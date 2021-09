AUKUS-AVTALEN: Australia, Storbritannia og USA har kommet til enighet om en forsvarsavtale som sikrer Australia tilgang på atomdrevne ubåter for første gang.

Australia får tilgang på atomdrevne ubåter – Kina fordømmer avtalen

Australia, USA og Storbritannia begrunner avtalen med «økte regionale sikkerhetsbekymringer». Det kinesiske utenriksdepartementet kaller avtalen «høyst uansvarlig».

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Storbritannia, Australia og USA har blitt enige om en historisk sikkerhetspakt som vil styrke det australske forsvaret og dele hemmelig atomubåt-teknologi.

Avtalen gir Australia tillatelse til å bygge ubåter som er drevet på atomkraft, med teknologi som er skaffet til veie av USA, melder Sky News.

AUKUS, som avtalen heter, inneholder også detaljer om kunstig intelligens og andre teknologier, og er en av de største forsvarspaktene på flere tiår.

– Høyst uansvarlig

Torsdag uttalte USAs utenriksminister Anthony Blinken:

– Det første initativet med AUKUS er vår felles ambisjon om å støtte Australia med å anskaffe atomdrevne ubåter til den australske marinen. [...] Dette partnerskapet med Australia og Storbritannia er et signal om at vi forplikter oss til å arbeide sammen med våre allierte og partnere, inkludert Europa, til å sikre en fritt og åpent indo-pasifisk område.

Avtalen ble presentert i en felles virtuell pressekonferanse med USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson og hans australske motstykke Scott Morrison onsdag.

Kina ble ikke nevnt direkte under pressekonferansen, men de tre lederne viste gjentatte ganger til regionale sikkerhetsbekymringer, som de sa har «økt betraktelig».

JOE, SCOTT & BORIS: Den australske statsminister Scott Morrison deltar i en felles virtuell pressekonferanse med statsminister Boris Johnson (på skjermen) og USAs president Joe Biden.

Det kinesiske utenriksdepartementet kaller avtalen «høyst uansvarlig».

Kinas utenriksminister Zhao Lijian sier at avtalen «undergraver regional fred og stabilitet og at den intensiverer våpenkappløpet».

– USA og Storbritannias beslutning om å eksportere høysensitiv atomubåtteknologi beviser nok en gang at de bruker dette som et verktøy for geopolitisk spill og opererer med doble standarder, siteres Lijian i BBC.

Stillegående

Atomdrevne ubåter er ikke utstyrt med atombombe, men er drevet på atomkraft.

Det gjør at de enklere kan holde seg unna fiendens radar – de er mer stillegående, forflytter seg lettere og er vanskeligere å oppdage enn konvensjonelle ubåter.

Ubåtene skal bygges i Adelaide i Australia i tett samarbeid med de to avtalepartnerne, ifølge statsminister Morrison.

Hvordan samarbeidet nøyaktig vil foregå, hva det vil koste, hvor mange båter som skal bygges, og hvilke selskaper som skal involveres vil etter sigende bli klarere i løpet av de neste 18 månedene, ifølge BBC.