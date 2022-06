ADVARER: – Vi ser situasjoner nå som er verre enn det vi så under den arabiske våren og det som fikk situasjonen i Syria til å blusse opp.

Slår alarm om hungersnød: − Vi må handle nå

FNs matvareprogram slår alarm om hungersnød i verden som følge av Ukraina-krigen. – Det finnes en løsning, men vi må handle nå. Om 50 dager kan det være for sent, sier politisk sjef Daniel Rugholm.

Therese Ridar

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dansken er i Oslo for å delta på en lukket konferanse om matsikkerhet i regi av Kirkens Nødhjelp torsdag, før han reiser videre til nye land med sitt alarmerende budskap.

– Jeg opplever stor interesse for denne kritiske situasjonen. Det virker som alvoret begynner å gå opp for verden, sier den politiske sjefen for FNs matvareprogram.

Ukraina har blitt kalt verdens kornkammer, men Russlands blokade av den store handelshavnen i Odesa gir akutt matkrise i mange land som allerede var dårlig stilt av klimaendringer og to år med pandemi.

Ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken har russerne bevisst satt en propp i havnen for å ta kornlagrene som gissel i krigen.

Ny rapport

Fredag offentliggjør FNs matvareprogram en ny rapport som tydelig beskriver alvoret.

– Det er nå 49 millioner mennesker i 46 land som er på grensen til hungersnød, altså som er på vei til å dø av sult. En så stor humanitær katastrofe har vi ikke sett siden andre verdenskrig, sier Daniel Rugholm.

Men han mener det finnes en løsning.

MATVAREKRISE: – Vi er på vei inn i den største humanitære krisen siden andre verdenskrig, sier Daniel Rugholm, som er politisk sjef for FNs matvareprogram.

– Vi må få maten ut av havnene og tømme de siloene.

Ukraina produserer mat til 400 millioner mennesker. Nå ligger fraktskipene stille og kornsiloene er fylt til bristepunktet. Om 50–60 dager er det igjen tid for innhøsting, så klokken tikker.

Må forhandle

– Jeg tror ikke russerne har hatt et ønske om at så mange millioner mennesker skal dø av sult på grunn av det de satte i gang, så jeg tror det er mulig å få dem til forhandlingsbordet, sier Rugholm.

Det vil riktig nok kreve sitt:

– Russerne har lagt miner i Svartehavet. Ukraina har også lagt miner og senket skip ved havnene for beskyttelse, og de krever – forståelig nok – en sikkerhetsgaranti hvis de skal fjerne beskyttelsen, forklarer han.

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis har foreslått at flere land kan gå sammen om en frivillig koalisjon, og sende krigsskip til Odesa for å eskortere handelsskip sikkert ut av havnen.

– Det er ikke umulig å få til dette, men det er livsviktig at vi handler nå med en gang, sier Daniel Rugholm.