilskuere fikk lov å ha med medbrakt vann og brus.