KLESKODE: Elleve Mallorca-restauranter har sett seg lei av fylleturister som besøker dem ikledd upassende klær – eller som har mangel på klær.

Mallorca-restauranter innfører kleskode

Restauranteiere på den spanske ferieøya har sett seg lei av overstadig berusede turister som rangler inn ikledd bikinitopp, fotballtrøye, ermeløse T-skjorter og bar mage.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Om du planlegger et restaurantbesøk langs strandpromenaden på Mallorca, bør du vurdere å droppe after-beach-looken.

Nå har nemlig en gruppe på elleve restauranter gått sammen for å innføre kleskode for å slå ned på det som beskrives som en «nylig bølge av antisosial oppførsel blant fulle turister», skriver The Guardian.

Bølgen, som er av det beduggede slaget, består av turister som skal være mer interessert i å se bunnen av ølglassene, enn å utforske den lokale matkulturen.

De nye kles-restriksjonene

Særlig forbys ermeløse T-skjorter, badetøy, kostymer og tilbehør kjøpt fra gateselgere.

Man kan heller ikke få tilgang til etegildet ikledd gullkjeder, solhatter, fotballsupporter-klær eller andre typer logoer som promoterer fylleturisme, annonserer Ferrer.

Ved å skanne en QR-kode kan turister oppdatere seg på stedenes gjeldende kleskrav – som går under navnet «Smart Chic».

STRAND-STIL: Bare mager og badetøy hører ikke restaurantlivet til, bedyrer representanter for Mallorca-restaurantene.

– Bare ute etter å drikke seg fulle

Muligens er det flere som ønsker å slå seg litt ekstra løs etter flere år med covid-19-restriksjoner, for oppførselen beskrives som verre enn årene før pandemien.

– Siden 10. mai har vi slitt med ankomsten av store turistgrupper som bare er ute etter å drikke seg fulle på gaten, nær strandpromenaden, eller til og med på stranden, fortviler Juan Miguel Ferrer, som står i spissen for Palma Beach, til The Guardian.

På dagtid opererer restaurantene riktignok med en grad av fleksibilitet, ifølge Ferrer:

– Men om kvelden kjører vi nulltoleranse, legger han til.

Spesielt en gruppe som utpeker seg

Til sist er ikke målet ifølge ham å forby, men re-skolere turistene som har tilbrakt år etter år på ferieøyen.

Det er også ønskelig å pynte på ryktet som en fest-øy med grisefyll.

Likevel er det en spesiell gruppe restaurantene har sett utpeker seg på en særlig negativ måte; folk som bestiller lite på forhånd, blir på øya i tre-fire dager og bruker omtrent 40 euro om dagen, beskriver The Guardian.

Vanligvis går pengene til alkohol og ølbokser de drikker på gaten, skal vi tro Ferrer. Han beskriver at når de ankommer hotellene om morgenen kan de ikke engang gå:

– De er så fulle at til og med følgesvennene lar dem være i fred, liggende på fortauet.