En ukrainsk soldat forsvarer sin stilling i Mariupol.

Spørsmål om tid før Mariupol faller: − Redd de vil gå hardt til verks

Beleiret i to uker, bombardert dag og natt: Mariupol blir sannsynligvis neste større byen som faller. – Men det er ikke nært forestående, sier Ukraina-ekspert Tom Røseth.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han er hovedlærer i etterretning og førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Hans kilder i Ukraina hevder at russerne fremdeles er en god stund unna å ta Mariupol.

– Det blir fortsatt harde kamper. Men når en by er beleiret, er det et spørsmål om tid.

Onsdag kveld kommer det meldinger om at et en kraftig bombe skal ha blitt sluppet på et teater i byen. Mellom 1000 og 1200 sivile skal ha befunnet seg på innsiden, ifølge Mariupols varaordfører.

Kan bli neste vendepunkt

Den ukrainske havnebyen Mariupol ligger lengst sør i Donbass, som dels har vært kontrollert av russiske separatister siden 2014. Russergrensen er en time unna.

Det anerkjente amerikanske instituttet for krigsstudier ISW skriver i sin siste oppdatering at Mariupols fall sannsynligvis blir det neste vendepunktet i krigen.

Da vil russiske styrker bli frigitt og kan true ukrainske forsvarere lenger nord i Donbass eller styrke offensiven mot Mykolajiv og Odesa i vest, skriver instituttet.

Tom Røseth tror at de ukrainske forsvarerne kan holde Mariupol i flere uker.

– Men jo mer prekær og desperat situasjonen blir for innbyggere, jo sterkere blir ropet om å få en humanitær korridor som virkelig fungerer, sier Røseth.

Hittil har ikke forsøkene på storstilt evakuering fra den utbombede byen lykkes.

– Vi får rapporter om sivilbefolkningen som drikker av radiatorvannet. Det er kanskje så mange som 350.000 innbyggere igjen som trenger næring og varme.

Kan bli skamplett

Røseth tror det kan slå tilbake på Moskva, om russerne fortsatt stenger for mat og nødhjelp.

– Blir de sivile tapene i Mariupol enorme, som det ligger an til hvis de ikke får en vei ut, vil det være en skamplett på russisk historie for all fremtid, sier Røseth.

Blant angriperne er prorussiske korps fra Donetsk. Blant forsvarerne av byen er den beryktede Azovbrigaden, som ifølge Røseth er veldig forhatt på russisk side.

– Korpset fra Donetsk er mer motivert enn russiske styrker for å ta Mariupol og nedkjempe Azovbrigaden. Jeg er redd for at de vil gå hardt til verks, sier Røseth.

En gravid kvinne blir båret bort fra et sykehus i Mariupol som ble truffet av russiske granater 9. mars. Kvinnen og barnet døde.

Russisk landkorridor

Han sier at de ukrainske styrkene som forsvarer Mariupol, ikke vil kunne hindre at russerne former en landkorridor på ukrainsk jord langs Azovhavet.

– Nå begynner det å bli bevegelsesfrihet mellom de russiske styrkene fra Krim og Donbass.

Røseth sier det er vanskelig for ukrainerne å forsvare seg mot de betydelige styrkene russerne har bygd opp på Krim, siden den ukrainske halvøya ble okkupert i 2014.

– Russerne har kommet med stor ildkraft og betydelige styrker. Jeg tror ukrainerne har trukket seg tilbake og tatt defensive posisjoner litt lenger inne i landet.

Sårede ukrainske soldater venter på å bli evakuert fra Mykolajiv tirsdag.

Langs svartehavskysten vest for Krim-halvøya er situasjonen annerledes.

– Fremrykkingen mot Mykolajiv stanger mot solide ukrainske posisjoner, sier Røseth.

Byen står i veien for den russiske fremrykkingen mot Ukrainas største sivile havn Odesa. Granatene har i to uker haglet over boligområder, sykehus og supermarkeder i Mykolajiv.

Kontrollerer ikke kysten

Instituttet for krigsstudier ISW ser det som usannsynlig at russiske styrker i nær fremtid klarer å omringe Mykolajiv og true den viktige havnebyen Odesa lenger vest.

Odesa var tirsdag utsatt for russsiske artilleriangrep.

Samme dag viste satellittbilder at 14 russiske krigsskip, blant dem flere landgangsfartøyer, hadde kurs for kysten i nærheten av Odesa.

Røseth sier at den russiske svartehavsflåten har betydelig kapasitet til å ilandsette stridsvogner, pansrede kjøretøyer og personell for å forsterke bakkeoperasjonene.

– Men for å sette i land styrker, må de først kontrollere kyststripen. Det gjør de ikke.

Innbyggere i Odesa fyller sandsekker for å bygge barrikader i forsvaret av havnebyen.

Sårbare i sør

– Hvorfor er svartehavskysten så viktig for Russland?

– De ønsker kontroll over Svartehavet, fordi de ser sin sørlige flanke opp mot Europa og Nato-landet Tyrkia som sårbar. Dessuten vil de begrense Ukrainas økonomiske makt på sikt, hvis de hindrer landet tilgang til havner, sier Røseth.

På dag 21 av krigen er den russiske fremgangen større i sørøst enn i nord.

– Det er mest utvikling på sørflankene. Russerne står fast i Kyiv. De sliter med å få etterfylt personell og mangler ressurser. Planlegging og logistikk fungerer ikke, sier Tom Røseth.