Store demonstrasjoner over hele Brasil

Samme dag som Brasil feirer sin 199-årige uavhengighet fra Portugal, har hundre tusener tatt til gatene for å støtte landets ytre høyre-president Jair Bolsonaro.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Presidenten har selv bedt tilhengerne sine om å møte opp for å demonstrere for ham.

Og tirsdag talte han foran de store mengdene med folk som hadde møtt opp i Sau Paolo. Her gikk han til knallhardt angrep mot den brasilianske høyesteretten, og kalte det elektroniske valgsystemet en farse.

Bolsonaro har forsøkt å endre valgsystemet, som han udokumentert hevder er gjennomsyret av valgfusk – han ønsker å endre det tilbake fra elektronisk til papirbasert. Men da forslaget hans ble stemt over i Kongressen, led han et stort nederlag.

Over hele landet er det tirsdag også motdemonstrasjoner mot presidenten, som målinger viser at har den laveste populariteten siden han ble valgt – nesten to av tre brasilianere er nå imot Bolsonaros presidentskap, ifølge The Guardian.

Se flere bilder av demonstrasjonene for og mot Bolsonaro i Brasil:

MOTSTANDERE: Flere personer var også samlet for å demonstrere mot president Bolsonaro tirsdag. Her fra en demonstrasjon i Sao Paulo.

Bakgrunnen er blant annet presidentens håndtering av coronapandemien som i det latinamerikanske landet så har langt tatt livet av nesten 600.000 mennesker.

Tidligere tirsdag forsøkte Bolsonaro-tilhengere å ta seg over barrikadene til Kongressen i hovedstaden Brasilia, men ble stoppet i forsøket, skriver BBC.

Kritikerne mener Bolsonaro ønsker å vise frem styrke med demonstrasjonene, mens målingene går ned for ham. De mener også at presidenten forsøker å svekke tilliten til valgsystemet på liknende vis som USAs tidligere president Donald Trump gjorde både før og etter valgnederlaget i 2020, ifølge NTB. Valget i Brasil er i oktober 2022.

Det har i forkant av uavhengighetsdagen vært frykt for at Bolsonaro-tilhengere og motdemonstranter skal havne i voldelige sammenstøt.

En gruppe på over 150 politikere, ministre og tidligere presidenter fra 26 land har også i et åpent brev advart om Bolsonaros planer for et opprør tirsdag, modellert etter opprøret mot den amerikanske kongressen 6. januar i år. De frykter også at Bolsonaro planlegger et såkalt selvkupp.