Datteren (14) drept av politiet: Vil legge julegavene på graven

Valentina Orellana-Peraltas (14) ble et tilfeldig offer for politiets kuler. Nå vil faren legge julegavene han hadde kjøpt til henne på graven.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fire dager etter at en kule fra politiet drepte tenåringsjenta Valentina Orellana-Peraltas (14) på et kjøpesenter i California, snakker jentas far om tragedien.

– Det eneste hun ønsket var å bli amerikansk statsborger. Jeg sa « la oss dra fra dette landet». Hun sa « Nei, pappa, dette er det tryggeste landet i verden, mulighetenes land», forteller Valentina Orellana-Peraltas far, chilenske Juan Pablo, i et intervju med amerikansk presse vist på CBS.

Den tragiske hendelsen skjedde på lille julaften.

Politiet var på stedet for å uskadeliggjøre en mann som gikk løs på kunder i butikken.

Den 14 år gamle jenta ble et tilfeldig offer for en av politiets kuler da den gikk rett gjennom veggen til prøverommet der hun oppholdt seg med sin mor.

KREVER SVAR: Moren Soledad Peralta og faren Juan Pablo Orellana Larenas har fått mange med seg i sine krav om åpenhet fra politiet.

Julegaver på graven

Valentina Orellana-Peraltas far sier at han hadde mange julegaver han skulle gi til datteren.

– Nå må jeg spare dem til graven hennes, sier Juan Pablo Orellana Larenas til amerikansk presse.

Mor og datter var på klesbutikken for å prøve kjoler til Valentinas forestående quinceañera, den tradisjonelle og viktige markeringen av en jentes 15 års bursdag, melder LA Times og CNN.

14-åringen og moren hennes holdt rundt hverandre og ba til Gud inne på prøverommet til klesbutikken i Los Angeles der skytingen foregikk, ifølge slektninger som CNN har snakket med.

Angrep kunder med lås

Orellana-Peraltas ble truffet i brystet av en kule som gikk rett gjennom veggen til prøverommet der hun sto.

Mandag offentliggjorde politiet i Los Angeles overvåkningsvideoer av skytingen som var forløpet til at Valentina døde.

Videoene viser den nå avdøde, siktede 24-åringen ta seg inn i kjøpesenteret Burlington Coat Factory i nord-Hollywood på sykkel, ikledd singlet og shorts.

Mannen tar rulletrappen opp etasjene med sykkelen. Kort tid etter sees han igjen på bildene ved rulletrappen, men da ikledd en flerfarget jakke og bukser, mens han svinger sykkellåsen sin i luften mot kunder i butikken. Mannen angriper flere kvinner, og flere av overvåkningsvideoene viser en kvinne dekket av blod, skriver CNN.

Politiet mottok flere nødsamtaler om den truende mannen.

VITNE: Soledad Peralta var sammen med sin datter da hun ble truffet av en kule.

Politiet kritiseres

Tragedien har skapt et stort engasjement og krav om transparens i politiet.

Etter hendelsen har politiet fått kraftig kritikk for å ha vært altfor raske til å bruke skytevåpen på et sted der det var stor fare for at tilfeldige personer ble rammet, skriver NTB.

Politibetjenten som avfyrte skuddet som tok livet av Valentina er nå midlertidig permittert i to uker. Dette er i henhold til vanlig prosedyre for betjenter som er involvert i skyting, sier en kilde fra Los Angeles- politiet til CNN.

Politisjef Michel Moore sier han har gitt ordre om full etterforskning.

– Denne kaotiske hendelsen som førte til at et uskyldig barn døde, er tragisk og helt forferdelig for alle involverte, sier Moore, som beklager dødsfallet på det sterkeste, skriver NTB.