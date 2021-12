DREPT: Nerid Høiness (30) ble funnet drept i Laos i januar i 2020.

Kjæresten pågrepet for drap på norsk kvinne i Laos: − Endelig!

Mannen som er siktet for drapet på Nerid Høiness fra Nøtterøy, ble pågrepet i Laos 20. november, opplyser politiet i Tønsberg.

Nerid Høiness var 30 år, da moren meldte henne savnet i desember 2019. På det tidspunktet befant hun seg i Thailand. Senere fikk familien kontakt med Nerid og bekymringen for henne roet seg.

Men i januar 2020 ble hun funnet drept i Laos.

– Hennes kjæreste ble den gang mistenkt for drapet og er den samme person som nå er pågrepet, opplyser politiet i Tønsberg.

Japanske Ogu Hiroyuki (39) var etterlyst av Interpol i forbindelse med drapet.

ETTERLYST: Interpol etterlyste Ogu Hiroyuki etter drapet.

– To års kamp

Pårørende i Norge er orientert om arrestasjonen.

– Jeg tenkte endelig! Endelig. Det har vært to års kamp, sier Nerids mor Ellen Høiness til VG.

Familien fikk torsdag morgen beskjed av sin pårørende-kontakt hos politiet, Jørgen Haave.

– Det var århundrets julegave. Jeg får ikke Nerid tilbake, men nå forventer jeg at det blir en rettssak og at han blir stilt til ansvar for det han har gjort, sier Ellen Høiness.

Pågripelsen er nyheten hun har ventet på i snart to år.

– Nå kan jeg bli kvitt noen av marerittene mine om natten, sier avdødes mor.

Jørgen Haave i Tønsberg-politiet sier at Ellen Høiness fikk beskjed bare en time etter at meldingen om pågripelsen kom fra Laos via Interpol.

GA BESKJED: Jørgen Haave, pårørende-kontakt hos politiet i Tønsberg.

– Det er veldig godt å kunne levere en sånn beskjed rett før jul. Det er en sak vi har jobbet lenge med. Det vet jeg betyr mye for Ellen, sier Haave til VG.

Funnet død i jungelen

Ifølge politiet i Laos krysset Nerid Høiness og Ogu Hiroyuki grensen mellom Thailand og Laos 8. januar 2020. To døgn senere sjekket de inn på et pensjonat i Vang Vieng.

De neste døgnene skal de ha bodd sammen på gjestehuset Souhhakhone View. Men etter 14. januar skal ingen ha sett den norske kvinnen i live.

Et overvåkningskamera skal 19. januar ha fanget den 38 år gamle japaneren, bærende på en tilsynelatende livløs person som antas å være Nerid Høiness.

Dagen etter sjekket Ogu Hiroyuki ut fra pensjonatet.

22. januar fant en bonde Nerid død i jungelen.

– Har ikke sunket helt inn

Onkelen Per Reidar Høiness forteller til VG at familien bare har fått to linjer fra Laos. Han kaller det en stor lettelse.

– Det er uvirkelig og har ikke sunket helt inn. Det er viktig for oss å få vite hva som har skjedd. Jeg er veldig spent på å høre hans forklaring i retten, sier Per Reidar Høiness.

PÅRØRENDE: Per Reidar Høiness er avdødes onkel.

Politiet i Laos underrettet norsk politi om pågripelsen torsdag.

– De relevante myndigheter i Laos håndterer den videre rettsprosessen i henhold til Laos sitt lovverk, melder politiet i Tønsberg.

Var skuffet over UD

Ellen Høiness ga overfor Dagbladet i april i fjor uttrykk for at hun var skuffet over Utenriksdepartementets håndtering av saken.

UD svarte den gang at familien var blitt fulgt opp i henhold til rammene som regulerer konsulær bistand i utlandet og saker der norske borgere dør i utlandet.

– Vi vet ikke hva norske myndigheter og utenrikstjenesten har bidratt med, men hvis det er på grunn av påtrykk fra dem, så er vi veldig takknemlige, sier Per Reidar Høiness i dag.

– Dypt tragisk sak

Utenriksdepartementet opplyser at de har gitt praktisk bistand fra dødsfallet ble kjent, blant annet gjennom kontakt med myndighetene i Laos.

– Dette er en dypt tragisk sak, sier pressevakt i UD Mathias Rongved til VG.

Han legger til at UD har bistått og fortsetter å bistå politiet i deres oppfølging av saken, gjennom sine kontakt med laotiske myndigheter.

– Myndighetene i Laos er ansvarlige for etterforskning og straffeforfølgning av drapet, sier Rongved.

Politiet: Ingen formell rolle

Seksjonsleder ved etterforskningsavsnittet i Tønsberg Knut Erik Ågrav forteller at politiet i Norge ikke har noen formell rolle i etterforskningen som pågår i Laos, men at de på eget initiativ foretok noen avhør i Norge da drapet fant sted.

Det ble også utført en obduksjon, og resultatene av politiets funn ble overlevert til Laos.

– Vår jobb nå er å høre om det er mer informasjon som kan gis ut til de pårørende, og finne ut hvordan de best kan holdes oppdatert i den videre saksgangen. Vi må finne ut på hvilken måte vi klarer å gi de pårørende oppfølging, sier Ågrav til VG.

Seksjonslederen sier videre at de er i kontakt med Kripos og Utenriksdepartementet for å finne ut hvilken kanal som er mest hensiktsmessig å bruke til det arbeidet.

Kripos bidrar med kontakt

Kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen, sier til VG at han ikke kan kommentere den konkrete saken.

På generelt grunnlag forteller Christoffersen at det er politidistriktet der enten pårørende eller offeret er hjemmehørende. som har ansvar for slike saker.

– Så kan vi bidra med kontakt til det aktuelle landet gjennom internasjonale kanaler som Europol, Interpol eller de nordiske kontaktene som er plassert rundt i verden. Vi har en sambandsmann i Bangkok, som er sideakkreditert til blant annet Laos.

Christoffersen forklarer at hvilken rolle norsk politi har i saker der nordmenn blir utsatt for kriminalitet i utlandet, avhenger av saken og landet som etterforsker.

– I noen tilfeller er det aktuelt å gjennomføre etterforskningsskritt, slik som avhør, her i Norge, mens i andre saker er det ikke nødvendig, da det aktuelle landet gjennomfører de skrittene selv. Vi har ikke jurisdiksjon i andre land og kan ikke kommandere noe, men vi kan anmode dem, sier kommunikasjonsrådgiveren i Kripos.