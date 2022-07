AVVISER: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser påstanden til den tyrkiske presidenten om at Norge, og andre nordiske land, er blitt «terror-reir».

Støre avviser Erdogans påstand: − Norge har klare holdninger mot terror

Statsminister Jonas Gahr Støre avviser den tyrkiske presidentens påstander om at Norge er blitt et «terror-reir». Han understreker viktigheten av å ta avstand fra retorikk som skaper splittelse og polarisering.

Under flyturen hjem fra sitt iranbesøk onsdag kom den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan med en uttalelse om at flere nordiske land, Norge inkludert, var blitt til «terror-reir».

Nyheten ble først meldt av nyhetsbyrået Reuters.

Erdogan hevder også at Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia og Storbritannia skal være blant landene som lar grupper ansett av Tyrkia for å være terrororganisasjoner drive fritt, ifølge nyhetsbyrået.

– Jeg vil tydelig avvise påstanden, sier statsminister Jonas Gahr Støre da VG møter ham utenfor Statsministerens kontor onsdag.

– Norge er en rettsstat som har strenge lover og klare holdninger mot terror. Vi skal ha ytringsfrihet og meningsfrihet om ulike spørsmål.

TAR AVSTAND: Jonas Gahr Støre understreker viktigheten av å ta avstand fra retorikk som skaper splittelse og polarisering.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt kommenterte Erdogans utsagnet i en e-post til VG onsdag:

– Jeg har ingen kommentar til dette utspillet. Det er en fullstendig grunnløs påstand.

Utspillet fra Erdogan kommer etter et besøk i Iran, der han møtte den russiske presidenten Vladimir Putin og den iranske presidenten Ebrahim Raisi til samtaler om blant annet Syria.

– Med din megling har vi beveget oss fremover. Ikke alle problemene har løst seg ennå, men det faktum at det er bevegelse er allerede bra, skal Putin ha sagt til den tyrkiske presidenten i etterkant av møtet.

Tyrkisk Nato-avtale

Finland og Sverige søkte om Nato-medlemskap i mai, relativt kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina.

Tidligere i sommer kom Tyrkia, Sverige og Finland til enighet om et dokument som forplikter de to nordiske landene til å jobbe med Tyrkia i spørsmål som angår terror, samt oppfylle enkelte løfter før parlamentet godkjenner medlemskapet.

Det innebærer blant annet at Sverige skal utlevere 73 personer til Tyrkia, samt at de to landene må avstå fra kontakt med den kurdiske militærstyrken YPG.

Her kan du lese mer om bakteppet for Tyrkias konflikt i Syria.

Dokumentet ble signert før Nato-toppmøtet som ble avholdt i Madrid 28–30. juni.

Alle nåværende medlemmer av Nato må være enige i nye søknader før et land skal kunne få innpass. Det er derfor avgjørende for svensk og finsk Nato-medlemskap at Erdogan sier ja til søknadene deres.

Må forberede oss på en tøff høst

Situasjonen i Ukraina har store konsekvenser i Europa, spesielt for energiforsyningen. Støre understreker at vi må forberede oss på en tøff høst og vinter også i Norge, ettersom energiproblemene Europa opplever som følge av krigen også vil få betydning for oss.

– Våre nære allierte i Europa opplever at prisene fyker i været og at energileveranser innstilles med store konsekvenser for økonomi og arbeidsplasser.

Ukraina-konflikten er et eksempel på at historiske konflikter som gir næring til konspirasjonsteorier, og grupper satt opp mot hverandre, mener Støre.

– Akkurat som vi i vårt demokrati må klare å debattere uenigheter på en ikkevoldelig måte, så må land klare å løse sine utestående spørsmål uten å gå til krig, bombardement, rakettangrep.

Han påpeker at Ukraina har en rett til å forsvare seg selv mot den typen angrep landet nå opplever.

– Enhver konflikt, uansett hvor voldelig den er, ender jo til slutt ved et forhandlingsbord.

UKRAINA-BESØK: For to uker siden besøkte Jonas Gahr Støreden ukrainske byen Tsjernihiv.

Ukrainabesøk

Statsministeren besøkte Ukraina for to uker siden. Der fikk han se ødeleggelsene, terroren, og dens påvirkning på menneskene der på nært hold.

– En retorikk som legitimerer den typen krigføring må vi ta avstand fra, sier Støre.

Besøket gjorde et sterkt inntrykk på statsministeren. Han forteller blant annet om et møte med mennesker i Yahidne, en landsby nord i Ukraina, som ble holdt i fangenskap i kjelleren av en skole i opptil en måned. De hadde begrenset tilgang på vann og mat og flere døde.

– Ukraina er et stort land i Europa og Kyiv er en hovedstad mange har besøkt, som nå lever med frykten for at de kan bli offer for angrepskrig, sier Støre.

– Flyalarmen går, raketter rammer ulike steder i landet. Det er krigens fryktelige vesen og dessverre er det jo ikke noen tydelige tegn på at vi ser en løsning heller.