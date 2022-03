ANGREPSOMRÅDET: Det internasjonale senteret for fredsbevaring og sikkerhet (IPSC) i Lviv-regionen har blitt bombet, ifølge lokale myndigheter. Bildet er tatt i forbindelse med en militærøvelse med ukrainske styrker 4. februar 2022.

Eksplosjoner nær den polske grensen - militærbase angrepet

Ni personer er drept og 57 såret etter at et militært treningsanlegg ble bombet – drøyt to mil fra den polske grensen – oppgir guvernøren i Lviv-regionen.

Militæradministrasjonen i Lviv bekrefter ifølge Reuters at det er Det internasjonale senteret for fredsbevaring og sikkerhet (IPSC) i Yavoriv, drøyt to mil fra den polske grensen, som er bombet.

Dette er en stor militærbase som blant annet inkluderer treningssenter for soldater.

30 raketter skal ifølge myndighetene ha blitt avfyrt.

Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov skriver på Twitter at utenlandske militærinstruktører jobber ved militærbasen.

Det er ikke kjent om noen av disse var til stede på tidspunktet for angrepet.

– Vinduene mine ristet. Hele huset vibrerte. Det var mørkt. Himmelen ble lyst opp av de to eksplosjonene, forteller helsearbeideren Stephan Chuma til The Guardian.

– Mange mennesker har blitt skadet, legger Chuma til.

The New York Times skriver at militærbasen er et viktig knutepunkt for å få våpenlevereanser fra NATO-land inn i landet, og at angrepet skjer bare noen mil fra den polske grensen hvor de vestlige allierte styrkene er plassert.

Før Russlands invasjon av Ukraina skal militærbasen ha blitt brukt av NATO for å trene det ukrainske forsvaret. Soldater fra blant annet USA, Storbritannia, Canada, Italia og Latvia skal tidligere ha jobbet på området, skriver avisen videre.

Angrepet mot militærbasen skjer dagen etter at viseutenriksministeren i Russland, Sergei Ryabkov advarte om at sendingene med utenlandske våpen til Ukraina kunne bli sett på som militære mål.

Kristian Lindhardt, forsker ved Forsvarsakademiet i Danmark sier til danske TV2 at han mener angrepet mot militærbasen i Lviv ikke er tilfeldig.

– Dersom MIG-jagerflyene fra Polen kommer inn i Ukraina, så vil det typisk være flybaser i Vest-Ukraina de vil operere fra, sier Lindhardt til avisen, og mener at det er derfor Russland nå bomber militærbasen i Lviv.

– Russland sender et signal til Vesten om at «Dere må være forsiktige med å sende for mye militærhjelp til Ukraina». De har også bedt USA om å stoppe det, og nå viser de at de mener det, sier Lindhardt videre.

Flere eksplosjoner ble hørt like før klokken 06.00 lokal tid i nærheten av Lviv, ifølge CNN, som er på plass i området.

Flere brukere på sosiale medier melder om eksplosjoner i byen.

Kyiv Independent skrev at det er hørt eksplosjoner i Lviv og Kherson, og at Lviv er under rakettangrep.

Også i Ivano-Frankivsk, vest i Ukraina er det meldt om eksplosjoner, skriver Kyiv Independent.