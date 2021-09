SNART FORSVUNNET: Innsjøen i California har ikke vært så tørr siden 70-tallet.

Ekstremtørken i USA når nye rekorder

Strandede båter, tomme reservoarer og manglende turister: Lake Oroville i California er nå på sitt tørreste på over 40 år.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

USA rammes stadig hardere av tørken som i mange måneder har herjet i landet. Nå viser nye bilder fra California en rekordlav vannbestand i Lake Oroville. Innsjøen er nå på sitt tørreste siden september 1977, med 24 prosent kapasitet, skriver Daily Mail.

Allerede i juli spådde lokale myndigheter at rekorden ville bli slått innen utgangen av august.

fullskjerm neste 1 av 4 Foto: JOSH EDELSON / AFP

Til vanlig bidrar Lake Oroville i California med å forsyne vann til en fjerdedel av avlingene i USA hvert år. I begynnelsen av august måtte kraftstasjonen ved innsjøen stenges ned.

Nedstengingen ble gjort som en følge av at reservoaret den gang hadde mindre enn en fjerdedel av opprinnelig vannivå, ifølge AP. Vannkraftverket har vært i drift siden slutten av 1960-tallet, og har siden da kun stoppet opp driften én gang tidligere på grunn av lav vannstand.

Lokale myndigheter forteller at de aldri har sett innsjøen så tom, og advarer om at den lave vannstanden vil ha en negativ innvirkning på det lokale miljøet og dyrelivet, melder det lokale mediet California News Times. For eksempel må dyrearter som rådyr forflytte seg lenger for å finne vann, noe som gjør dem mer sårbare overfor rovdyr.

FØR OG ETTER: Disse satellittbildene viser Lake Oroville i juni 2020 (under) og august 2021.

Scenene ved Lake Oroville står i sterk kontrast fra 2017, da en våt vinter førte til at demningen i innsjøen flommet over. 200 000 mennesker måtte den gang evakueres.

Året etter, i 2018, ble området rundt innsjøen også rammet av Camp-brannen. Den krevde 85 menneskeliv og er ansett som den dødeligste og mest ødeleggende brannen i Californias historie.

FLOM: I 2017 var innsjøen så full at demningen flommet over.

Tomt for turister

I takt med innsjøens vannstand, har også antall turister minket kraftig - noe som ble veldig tydelig under landets Labor Day Weekend. Vanligvis besøker hundrevis av mennesker Lake Oroville daglig, men nå er området nesten folketomt, skriver CBS Sacramento.

– Hele stedet er en spøkelsesby, forteller Steve White til avisen.

White er eier av en av husbåtene ved innsjøen, som alle nå er stappet sammen på den stadig krympende vannoverflaten. Mange båteiere skal ha blitt nødt til å sette båtene sine på land.

Tørken skaper også problemer i andre delstater. I Nevada er vannreservoaret i Lake Mead også rekordlavt. Langs innsjøkanten kan man tydelig se forskjellen på hvor høyt vannivået vanligvis er, og hvordan det er nå. Forskjellen understreker de akutte utfordringene som regionen står ovenfor, både grunnet en stadig voksende befolkning og stadig varmere og tørrere vær.

Innsjøen leverer vann til millioner av mennesker i California, Nevada, Mexico og Arizona. Sistnevnte er forventet å miste en vannmengder tilsvarende en åttendedel av delstatens totale forbruk neste år.

SE FORSKJELLEN: Bilder tatt 20. august viser hvite ringer langs hele kanten av innsjøen.

Brenner fortsatt

Samtidig har 78 store skogbranner brent mer enn 2.8 millioner mål med land over ti delstater, og fortsatt sloss over 23 000 brannmenn mot flammene. Det melder National Interagency Fire Center.

Over halvparten av brannmennene befinner seg i California, som er hardest rammet av skogbrannene . I august ble tettstedet Greenville nærmest brent til grunnen av Dixie-brannen, som fortsatt er aktiv. Igjen står over 800 innbyggere uten hjem og eiendeler.

Dixie er den største pågående og den andre største brannen i delstatens historie, og har så langt brent ned 1305 kvadratkilometer - et område større enn hele Los Angeles. Årsaken til brannen er fortsatt under etterforskning, men AP har tidligere omtalt at den muligens kan ha blitt igangsatt da et tre falt over en strømlinje. Det er ikke meldt inn noen dødsfall i forbindelse med Dixie, men men to tjenestemenn skal ha dødd av brannrelaterte skader denne uken, ifølge lokale myndigheter.

Så langt i år har 43729 branner blitt rapportert inn i 2021 i USA, hvorav 5457 av disse ble skapt av lynnedslag. Til sammenlikning var 38147 forårsaket av mennesker. Størsteparten av disse har skjedd i California, North Carolina, Texas, Minnesota og Georgia.