DELTAR: Soldater fra Taliban bidrar som frivillige i redningsarbeidet med å frakte sårede til behandling på sykehuset etter at to eksplosjoner gikk av utenfor flyplassen i Kabul.

Afghanistan-ekspert: Tror angrepet vil svekke Talibans tillit

Terrorgruppen IS har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet i Kabul. PRIO-forsker Kristian Berg Harpviken tror angrepet vil svekke tilliten til Taliban i Afghanistan.

Publisert: Nå nettopp

Et ukjent antall mennesker er drept etter at to eksplosjoner gikk av utenfor flyplassen i Kabul torsdag, der tusenvis av mennesker de siste ukene har samlet seg i håp om å ta seg ut av Afghanistan etter at Taliban tok over makten i landet.

På en pressekonferanse fra Pentagon torsdag kveld sier amerikanske myndigheter at de tror IS står bak angrepet.

– Det var to selvmordsbombere, antatt å være IS-krigere, sier general Kenneth McKenzie fra US Central Command.

Kort tid etterpå tar også terrorgruppens selv på seg ansvaret for angrepet i Kabul, der flere titalls mennesker er bekreftet drept.

Kristian Berg Harpviken, forsker ved Prio – Institutt for fredsforskning, mener angrepet vil svekke Talibans tillit.

– På denne måten får Taliban underminert historien om at de kan sørge for lov og orden, og det er nok også den primære målsettingen med angrepet, hevder Harpviken.

KRISE: Afghanere kjemper om å nå de utenlandske styrkene med identitetspapirene sine for å flykte landet.

Han mener det er mye som kan tyde på at det er Den islamske stat som står bak.

– Det er ikke så veldig mange andre nærliggende kandidater i det afghanske konfliktbildet som vil ha en interesse av, og kapasitet til, å gjøre noe sånt, sier han.

– Blir mer krevende

Den norske regjeringen sa under en pressekonferanse torsdag kveld at angrepet i Kabul har ført til at Norge ikke lenger kan hjelpe folk med å komme seg ut av Afghanistan.

Harpviken sier til VG at utviklingen i den afghanske hovedstaden vil gjøre evakueringen fra landet mer krevende.

– Det har allerede vært forferdelig krevende, å både holde oversikt og kontrollere folkemassene som har nærmet seg flyplassene, og ikke minst få organisert transporten ut, sier han.

STRAMMES INN: Forskeren tror sikkerheten på flyplassen kommer til å strammes inn som følge av angrepene. – Det vil nok bety at det blir enda vanskeligere for folk som ønsker evakuering å komme seg til flyplassen, sier han.

USA har vært klar på at de ønsker å overholde fristen for evakuering 31. august mens en del av de europeiske NATO-landene har ønsket å utvide fristen.

Harpviken mener angrepet gjør at det blir enda viktigere å ha en sluttdato for evakueringen.

– Nå har man en god grunn til å avslutte før sikkerhetsproblemet utvikler seg og blir enda verre å håndtere, sier han.

Realiteten for dem som ikke blir evakuert innen fristen er at de må flykte på «gamlemåten», sier Harpviken.

– De flykter over landjorden og grensene til Afghanistans naboland. Det er ikke enkelt, for det er mange grensekontroller der. Mange kommer seg over blant annet ved hjelp av etablerte smuglernettverk.