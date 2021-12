OMIKRON-RAMMET: Sikkerhetskontrollen på Denver International Airport 26. desember.

Frykter coronakollaps – amerikanske helsemyndigheter vil halvere karantenetiden

I frykt for at omikron kan lamme USA anbefaler helsemyndighetene i landet en halvering av karantenetiden.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske helsemyndigheter foreslår å kutte karantenetiden for coronapositive uten symptomer fra ti til fem dager.

– Gitt det vi vet om covid-19 og omikronvarianten, korter CDC ned den anbefalte tiden for isolasjon for personer med covid-19 til fem dager, hvis de er uten symptomer, etterfulgt av fem dager med munnbind når man er ute blant folk, skriver Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i en pressemelding.

Beslutningen kommer som en reaksjon på flykaoset som har preget USA i starten av juleferien som følge av omikronsmitte.

President Joe Biden sier mandag at han vil støtte anbefalingen, melder Reuters.

Rammer flytrafikken

Delstatene Delaware, Hawaii, Massachusetts, New Jersey, New York og Puerto Rico har rapportert flere tilfeller av coronavirus den siste uken enn i noen annen syvdagers periode under pandemien.

Innen kvelden 2. juledag hadde over 1300 flyreiser med minst ett stopp i USA, og over dobbelt så mange verden over, blitt kansellert under en av årets travleste reisehelger, skriver The New York Times.

REISETRØBBEL: En reisende krysser en terminalbro på Denver International Airport søndag 26. desember.

Mange fikk dermed forpurret ferieplanene sine og ble forhindret fra å feire jul med familie og venner.

12 prosent av JetBlue-flygingene, 6 prosent av Delta Air Lines-flygingene, 5 prosent av United Airlines-flygingene og 2 prosent av American Airlines-flygingene på søndag hadde blitt kansellert ved middagstid, ifølge FlightAware.

3. juledag ble ytterligere 2600 avganger kansellert, og problemet ser nå ut til å strekke seg utover i juleferien.

– Omikron-varianten sprer seg raskt og har potensial til å påvirke alle fasetter av samfunnet vårt, sier Dr. Rochelle Walensky, direktør for CDC.

Myndighetene frykter at smitteøkningen kan føre til at en så stor andel av befolkningen ender i karantene samtidig at det kan bli vanskelig å drifte samfunnet. Enten det er flytrafikken, helsevesenet eller andre ting.

– De nye anbefalingene balanserer det vi vet om spredningen av viruset og beskyttelsen gitt av vaksinasjon og boosterdoser. Disse oppdateringene sikrer at folk trygt kan fortsette hverdagen, sier Walensky.

Bare 62 prosent av alle amerikanere er fullvaksinerte. 73 prosent har fått minst én dose vaksine mot viruset. Det viser The New York Times’ oversikt.

Smittevernlege Anthony Fauci mener at USA bør vurdere obligatorisk fullvaksinering for flypassasjerer.

– Når du gjør vaksinen til et krav, oppfordrer det folk til å vaksinere seg, sa Fauci i et MSNBC-intervju 27. desember.

– Jeg mener det seriøst burde vært overveid for innenriksflyginger.

Barneinnleggelser i New York skaper frykt i California

New York er rammet av en kraftig omikronbølge den siste uken, og antall barneinnleggelser skal være firedoblet i verdensmetropolen.

Økningen er konsentrert i New York City og metropolnære områder. Nå frykter California at det samme skal skje på vestkysten, skriver Los Angeles Times.

Halvparten av barna som innlegges på sykehus i New York er yngre enn 5 år og dermed ikke coronavaksinerte. Tre fjerdedeler av barna i alderen 12 til 17 år som ble innlagt på sykehus for covid-19, var heller ikke fullvaksinerte, selv om vaksinasjon er tilgjengelig for denne gruppen.

Operasjoner ble satt på pause på mange sykehus etter at New Yorks guvernør, Kathy Hochul, erklærte unntakstilstand tidligere denne måneden.

Dramatisk smitteøkning

Californias folkehelsedirektør, Dr. Tomás Aragón, går nå ut og advarer om økning i sykehus for California. Samtidig oppfordrer han innbyggerne til å vaksinere seg.

– Omikron er så smittsom at den finner uvaksinerte/ikke-immune mennesker som er mest sårbare for sykehusinnleggelser og dødsfall, skrev Aragón.

Gjennom julen økte antallet coronatilfeller dramatisk i Los Angeles County. Tirsdag 21. desember ble det meldt om 3052 nye tilfeller, onsdag 6509, torsdag 8633, fredag 9988, lørdag, 11.930 og søndag, 8891.

TESTSTASJON: Mellom 24 og 40 prosent tester positivt på denne teststasjonen i Oakland, California.

Helseeksperter frykter at smittetallene kan være underrapporterte på grunn av forsinkelser i registreringsarbeidet i juleferien. Under toppen av forrige vinters bølge hadde Los Angeles County i gjennomsnitt rundt 16.000 nye coronavirustilfeller om dagen.

Tjenestemenn har advart om at fylket kan være på vei til å slå den rekorden, med så mange som 20.000 nye tilfeller om dagen.

CORONATESTING: En sykepleier tester en kvinne i Riverside County i California.

Nær 71.000 amerikanere er innlagt på sykehus med covid-19. Det er 8 prosent høyere enn forrige uke, men fortsatt godt under tidligere topper, melder The New York Times.

Fare for sprengt kapasitet

Smittevernekspert Dr. Anthony Fauci oppfordret nylig folk til å holde seg unna innendørsfester med tusenvis av deltagere med ukjent vaksinasjonsstatus. Han understreket at det er tryggere for folk å delta på mindre sammenkomster med familie og venner i hjem der alle er vaksinert og har fått boosterdose.

Fauci oppfordrer også til hurtigtesting.

Søndag fortalte han til ABC at ferske tall for Storbritannia viser at en lavere prosentandel av nysmittede personer i omikron-bølgen trenger sykehusinnleggelse.

DRIVE IN-TESTING: Bilde tatt i et latinamerikanskbefolket område i Oakland i 2020.

– Interessant nok var varigheten av sykehusoppholdet lavere, behovet for oksygen var lavere, sa Anthony Fauci da han gjestet ABC-programmet «This Week.»

Fordi omikronvarianten forårsaker et høyt volum av nye infeksjoner, beregner smittevernekspertene at varianten fortsatt kan føre til at sykehus blir overbelastet.