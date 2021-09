KRITISK: Robert Mood er i dag MDG-politiker, men var fra 2014 til 2016 norsk representant i NATOs militærkomité i Brussel.

Robert Mood med knallhard Afghanistan-kritikk mot NATO: − Et ydmykende nederlag

Tidligere hæroffiser Robert Mood refser både Norge og NATO for «bortforklaringer og rungende stillhet» i håndteringen av Afghanistan.

Publisert: Nå nettopp

Den tidligere hæroffiseren var fra 2014 til 2016 norsk representant i NATOs militærkomité i Brussel.

Robert Mood kommer nå med knallhard kritikk av NATOs håndtering av Afghanistan, og er klar på at Afghanistan er et nederlag for både USA og NATO.

– Det er helt åpenbart. Det er et ydmykende nederlag, sier han VG.

Mood mener at ansvarsområdet til militærkomiteen er å gi råd til NATOs politiske ledere.

– De siste årene har NATO famlet etter en løsning for å komme seg ut av Afghanistan med æren i behold. Blant de militære var det ganske åpenbart at NATO-landene ikke var villig til å stille opp lenge nok med den ressursinnsatsen som krevdes.

Taliban hevder nå at de har tatt i kontroll Panjshirdalen nord for Kabul – og dermed har kontroll over hele landet. Motstandsbevegelsen i regionen, National Resistance Front, hevder derimot at kampene mot Taliban fortsetter.

Mener Nato bærer ansvaret

Mood har en lang karriere innenfor militæret. Mellom 2003 og 2008 hadde han i overkant av 15 turer til Afghanistan, og hadde ansvar for å trene opp den norske hæren.

– Hva tenker du om NATOs ansvar i Afghanistan?

– Det er åpenbart at NATO har hovedansvaret for at nasjonsbyggingen endte med et nederlag, og det går ikke an å dytte det over på amerikanerne alene. I all hovedsak er det NATO som har ledet de militære operasjonene i Afghanistan. Det er helt åpenbart at NATO bærer ansvaret for at det gikk som det gikk, for at det feilet.

Savner selvransakelse

Mood er klar på hvilket ansvar som nå hviler på NATO:

– Hvis du bruker militære styrker på å gå inn og ødelegge, så eier du problemet etterpå. I utgangspunktet har de nå ansvar for å rydde opp i det kaoset som er skapt, men det er ikke et ansvar NATO kommer til å bære. For det ville innebærer å gå inn på nytt, sier Mood.

– Så det ansvaret de har i denne sammenheng handler mest om å være såpass ydmyk og selvransakende at man ikke forsøker å fremstille dette som en halv seier, eller skyver ansvaret over på andre.

– Er det det du mener NATO har gjort foreløpig?

– Jeg har i hvert fall ikke sett noe som tyder på at hverken NATO eller norske politiske ledere erkjenner at det er grunn til selvransakelse og en grundig gjennomgang av sammenhengen mellom politikk, militær strategi og sivil innsats. Foreløpig er det kun bortforklaringer og rungende stillhet.

Mandag ble det kjent at seks av de 28 barna som kom alene fra Afghanistan til Norge er gjenforent med sine foreldre.

les også Afghanistan-ekspert om pengestøtte-stopp: – Total krise

– Tragisk

Moods sier videre at NATOs hovedfokus gjennom Trumps presidentperiode, har vært å overleve som organisasjon.

– Det er tragisk at mesteparten av energien til NATO har gått til å måtte holde organisasjonen sammen, fremfor å gi organisasjonen en tydelig strategisk retning.

– Hva er USA sitt ansvar i Afghanistan nå da?

– De bærer hovedansvaret, og kan ikke løpe fra det. De har nærmest invitert til dette ydmykende nederlaget.

Kritiserer Stoltenberg og Solberg

Han mener det er en rekke aktører som ikke har samarbeidet godt nok.

– Politiske, sivile og militære ledere har ikke vært enig om strategiske målsettinger og vektingen av virkemidler. Det hviler et åpenbart politisk ansvar på NATOs generalsekretær, og også Statsministeren i Norge, sier Mood.

– Man bør invitere til en selvransakelse om hvordan Vesten rettferdiggjør og gjennomfører intervensjoner for å fremme sitt politiske styresett. Irak, Libya og Afghanistan gir stor grunn til selvransakelse, om ikke minst for å se hva disse ressursene og pengene kunne blitt brukt på alternativt.

– Hva gikk galt i Afghanistan?

– Det gikk galt da vi i Vesten trodde vi kunne innføre et demokratisk styresett i Afghanistan. Da snakker vi tilbake på 2000-tallet. Det ble startet et prosjekt som sannsynlig ikke ville lykkes. Dette er ikke etterpåklokskap, det er nøktern erkjennelse.

Forsvarsministeren: – Forlater ikke Afghanistan

Statsminister Erna Solberg var ikke tilgjengelig for kommentar da VG forespurte mandag forrige uke. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk derfor fått fremlagt Moods kritikk. I en e-post til VG skriver han følgende:

– Jeg tror det er stor politisk enighet både nasjonalt og internasjonalt om at Afghanistan-engasjementet bør evalueres grundig. Denne grundigheten inkluderer kunnskap vi har fått gjennom politisk behandling av Godal-rapporten og ny kunnskap man har skaffet seg underveis. Det er stor enighet internasjonalt om at man nå ikke forlater Afghanistan, men fortsetter det internasjonale engasjementet gjennom sivile kanaler, skriver forsvarsministeren.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Han understreker at regjeringen hele tiden har vært tydelige på at det må søkes en politisk løsning for Afghanistan.

– Det er også målet etter at Taliban har overtatt makten. Hvis Moods åpenbaring innebærer en forståelse av at NATO-landene ikke var villig til å stå ute i 20 år til, er det en riktig observasjon. Noe vi har vært tydelige på. Nå må man se etter en løsning gjennom sivile kanaler. Det viktigste nå er at en felles internasjonal stemme holder Taliban ansvarlig for deres fremferd i Afghanistan, skriver Bakke-Jensen.

NATO-SJEF: Jens Stoltenberg er NATOs generalsekretær.

VG har forelagt kritikken til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som viser til talsperson Oana Lungescu.

Hun viser til tidligere uttalelser fra Stoltenberg. Han har understreket at beslutningen NATO-landene måtte ta var om de ville bli værende militært uten en sluttdato, eller forlate landet og risikere at Taliban tok over.

Stoltenberg har sagt at det afghanske regimet og militæret kollapset fortere enn NATO hadde trodd. Han mener at vi må stille oss de vanskelige spørsmålene om vårt engasjement. Han skal selv gå gjennom hvordan oppdraget har vært løst.

les også Norges innsats i Afghanistan er ikke over

Mener militært nærvær er nødvendig

Bjørn Tore Godal, som ledet Afghanistanutvalget, har uttalt til VG at det i hovedsak er USA og Vesten som har mislyktes i Afghanistan.

– Det er et nederlag for Vesten og alle som har deltatt i koalisjonen, men det er ikke spesifikt for NATO. Feilen ligger i at man satset på demokratibygging og krigføring samtidig. Krig og utvikling går dårlig sammen, sa Godal.

MENER VESTEN OG USA HAR MISLYKTES: Afghanistanutvalgets leder Bjørn Tore Godal.

Det er ikke Robert Mood enig i.

– Du kan ikke drive demokrati uten en viss sikkerhet, og noen må jo sørge for det. Det er helt åpenbart at hvis man skal ha en sjanse til å lykkes i nasjonsbygging, så må du ha sikkerhet. Og det tror jeg er vanskelig å skape uten militær tilstedeværelse.