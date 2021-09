FÅ VARER: Det blir stadig mer tomt i hyllene i britiske supermarkeder. Men i motsetning til da coronapandemine først brøt ut, er det ikke dopapiret det går mest av.

Slunkne britiske butikkhyller, og verre kan det bli

Rekordhøye gasspriser kan føre til mangel på kjøtt og andre ferskvarer i britiske supermarkeder – som allerede sliter med vareleveransene i kjølvannet av Brexit.

Publisert: Nå nettopp

Pandemien og britenes skilsmisse fra EU har ført til en akutt mangel på lastebilsjåfører. Dette har igjen gitt problemer med å få levert særlig mat og drikke.

De siste ukene har det derfor blitt stadig vanligere med slunkne butikkhyller – noe som skyldes flere faktorer.

Innen kjøttindustrien, skriver media, skal det være mange ledige jobber fordi arbeiderne har dratt hjem til EU-landene de kom fra.

Britiske fjørfeprodusenter anslår at hver sjette jobb i industrien ikke er fylt fordi arbeiderne returnerer til EU.

Al Jazeera skriver at problemene delvis skyldes demografiske endringer på grunn av Brexit, Storbritannias historiske skilsmisse med EU.

GLISSENT: Det er ikke akkurat en bugnende grønnsaksavdeling i dette supermarkedet i London. Bildet er tatt mandag 20. september.

Rekordhøye gasspriser kan om få uker også innvirke på matvareutvalget, ifølge CNN. På grunn av de høye prisene har en amerikansk gjødselprodusent stanset produksjonen ved to britiske fabrikker – og i samme håndvending kuttet mye av Storbritannias karbondioksid (CO2)-produksjon.

Karbondioksid, som brukes i mat- og drikkevareindustrien, er nemlig et biprodukt av gjødselproduksjonen.

Det er Illinois-baserte CF Industries som nå på ubestemt tid har stanset gjødselproduksjonen ved to av sine anlegg i Storbritannia. Disse anleggen leverer ifølge Kjøttprodusentenes forening 60 prosent av CO2-en som brukes i landets matvareindustri.

Statsminister Boris Johnson advarer ifølge Daily Mirror om at det kan være magert utvalg i butikkhyllene i flere måneder fremover selv om han han mener at problemet er midlertidig.

Mindre gjødsel, mindre kjøtt

Kjøttprodusentene sa fredag at mangelen på CO2 kan føre til matmangel innen 14 dager når dagens karbondioksid-lagre er tømt. Gassen, som ikke bare bidrar mest til menneskeskapte klimaendringer, brukes nemlig også i øl og brus, til å bedøve dyr før de skal slaktes og holde maten fersk lenger.

Nick Allen, direktør for Kjøttprodusentenes forening, sa til BBC på lørdag at han har blitt nedringt siden fabrikkene stengte.

– Engrosforhandlerne er virkelig bekymret for dette, la han til.

TOMT: Det er allerede god plass i supermarkedenes hyller. Når produksjonen av C02, som brukes i matvareindustrien, halveres kan det gi enda færre varer.

– Denne krisen viser at den britiske matforsyningskjeden er prisgitt et lite antall store gjødselprodusenter i Nord-Europa, sa Allen i en uttalelse.

Også den norske gjødselgiganten Yara reduserer produksjonen av ammoniakk med rundt 40 prosent i Europa som følge av de rekordhøye naturgassprisene. Men Yaras fabrikk i Hull, England, produserer ifølge CNN ikke CO2.

Flere faktorer

Og det er ikke bare kjøttprodusentene som er bekymret over høye gasspriser. Mandag holdt den britiske regjeringen et krisemøte med industrien og forbrukergrupper etter at gassprisene nådde nye rekordhøyder, melder NTB.

Frykten er stor blant forbrukere i Storbritannia for at strømprisene skal skyte i været til vinteren, og de høye kostnadene truer mindre britiske energiselskaper med kollaps.

For å bøte på situasjonen holdt landets forretningsminister, Kwasi Kwarteng, et møte med energiindustrien og forbrukergrupper.

LOVER LØSNING: Statsminister Boris Johnson.

– Vi må prøve å fikse dette så fort vi kan, og sørge for at vi har alle de ressursene vi trenger. Vi kan ikke tillate at selskaper vi er avhengig av, forsvinner, sa statsminister Boris Johnson da han møtte mediene i New York mandag.

Strømprisene over deler av Europa har gått opp den siste tiden som følge av manglende vind til vindturbiner, pågående avbrudd i atomsektoren og færre kullkraftverk.

I Storbritannia er også en brann som slo ut et viktig knutepunkt på kraftnettet med Frankrike, en medvirkende årsak til prisøkningen.