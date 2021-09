KVINNER FOR TALIBAN: Lørdag samlet 300 kvinner til en støttemarkering på et universitet i Kabul. Mange av dem holdt Taliban-flagg, mens kvinnelige talere kritiserte kvinner som har protestert mot Taliban den siste tiden.

Taliban lar kvinner gå på Universitetet – men det blir ikke som før

Kvinnene må være tildekket fra topp til tå og sitte i egne klasserom – og de må aller helst ha kvinnelige forelesere. Alternativt kan kvinnene undervises av menn hvis de er plassert bak et forheng.

Kvinner i Afghanistan skal få fortsette å gå på Universitetet, lovet Talibans ferske minister for høyere utdanning, Abdul Baqi Haqqani, på en pressekonferanse søndag.

De skal også få lov til å ta doktorgrad, understreket han.

Men, de må i egne klasserom uten menn. Tidligere har kvinner og menn ved universitetene sittet hver for seg, men i samme rom. Nå blir det full segregering.

De kvinnelige studentene må dessuten også kle seg i tråd med Talibans kleskode og bruke hijab.

Haqqani spesifiserte ikke om «hijab» i denne sammenhengen betyr å dekke til ansiktet.

IKKE LENGER LOV: Tidligere har kvinner og menn på Universitetene sittet hver for seg, men i samme rom. Nå blir det likevel full segregering. Her deler en gardin et klasserom i to ved et universitet i Kabul.

På pressekonferansen ble det dessuten klart at kvinner bare skal bli undervist av kvinnelige professorer.

– Takk Gud for at vi har så mange kvinnelige lærere. Vi vil gjøre alt vi kan for å sørge for at vi har kvinnelige lærere for våre studenter, sa han.

Samtidig erkjente han at det kan bli nødvendig å gjøre unntak.

– Alt kommer an på universitetets kapasitet, sier han.

– Vi kan også bruke mannlige lærere som underviser bak et forheng, eller bruke teknologi, legger han til.

Vonde minner

Verden har fulgt årvåkent med siden Kabul falt i hendene til Taliban 15. august.

Spørsmålet om hva som vil skje med utdanningsmulighetene for kvinner har blitt tatt opp av kvinneaktivister, politikere og hjelpeorganisasjoner verden rundt.

Til tross for at den nye regjeringen har gitt store løfter for fremtiden – blant annet at kvinner skal få lov til å jobbe «innenfor Talibans rammer» – er eksperter fortsatt usikre på hvem Taliban er i dag, mer enn 20 år etter at de sist erobret makten i 1996.

Den gang styrte Taliban med en konservativ og brutal jernhånd. Da ble musikk og underholdning forbudt, henrettelser ble utført offentlig og kvinners frihet ble kraftig innskrenket.

Sier nei til kvinnesport

Men til tross for lovnader om kvinnerettigheter, har Taliban vært ufravikelige når det kommer til kvinner og sport:

Torsdag ble det kjent at all kvinneidrett, og særlig kvinne-cricket, skal forbys.

– I cricket kan de stå overfor en situasjon der ansikt og kropp ikke er tildekket. Islam tillater ikke kvinner å bli sett på den måten, sa Ahmadullah Wasiq, nestleder for Talibans kulturkommisjon til den australske TV-kanalen SBS.

– I denne medietidsalderen er det bilder og videoer som folk ser på. Islam og det islamske emiratet tillater ikke kvinner å spille cricket eller utøve noen annen sport der de er utsatt, sa han videre.

Han gjorde det samtidig klart at mannlig cricket vil fortsette.

STØTTEMARKERING: En Taliban-soldat eskorterer en gruppe kvinnelige studenter som holder en markering til støtte for Taliban.

Kvinnelige studenter viste støtte til Taliban

Flere Afghanske kvinner har også valgt å vise sin støtte til Taliban. Lørdag samlet 300 kvinner til en støttemarkering på et universitet i Kabul.

Kvinnene var dekket fra topp til tå, og mange hadde også dekket til øynene.

Flere talere erklærte støtte til det nye regimet i landet.

En talsperson for Taliban-myndighetene hevder markeringen ble arrangert av kvinnene selv. De skal ha bedt om lov og fått tillatelse til markeringen.

Mange av dem holdt Taliban-flagg, mens kvinnelige talere kritiserte kvinner som har protestert mot Taliban den siste tiden.

