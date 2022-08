Lasteskip med mais har forlatt Ukraina: − En lettelsens dag for verden

Flere millioner tonn med mat ligger blokkert i krigsherjede ukrainske havner. Nå skal lasteskipet «Razoni» trosse flyteminer, på en ferd som gir håp mot sult og matkrise.

Om bord på skipet er over 26.000 tonn ukrainsk mais – den matvaren Ukraina årlig produserer flest tonn av.

Det er det første skipet som forlater havnen i Odesa i Ukraina – en av verdens største kornprodusenter – siden krigen brøt ut.

– Det er en god nyhet at det første skipet med ukrainske avlinger nå har forlatt havnen i Odesa. FNs matvareprogram har appellert kraftig gjennom måneder for å få åpnet havneområdene i Ukraina for eksport av matvarer og gjødsel.

Det sier Anne Poulsen, som er den nordiske direktøren i FN-organet Verdens matvareprogram (WFP) til VG mandag formiddag.

KASTET LOSS: «Razoni» seiler under sierraleonsk flagg og kastet loss fra Odesa mandag morgen.

Havneblokaden presset global matsikkerhet

Russlands militære flåte i Svartehavet har i praksis blokkert eksporten av matvarer fra Ukraina over Svartehavet. Ikke ett kommersielt skip lastet med mat har fått forlate havnen i Odesa siden 26. februar i år.

– Blokkeringen av korn og andre avlinger har betydd et enormt press på den globale matsikkerheten. Vi har sett voldsomme prisstigninger på mat, gjødsel og brennstoff som følge av krigen i Ukraina, som har lagt et ytterligere stort press på millioner av mennesker verden over, og medvirket til å presse antallet som lever i sult i været i alarmerende grad, sier FN-direktøren.

INNHØSTING: En tresker høster hvete i Dnipro-regionen 30. juli i år. Men for mange bønder er det et problem at de ikke er kvitt fjorårets avling.

At det første skipet nå er på vei, viser både at en avtale er blitt til handling, og gir håp for at de millionene av tonn med korn og avlinger som har ligget månedsvis i ukrainske havner ikke går til spille.

– Det er virkelig bra å se at avtalen nå blir omsatt til handling. Og at det nå er åpnet for at de millionene av tonn korn som ligger i havnene i Ukraina nå blir skipet ut og er på vei til verdensmarkedene, sier Poulsen.

Info Dette er avtalen 22. juli inngikk Ukraina og Russland en avtale med Tyrkia og FN med intensjon om å gjenoppta eksporten av korn og andre matvarer fra landbruket til de globale markedene fra Ukraina, samtidig som også russisk mat og gjødsel skal kunne nå verdensmarkedene.

Målet er stanse hungersnød i verden og bidra til å stabilisere stigende matpriser.

En gruppe med representanter fra Russland, Ukraina, Tyrkia og FN koordinerer og overvåker transportene som skal gå fra tre ukrainske havner: Odesa, Tsjornomorsk og Yuzhny. Kilde: FN Vis mer

NATO-sjef Jens Stoltenberg tvitrer mandag ettermiddag at han takker vår allierte Tyrkia for den sentrale rollen de har hatt i få avtalen på plass.

– NATO-allierte støtter sterkt full implementering av avtalen for å lette den globale matkrisen forårsaket av Russlands krig i Ukraina, skriver han videre.

Avhengig av import via Svartehavet

Sultkrisen i verden er langt på vei drevet av krigen i Ukraina og de stigende matvareprisene, forteller Poulsen i Verdens matvareprogram.

Konflikt, klimasjokk og de økonomiske konsekvensene av coronapandemien har også bidratt til en alarmerende rask forverring i verdens matvaresikkerhet.

345 millioner mennesker i 82 land står overfor akutt matusikkerhet.

50 millioner mennesker i 45 land står tett på eller i hungersnød.

VIKTIG AVTALE: Anne Poulsen, nordisk direktør i FN-organet Verdens matvareprogram (WFP).

– De første til å merke en positiv effekt på avtalen er de land og regioner som er avhengig av kornforsyninger fra Svartehavet: Midtøsten, Nord-Afrika og det østlige Afrika, sier Poulsen videre.

I det østlige Afrika dekkes eksempelvis 84 prosent av hveteetterspørselen av import. Russland og Ukraina er sammen de største leverandørene, og står for omtrent 90 prosent av all hvete som blir importert i regionen, forklarer hun.

Info Fakta om matproduksjon i Russland og Ukraina Russland er verdens tredje største hveteprodusent, mens Ukraina er den åttende største hveteprodusenten.

Russland er verdens største byggprodusent, mens Ukraina er den niende største.

Russland og Ukraina er de to landene i verden som produserer desidert mest solsikkefrø.

Landene er de henholdsvis fjerde og tredje største potetprodusentene i verden, etter Kina og India.

Både Russland og Ukraina har dessuten stor produksjon av en rekke andre matvarer, deriblant flere grønnsaker og melk. Tallene er fra 2020. Kilde: FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) Vis mer

Vurderer å åpne flere havner

Nå er det avtaler Russland og Ukraina har gjort hver for seg med Tyrkia og FN i juli om eksport av korn og matvarer gjennom trygge korridorer som skal få fart på eksporten igjen.

– Det er en lettelsens dag for verden, spesielt for våre venner i Midtøsten, Asia og Afrika, når det første kornet forlater Odesa etter måneder med russisk blokade, tvitrer Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Veldig positivt, uttaler Kreml ifølge Reuters om at skipet nå har forlatt havnen.

– Dersom denne kornavtalen fungerer til det fulle, vil vi begynne arbeide med å åpne havnen i Mykolajiv, sier Oleksandr Kubrakov, den ukrainske ministeren for infrastruktur.

Usikkert hvordan prisene påvirkes

Generalsekretær Antonio Gueterres i FN ønsker kornskipets avgang fra havnen i Odesa varmt velkommen, og håper dette vil bli det første av mange skip som vil settes i aksjon som følge av avtalen som er inngått, skriver pressetalsperson Stephane Dujarric i en uttalelse.

Håpet er også at dette vil bidra til etterlengtet stabilitet i verdens matmarked. Da avtalen ble signert, tvitret Gueterres at den «vil bidra til å unngå en matmangel-katastrofe for millioner av mennesker verden over».

Verdens matvareprogram planlegger å sende 30.000 tonn hvete ut av Ukraina på et skip FN chartrer snart. Hvorvidt de trygge korridorene for eksport fra Ukraina vil påvirke prisene, vil ikke Poulsen gjette på.

– Det er for tidlig å gjette på i hvilken grad avtalen vil stabilisere de meget volatile matvareprisene. Prisene på mat og drivstoff fra høye allerede før krigen i Ukraina brøt ut. Selv om de har falt en smule den siste tiden, var prisene i juni i år fortsatt 30 prosent høyere enn juni i fjor.

Farlig farvann

Lasteskipets rute fra Odesa i Ukraina til Tripoli i Libanon er ikke uten risiko og koordineres og overvåkes nå grundig av en gruppe med representanter fra både Ukraina, Russland, Tyrkia og FN med base i Istanbul.

Etter å ha krysset Svartehavet er skipet nødt til å passere Bosporosstredet og Dardanellene før det setter kurs mot Tripoli i Libanon. På veien skal det inspiseres i Istanbul:

– Vi har forespurt alle involverte for å informere deres respektive forsvar og andre relevante myndigheter om denne beslutningen for å sikre en trygg passasje for fartøyet, skriver gruppen som nå koordinerer og overvåker transporten fra tre ukrainske havner i en uttalelse etter at skipet kastet loss mandag.

Ifølge dem skal det opprettes trygge korridorer fra tre viktige Ukrainske havner via Svartehavet og til resten av verden: Odesa, Tsjornomorsk og Yuzhny.

Russland og Ukraina har i løpet av krigen anklaget hverandre for å satt ut sjøminer i Svartehavet – første etappe på ferden for lasteskipet med mais. I juni sa spesialrådgiver Peter Adams i FN-organet Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) at det å «fullstendig rydde ukrainske havneområder for sjøminer kan ta flere måneder», skriver Bloomberg.