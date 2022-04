FORTSETTER KAMPEN FOR MARIUPOL: Zelenskyj avviser at Ukraina har gitt opp havnebyen til russerne.

Avviser russiske påstander om at Mariupol har falt

Det er fortsatt uklart hva som er situasjonen i Mariupol etter at Russland torsdag erklærte at byen er «befridd».

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Russiske påstander om at den strategisk viktige havnebyen Mariupol har falt stemmer ikke, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Byen fortsetter å stå imot russerne, hevdet Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

– Trass i hva okkupantene sier om dem, sa presidenten.

Tidligere sa han at byen ikke var helt fortapt.

Byen har vært beleiret i snart to måneder, og torsdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV at kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede.

Videre gratulerte han Sjoigu og sa at han trakk ordren om å storme stålverket Azovstal i byen, der de gjenværende ukrainske styrkene og angivelig også hundrevis av sivile, har forskanset seg.

Planen nå er å forsegle verket «slik at ikke engang en flue kan ta seg inn eller ut», ifølge Putin. Videre ba han nok en gang dem inne i verket, om å legge ned våpnene og overgi seg om de vil slippe unna med livet i behold.

Mariupol, som ligger sør i Ukraina ved Azovhavet, er strategisk viktig for å skape en landforbindelse mellom den annekterte Krim-halvøya og de russiskstøttede utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

USA avviser også at Mariupol har falt. Talsmann Ned Price fra utenriksdepartementet sa torsdag at slik de forstår det fortsetter ukrainske styrker å holde stand.

– Det er all grunn til å tro at president Putin og hans forsvarsministers show for media, som vi har sett de siste timene, er desinformasjon fra deres utslitte dreiebok, sa Price.

President Joe Biden sa også torsdag at «det ikke finnes bevis ennå for at Mariupol har falt helt», og at det tvilsomt om Putin kontrollerer byen.

Bilder fra luften som er publisert av byrådet i Mariupol skal vise at russiske styrker har begravd innbyggere fra byen i massegraver i en landsby i nærheten, skriver BBC. Disse bildene er ikke uavhengig verifisert.

TSJETSJENSKE SPESIALSTYRKER: Adam Delimkhanov, leder for en tsjetsjensk spesialstyrke i nærheten av stålverket Azovstal. Bildet er tatt torsdag.

I nattens tale hevdet Zelenskyj også at Russland har avvist en våpenhvile i forbindelse med den ortodokse påsken som begynner 24. april. Påstandene er ikke kommentert av Kreml.

Visestatsminister i Ukraina, Iryna Vereshchuk, sier evakuringen av sivile går veldig tregt i byen.

– Fra den russiske siden er alt veldig komplisert, kaotisk, tregt, og selvsagt uærlig, sier hun i en oppdatering på Telegram ifølge CNN.

Hun sier likevel at for første gang er folk fra Mariupol evakuert direkte til Zaporizhzhia, og det gir henne håp.

– Kjære innbyggere av Mariupol: Så lenge vi ihvertfall har noen muligheter, så gir vi ikke opp å forsøke å få dere ut derfra. Hold ut! sier hun.

(VG/NTB)