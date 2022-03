I TYRKIA: Jens Stoltenberg er fredag i den tyrkiske byen Antalya på en sikkerhetskonferanse. Tidligere på dagen møtte han Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan.

Stoltenberg: Avviser kompromiss med Russland

Nato-sjef Jens Stoltenberg avviser blankt å slutte fred med Russland gjennom et løfte om at Ukraina forblir et nøytralt og alliansefritt land.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Det er suverent opp til Ukraina selv å bestemme, sa Stoltenberg på en sikkerhetskonferanse i den tyrkiske byen Antalya fredag ettermiddag.

Stoltenberg ble spurt om han ville akseptere Russlands krav om et alliansefritt Ukraina, for å få avsluttet krigen og lidelsene som pågår akkurat nå i Ukraina.

– At noen ser det som en provokasjon at et land skal få velge sin egen kurs, er ikke en verden jeg ønsker å leve i, sa Stoltenberg.

Han fastholdt at det er opp til Ukraina å bestemme om landet vil søke medlemskap i Nato.

– Så er det opp til Natos 30 medlemsland å bestemme om Ukraina oppfyller kravene til medlemskap, la Stoltenberg til.