SKUFFET: Emmanuel Macron må vinke farvel til seieren han hadde håpet på.

Macron taper flertallet: − Mener resultatene utgjør «en risiko for landet»

– Det vil nok bli vanskelig for Macron å få gjennomslag for sin politikk de neste fem årene, sier Frankrikeekspert George Chambert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Frankrikes statsminister, Élisabeth Borne mener resultatet av parlamentsvalget utgjør en «risiko for landet».

De første resultatene av andre runde i parlamentsvalget gir president Emmanuel Macrons allianse Ensemble 230 seter. Alliansen på venstresiden, Nupes, går mot 149 seter og Marine Le Pens nasjonalistiske Nasjonal samling ligger an til et historisk godt nivå med 85 seter i parlamentet, melder den franske avisen LeMonde.

Det trengs 289 seter for å få flertall i den franske nasjonalforsamlingen, noe Macron og hans allianse nå ikke ser ut til å klare. Dermed taper den franske presidenten flertallet i landets nasjonalforsamling.

– Dette er langt fra det vi håpet på, sier Gabriel Attal, minister for offentlig regnskap i Macrons regjering, i en kommentar til prognosene.

«Valgsvik»

En som har grunn til å juble er Le Pen og hennes parti som har «den klart største» parlamentariske gruppen i fransk høyreekstrem historie.

Forrige uke ble første runde i parlamentsvalget i Frankrike avholdt. Her ble Nupes og Ensemble omtrent like store.

Ved forrige valg i 2017 fikk sentrum-høyre-alliansen Ensemble 389 seter. Årets resultat er dermed en gedigen nedtur.

Resultatet betyr at Macron må vinne støtte fra sine høyreorienterte politiske motstandere, for eksempel republikanerne, hver gang han trenger gjennomslag for sine saker.

Venstreleder Jean-Luc Mélenchon, medlem av Frankrikes nasjonalforsamling beskriver dette som et «valgsvik» for Macron.

Fem år med rabalder og en svak president

SAMMENSATT: George Chabert mener det er flere grunner til at Macron har mistet flertallet, blant annet et dårlig valgsystem og lav valgdeltagelse.

Frankrikeekspert og Professor ved NTNU George Chabert forteller til VG at resultatet vil by på store utfordringer for Macron de neste fem årene.

– Det vil nok bli vanskelig for Macron å få gjennomslag for sin politikk de neste fem årene. Pensjonistreformen har vært sentral i Macron sin valgkampanje, men han kommer nok ikke til å klare å gjennomføre det, sier sier Frankrikeekspert George Chambert til VG.

– Med Elisabeth Borne som statsminister vil det bli litt av en jobb å få noe som helst vedtatt, fortsetter han.

Det fjerde minste partiet, det republikanske partiet LR, vil nå være sentrale for Macron og gjennomslag for hans politikk.

– Det har vært mye snakk om en koalisjon som settes i bein i siste liten for å kunne få et flertall, men dette er ikke like sannsynlig, sier Chabert om fremtiden til Macron og hans parti.

– Ekstremt lav valgdeltagelse

Valgdeltakelsen i valgets andre runde ser ut til å bli omtrent like laber som i den første. Analyser gjort på vegne av franske medier rett før valglokalene stengte anslår valgdeltakelsen til å ende på 46 prosent.

– Hele det franske systemet går bare dårligere og dårligere. Jeg kan ikke huske et valg i Frankrikes historie som har vakt så lite interesse og hatt en så lav valgdeltagelse.

Chabert understreker at hadde det ikke vært for den store andelen velgere som ikke stemte ved valget, ville nok Macron ha vunnet et flertall.

– Mye står og faller på republikanerne nå, avslutter Chabert.