SAVNET: Den britiske frilansjournalisten Dom Phillips trasker gjennom jungelen i dette bildet fra november 2019.

Skal ha mottatt trusler: Nå er den britiske journalisten sporløst forsvunnet i jungelen

The Guardian-journalisten Dom Phillips har vært savnet siden søndag. Den siste tiden har han jobbet med urfolksproblematikk i Amazonas i Brasil.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Phillips har i en årrekke jobbet for den britiske avisen The Guardian, og har jobbet fra Brasil mer enn ti år.

Da han forsvant denne helgen, var han sammen med urfolksekspert Bruno Pereira, langt inne i den brasilianske regnskogen. Pereira er ekspert på isolerte urfolk.

I sitt arbeid har Phillips dekket de mange truslene mot verdens største regnskog Amazonas: Blant annet om de kritiske skogbrannene, om gullgraverne som ulovlig raserer urfolksområder og om kyrne som spiser opp regnskogen.

MANNSKAPER: Det brasilianske forsvarsdepartementet har delt dette bildet fra søket ved Javaridalen i Amazonas.

Nå søker letemannskaper etter de to regnskogsekspertene i hjertet av regnskogen.

De skulle rundt klokken 20.00 søndag vært tilbake i den lille byen Atalaia do Norte, like ved der Amazonas sideelv Yavarí trekker grensen mellom Brasil og Peru.

Skal ha mottatt trusler

Interesseorganisasjonen Univaja, som arbeider for urfolks rettigheter, sier Phillips og Pereira forsvant etter å ha mottatt trusler i flere uker.

– Vi vet hvem dere er. Vi skal finne dere, og avgjøre dette, heter det i trusselbrevet ifølge brasilianske O Globo.

– Gjør dere klare. Dere har blitt advart, skal det også ha stått.

Ifølge den brasilianske avisen, skal illegale fiskere i Javari-dalen ha stått bak brevet. Disse gruppene driver blant annet ulovlig fiske på ettertraktede elvefisker og skilpadder.

Bruno Pereira har ifølge O Globo jobbet tett med denne problematikken. De skriver at de to «konstant» skal ha mottatt trusler på den siste reisen, hvor de har gjort research til en ny bok.

Her er journalist Dom Phillips på jobb i Amazonas i 2019:

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Det var ikke første gang de fikk slike trusler, hevder organisasjonen i en uttalelse. Univaja søkte allerede søndag etter mennene langs elven, uten å finne spor.

Den savnede journalisten har reist i området for å intervjue urfolkenes lokale vaktmannskaper. Ifølge nyhetsbyrået AP, ble paret også truet av en væpnet gruppe på lørdag, da de var sammen med en slik vaktpatrulje.

Både Pereira og Phillips har lang erfaring med å reise i jungelen, og ble sist sett da de passerte landsbyen São Gabriel. De reiste i en ny båt som skal ha hatt nok bensin i motoren til å komme seg tilbake.

Flere enn 20 ulike urfolksgrupper bor i området. Disse har fordømt ulovlig gruvevirksomhet, fiske og jakt.

Kun syv satt inn i søket: – Fullstendig utilstrekkelig

Nå ber Phillips og Pereiras familier innstendig brasilianske myndigheter om å sette inn enda flere mannskaper i søket.

– Jeg vil be myndighetene om å intensivere søket, fordi vi fremdeles har håp om å finne dem. Om jeg så ikke finner mitt livs kjærlighet i live, må de bli funnet. Vær så snill, trygler journalistens kone Alessandra Sampaio i en video delt på mannens Twitter-konto.

Militæret meldte sent mandag at de har sendt syv personer om bord i en båt for å søke etter de to. Det er ikke satt inn helikopter i søket.

Også den internasjonale journalistorganisasjonen Reportere uten grenser har bedt om økt innsats for å finne de to:

– Innsatsen er fullstendig utilstrekkelig i et så ugjennomtrengelig og uvennlig miljø, mener Emmanuel Colombié, som er organisasjonens Latin-Amerika-direktør.

– De brasilianske myndighetene må raskt koordinere arbeider mellom militæret og politiet for å finne dem. Ethvert sekund som går, er et bortkastet sekund, sier Colombié.

En båt fra det brasilianske forsvaret søker etter de savnede i elven.

Bilder delt fra søket tirsdag, viser noen flere enn syv i mannskapet, men militæret ser ifølge The Guardian fremdeles ut til å operere med et mindre antall engasjert i søket.

Brasils president Jair Bolsonaro har kalt ekspedisjonen et «eventyr man ikke kan anbefale noen».

– Hva som helst kan skje. Det kan ha vært en ulykke. De kan ha blitt henrettet, sa han tirsdag – til umiddelbar kritikk fra sine motstandere.

Dette vet vi om hendelsesforløpet: