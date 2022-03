«SLANGEØYA»: Satellittbilde publisert av Maxar Technologies. Bildet viser skadene etter russiske angrep.

Satellittbilde viser skader på «Slangeøya»

Det har vært flere versjoner om hva som skjedde på «Slangeøya» 24. februar. Nye satellittbilder kan gi noen flere svar.

Av Eirik Wichstad

På invasjonsdagen 24. februar seilte et russisk krigsskip til den lille øye Zmiinyi, også kalt «Slangeøya», nordvest i Svartehavet.

Da det russiske fartøyet beordret forsvarerne til å overgi seg, skal en ukrainsk soldat ifølge et lydklipp ha svart: – Dra til helvete».

Hva som skjedde videre har det vært ulike versjoner av.

Motstridende versjoner

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterte det russiske beleiringen samme dag 24. februar. Da oppga han at 13 soldater hadde dødd en heroisk død, og at de ville belønnes med hederstitler.

Fire dager senere kom informasjon som hevdet noe annet. Soldatene på øya klarte å slå tilbake to angrepsforsøk fra det russiske krigsskipet, ifølge det ukrainske sjøforsvaret.

I tillegg sa de at soldatene overga seg etter at de gikk tom for ammunisjon, og at de ble tatt til fange, men tross alt var i live.

Uttalelsen fra det ukrainske sjøforsvaret sa videre at øyens infrastruktur var totalødelagt – fyrtårn, bygninger og antenner.

Mens russisk side fortalte en annen historie.

Dagen etter angrepet på «Slangeøya» hevdet en talsperson fra det russiske innenriksdepartementet at 82 ukrainske tjenestepersoner hadde lagt ned våpnene og overgitt seg frivillig.

SKADER: Bildet viser at de midterste bygningene har blitt påført skader.

Strategisk viktig

Et satellittbilde fra søndag, tatt av Maxar Technologies, viser derimot skader på enkelte av bygningene.

Det bidrar til å underbygge at det har skjedd et angrep der.

Skipet som ligger fra land er av Maxar identifisert som et Ropucha landingsfartøy, ifølge CNN.

Øya ligger i den nordvestlige delen av Svartehavet, omtrent 48 kilometer fra Ukrainas kystlinje og 300 km vest for Krim-halvøya.

Tross øyas beskjedne størrelse, er den av den uavhengige tenketanken Atlantic Council blitt beskrevet som et «nøkkelpunkt for Ukrainas maritime territorier» i Svartehavet.