Røyk stiger opp fra flyplassen i Dnipro.

Angrep på Dnipro: Skal ha skutt minst ti missiler

Flyplassen i den ukrainske byen Dnipro er ødelagt i et russisk granatangrep, opplyser lokale myndigheter. Minst en person er drept etter at minst ti missiler skal ha blitt skutt mot regionen søndag.

Av Eirik Husøy , NTB og Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dnipro ligger sentralt i Ukraina og er landets fjerde største by. Flyplassen ligger i Dnipropetrovsk-regionen nord for Zaporizjzja.

Både flyplassen og infrastruktur i nærheten er ødelagt, opplyser lokale myndigheter søndag, ifølge ukrainske Interfax.

– Det har vært enda et angrep på Dnipro flyplass. Det er ingenting igjen av den. Selve flyplassen og infrastrukturen rundt den er blitt ødelagt. Raketter fortsetter å komme og komme, sier lederen for byens militære administrasjon, Valentin Reznitsjenko, i en melding på Telegram.

Han føyer til at myndighetene forsøker å få opplysninger om eventuelle ofre for angrepet.

Skal ha skutt over ti missiler

Søndag kveld melder formannen for Dnipropetrovsks regionråd, Nikolay Lukashuk, at de russiske okkupantene har avfyrt mer enn ti missiler i løpet av dagen.

– I dag har Dnipropetrovsk-regionen opplevd kanskje den vanskeligste dagen på disse 46 dagene, skriver han på Telegram.

Videre uttaler han at en av de ti missilene ble skutt ned, men at minst en person drept, og flere er skadde.

Blant annet skal en kvinnelig talsperson for den statlige nødtjenesten i regionen være blant de skadde.

Ingen russiske soldater i Dnipro

Ifølge Lukashuk skjøt de russiske styrkene fra luften, da de ikke kan krysse grensen.

– Per nå er det ingen fiende på terriorotiet til Dnipropetrovsk-regionen.

Flyplassen har tidligere blitt angrepet av russiske styrker, ifølge CNN. 15. mars opplyste Reznitsjenko at et missilangrep hadde satt rullebanen ut av spill og skadet en terminalbygning.

Ifølge Lukashuk har russiske styrker gjort et forsøk på å ta over landsbyen Osokorivka, som ligger mellom Dnipro og Kherson. Han mener at de trolig forsøker å nå de administrative grensene til Kherson-regionen.

– Fienden lykkes ikke nå, og vil ikke lykkes i fremtiden.