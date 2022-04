MØTTE ZELENSKYJ: Boris Johnson møtte lørdag Volodmyr Zelenskyj ansikt til ansikt i Kyiv.

Boris Johnson etter Kyiv-besøk: − Den største militære bragden i det 21. århundre

Lørdag dukket Boris Johnson opp på et overraskelsesbesøk i Ukrainas hovedstad. Nå lover han enda mer bistand i krigen mot Russland.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Boris Johnson lover nå å sende pansrede kjøretøy og sjømålsraketter til Ukraina for å bistå dem i kampen mot Russland.

Det var Ukrainas ambassade i Storbritannia som slapp nyheten om at Storbritannias statsminister, Boris Johnson, var i Kyiv for å møte presidenten. Møtet var ikke annonsert på forhånd.

Johnson reiste til Kyiv like etter at Storbritannia lovet å sende militære kjøretøy til Ukraina, som en del av en ny krisepakke på 100 millioner pund.

Downing Street uttalte at formålet med besøket er å vise solidaritet med Ukraina, samt diskutere Storbritannias langsiktige støtte til det krigsrammede landet.

Våpenleveranser verdt 1,1 milliarder

Hjelpen kommer på toppen av løftene fra Storbritannia om leveranser av flere luftvernraketter av typen Starstreak, samt ytterligere 800 panservernraketter og angrepsdroner, skriver NTB. Verdien av dette utstyret skal være på drøyt 1,1 milliarder kroner.

Johnson lovet også ytterligere 500 millioner kroner i bistand kanalisert gjennom Verdensbanken. Dette kommer på toppen av de 394 millioner pundene Storbritannia har gitt i tilskuddshjelp.

Den britiske statsministeren sier at det var et privilegium å få møte Zelenskyj ansikt til ansikt, ifølge en uttalelse fra Downing Street.

– Ukraina har mot alle odds presset russiske styrker tilbake fra Kyivs porter og oppnådd den største militære bragden i det 21. århundre, sier Johnson.

– Jeg gjorde det i dag klart at Storbritannia står last og brast ved deres side i denne pågående kampen, og vi er med i det lange løp, tilføyer statsministeren.

Johnson la ikke skjul på hva han mener om Russlands president Vladimir Putin under besøket i Kyiv.

– Det er på grunn av president Zelenskyjs standhaftige lederskap og det ukrainske folks uovervinnelige heltemot og tapperhet at Putins avskyelige mål forpurres, sa Johnson etter møtet.

Videre sa den britiske statsministeren at Storbritannia trapper opp den militære og økonomiske støtten, og kaller inn til en «global allianse for å få slutt på denne tragedien».

– Det Putin har gjort på steder som Butsja og Irpin, er krigsforbrytelser som for alltid har svertet hans og hans regjerings omdømme, sa Johnson.

Ber Vesten følge britenes eksempel

I en oppdatering på Telegram lørdag ettermiddag skriver Zelenskyj at Johnson er en av de «mest prinsipielle motstanderne av den russiske invasjonen», og en leder innen sanksjonspress mot Russland.

Siden har han, under en felles pressekonferanse med Johnson, bedt om at Vesten bør legge enda mer press mot Russland. Zelenskyj uttalte at andre land bør følge eksemplet til Storbritannia, og la til at det er på tide å innføre et totalforbud mot Russlands energisektor og øke leveringen av våpen til Ukraina.

– Vi må styrke vår antikrigskoalisjon ytterligere. Vi håper London vil spille en nøkkelrolle i denne prosessen, sa han.

Ifølge Zelenskyj snakket han og Johnson også om å gjenoppbygge Ukraina.

– Sammen skal vi gjenoppbygge landet vårt og byene våre.

Tidligere lørdag møtte Zelenskyj også statsministeren i Østerrike, Karl Nehammer, i hovedstaden. Fredag var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Kyiv for å vise støtte til Ukraina.

Lørdag annonserte von der Leyen at EU-kommunisjonen vil gi en milliard euro til Ukraina i bistand. Av disse vil 600 millioner euro gå til ukrainske myndigheter og FN, og 400 millioner euro gå til landene i frontlinjen som tar imot ukrainske flyktninger.

Samtidig har EU, Canada og organisasjonen Global Citizen samlet inn over ti millioner euro som skal sikre støtte til ukrainske flyktninger, opplyser EU-sjefen.