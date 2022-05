ADVARER: Mikhail Khodaryonok uttalte mandag på russisk TV at landet er i total geopolitisk isolasjon, som de er nødt til å ordne opp i.

Forsvarsekspert på russisk TV: − Hele verden er imot oss

Foran millioner av TV-seere på den russiske statskanalen Russia-1 ga forsvarsekspert Mikhail Khodaryonok mandag en kritisk analyse av Russlands invasjon av Ukraina.

– Det har satt Russland i fare for fullstendig internasjonal isolasjon, sa forsvarsekspert Mikhail Khodaryonok, i talkshowet «60 Minutes», som sendes to ganger daglig på statlig TV i Russland, ifølge The Telegraph.

Selv om Kreml ofte tegner et bilde av at den russiske offensiven går som planlagt, deler den pensjonerte obersten et annerledes syn på situasjonen.

– Situasjonen vil bli verre

Militære midler fra Vesten i tillegg til et ukrainsk forsvar som kan bevæpne og mobilisere en million mennesker, er noe av det Khodaryonok advarer om.

– Vi må ta hensyn til dette i våre vurderinger, at situasjonen for vår del helt klart vil bli verre, uttalte Khodaryonok.

Angående de ukrainske styrkene understreker han at deres ønske om å forsvare moderlandet fortsatt eksisterer i høyeste grad.

– Endelig seier på slagmarken avhenger av moralen til troppene, de som kjemper for ideer som de er villig til å ta og ofre blod for.

– Vi er nødt til å løse det

Mandag ble det klart at Sverige vil søke om Nato-medlemskap etter at Finland gjorde det samme søndag.

Khodaryonok kommer med advarsler om hva Russland bør, og kanskje enda viktigere, ikke bør gjøre, i den forbindelse:

– Det viktigste er å forbli realistisk fra et politisk militært ståsted.

– Å se på det store bildet, fra et generelt strategisk ståsted, er for guds skyld ikke å peke missiler mot Finland.

Det største problemet med Russlands militære og politiske situasjon er at de er i total geopolitisk isolasjon, som begrenset tilgang på ressurser, sier han videre.

– Hele verden er imot oss, selv om vi ikke er villig til å innrømme det. Denne situasjonen er ikke normal. Og på en eller annen måte er vi nødt til å løse det.

Programlederen kommer med innvendingen om at verdens mest folkerike land India og Kina støtter Russland, og konkluderer dermed at det er flere i verden som støtter Russland enn som er i mot. Khodaryonok svarer:

– Deres støtte er ikke uforbeholden.

Programlederen fortsetter å stille spørsmål om Russland skal bli «venner med Storbritannia» etter alt som er sagt og gjort fra den kanten.

– Det er en koalisjon av 42 land som er i mot oss, og våre ressurser, militærpolitsk og militærteknisk er begrenset. Situasjonen er ikke normal, og vi må på en eller annen måte løse det.