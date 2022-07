På innsiden av Stoltenbergs høye Nato-spill

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG kan nå fortelle hva som skjedde i ukene fra Tyrkias blokade av søknadene om medlemskap, og fram til avtalen med Tyrkia under Nato-toppmøtet i Madrid i forrige uke.

Ifølge VGs kilder hadde USA og president Joe Biden valgt å holde seg i bakgrunnen og la Natos generalsekretær Jens Stoltenberg forsøke å løse den interne Nato-krisen som hadde oppstått.

– Biden-administrasjonen ønsket ikke å bli part i dette. Det kunne skape forventninger i Tyrkia om at USA kunne komme med innrømmelser, sier en sentralt plassert kilde.

SISTE FORSØK: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hadde akseptert å møte Finland og Sverige i Madrid. Han kom til møtet tirsdag 28.juni med utenriksminister Mevlut Cavusoglu, til høyre, og en tolk. Jens Stoltenberg, til venstre, ledet forhandlingene.

Ingen fikk gå

Fallhøyden var enorm idet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom inn i Stoltenbergs møterom i Madrid forrige tirsdag. Nato-toppmøtet skulle starte få timer senere.

Den tyrkiske presidenten ble vist til stolen ved siden av Stoltenberg.

Over bordet satt Finlands president Sauli Niinistö og Magdalena Andersson, den svenske statsministeren.

Fotografene fikk ingen smil før de ble kastet ut.

Stoltenberg skal før møtet ha bestemt seg:

Dersom det var det minste håp om fremskritt, skulle ingen få forlate rommet før de var enige.

Her var problemet

En rekke kildesamtaler VG har hatt med aktører som har stått midt i prosessen, peker entydig på at denne nøkkelsetningen var det aller siste - og det mest krevende - som kom på plass i avtalen mellom de tre landene:

«Som kommende Nato-allierte, gir Finland og Sverige full støtte til Tyrkia mot truslene mot landets nasjonale sikkerhet. I den sammenheng vil Finland og Sverige ikke yte støtte til YPG/PYD, og til organisasjonen som Tyrkia benevner som FETÖ.»

Info De kurdiske gruppene PKK, det kurdiske arbeiderpartiet i Tyrkia, er listet som en terrororganisasjon av Tyrkia, og av USA og EU, og dermed også av EUs medlemsland. YPG er en kurdisk militær styrke i Syria. YPG har deltatt i krigen mot IS i Syria og samarbeidet med vestlige land. PYD er et politisk parti i Syria, og benevnes som YPGs politiske arm. Tyrkia anser YPG som en terror-organisasjon. FETÖ er Tyrkias betegnelse på den islamistiske bevegelsen grunnlagt av Fethullah Gülen, som har bodd i eksil i USA siden 1999. Erdogan har pekt på Gülen som mannen bak det mislykte kuppforsøket i Tyrkia i 2016. Bevegelsen ble deretter terror-listet av Tyrkia. Vis mer

PAUSE: Etter to timer i forhandlingene har deltagerne behov for en pause. Jens Stoltenberg tar en prat med sine nære medarbeidere Sissel Kruse Larsen og Oana Lungescu. President Erdogan konsulterer også en rådgiver.

Ordene er valgt med omhu og i en hårfin balanse mellom partenes ulike ståsteder etter uker med forhandlinger:

** Sverige og Finland måtte ta tydelig avstand fra terror.

** Tyrkia ville ikke åpne opp uten en avtale som omtalte YPG i en terror-kontekst.

** Samtidig måtte avtalen ikke binde opp andre Nato-lands handlefrihet i forhold til den syriske militsgruppen, som sto og står i førstelinjen i kampen mot terrorbevegelsen IS.

Avstanden mellom landenes syn på YPG/PYD var betydelig før de politiske topplederne satte seg sammen i Madrid:

** I Erdogans øyne er YPG/PYD terrorister som truer Tyrkia på linje med PKK, som EU har stemplet som en terrorbevegelse.

** Fra Sveriges ståsted skulle derimot samarbeidet med PYD utvides. Det hadde regjeringspartiet Socialdemokraterna lovet den kurdiske riksdagsrepresentanten Amineh Kakabaveh i en egen avtale.

HÅNDTRYKKET: På Nato-toppmøtets dag to i Madrid er lederne samlet til middag. Midt i bildet har statsminister Andersson oppsøkt president Erdogan, mens blant andre Joe Biden, Boris Johnson og Jonas Gahr Støre står i andre samtaler.

Totalt uforberedt

Dramaet rundt Sveriges og Finlands Nato-medlemskap startet i Ankara 13. mai

Under fredagsbønnen kom president Erdogan med en knallhard beskjed til Sverige og Finland:

«Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner.»

I Nato-hovedkvarteret i Brussel var de forberedt på sterke reaksjoner fra Moskva. Putin hadde truet med maktbruk om Nato tok landene inn i alliansen. Men motstand fra en alliert på innsiden var en total overraskelse.

18.mai, etter at Sverige og Finland høytidelig hadde overlevert sine søknader - og med dette tatt et dristig farvel med sin alliansefrie æra - la Tyrkia inn en formell blokade av all videre behandling av søknadene.

Forvirret

VG er kjent med at reaksjonene i Stockholm og Helsingfors også var svært sterke:

– I Sverige mente man at de (Tyrkia) hadde løyet den svenske utenriksministeren opp i ansiktet, sier en diplomatisk kilde om den svenske reaksjonen.

Få uker tidligere hadde Ann Linde møtt sin tyrkiske kollega Mevlut Cavusoglu. Han skal ha gratulert Sverige med en mulig Nato-søknad, uten å nevne at Tyrkia forberedte innsigelser.

– For å være ærlig, er jeg litt forvirret, sa den finske presidenten. Han hadde fått uforbeholdne gratulasjoner direkte fra Erdogan i en tidligere telefonsamtale.

Nå var plutselig deres søknader til Nato blitt et problem. Denne floken skulle raskt flytte fokus fra krigen i Ukraina, og til den interne konflikten i Nato.

Det første sporbare hintet om at Tyrkia hadde noe på gang, fikk den norske utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap) 11.mai.

Ringte Erdogan

Lørdag 21.mai hadde Stoltenberg den første telefonsamtalen med Erdogan om krisen som hadde oppstått.

25. mai reiste statssekretærer fra Sverige og Finland til Ankara. De kom hjem uten en løsning, men med ti knallharde krav fra Tyrkia.

Sveriges regjering var nå under hardt press fra flere sider:

Språket fra tyrkiske myndigheter ble bare mer uforsonlig etter at en regjeringskrise ble avverget i 12.time gjennom avtalen med den kurdiske riksdagsmedlemmet Amineh Kakabaveh.

Sverige hadde i tillegg nølt med å skjerpe sine terrorlover. Mens norsk politi pågrep hjemvendte IS-krigere, så ble de i Sverige tilbudt hjelp, bolig og sosialstøtte.

USA: Ikke noe å gi

I månedsskiftet mai-juni var erkjennelsen i Nato-hovedkvarteret i Brussel at de tre landene ikke ville klare å løse floken på egen hånd.

Amerikanerne skal heller ikke ha vært innstilt på å gå imellom.

Biden-administrasjonen hadde anbefalt at Tyrkia skulle få kjøpe nye F-16 kampfly. Men saken hadde stoppet i Kongressen på misnøye med Tyrkias veto mot de to søkerlandene. Dermed hadde ikke den amerikanske presidenten noe å legge på bordet for å løse floken.

Stoltenberg ville derfor gjøre et forsøk på å megle.

3.juni ringte han på nytt til Erdogan: Kunne han godta et forhandlingsmøte i Brussel med Sverige, Finland, og med Nato som tilrettelegger?

Erdogan ga i denne samtalen sin tilslutning til at Nato skulle legge til rette for samtaler mellom de tre.

FIKK ANSVARET: Stian Jenssen, Stoltenbergs stabssjef i Nato, fikk i oppdrag å gå imellom Tyrkia, Sverige og Finland. Her forlater han toppmøtet i Madrid sist torsdag.

Nato overtar

Nato-sjefen satte sin stabssjef, Stian Jenssen på oppdraget:

– Jeg fikk i oppdrag å kartlegge landenes posisjoner. 7.juni reiste jeg til Ankara og møtte Erdogans utenrikspolitiske rådgiver. Dagen etter møtte jeg Sverge og Finland på statssekretærnivå i Brussel, og 10.juni sendte vi et første utkast til avtale ut til de tre landene, sier Jenssen til VG.

Nå var det knapt tre uker til toppmøtet i Madrid.

12.juni reiste Stoltenberg til Finland, og videre til Sverige dagen etter.

- Tyrkias sikkerhetsbekymringer er legitime, sa Nato-sjefen i Finland.

Fire uker tidligere hadde Stoltenberg trodd på en rask løsning.

Nå sa han at toppmøtet i Nato ikke var noen deadline for å få Tyrkia til til slippe søkerlandene inn.

I FINLAND: Stoltenberg besøkte president Niinistö i presidentens sommerbolig utenfor Nådendal 12.juni.

Møtte hele regjeringen

På Harpsund, den svenske statsministerens sommerresidens, skinte solen. Statsminister Magdalena Andersson inviterte Stoltenberg på en rotur.

Men det var Nato-sjefen som tok årene. Vel på land gikk Stoltenberg en grundig runde med hele Andersson-regjeringen inne i residensen:

De svenske politiske toppsjiktet måtte forstå at de måtte flytte seg. De måtte fordømme terror med en helt annen kraft. De måtte sette døren på gløtt for våpeneksport til en fremtidig alliert som Tyrkia - ettergivelser som var nødvendig for å komme rundt det tyrkiske veto.

– Det var litt sånn «velkommen til Nato, Sverige», sier en person som var til stede i rommet.

TOK FØRINGEN: Etter en rotur med Magdalena Andersson på den svenske statsministerens sommerresidens, tok Jens Stoltenberg en grundig prat med hele hennes regjering.

Tyrkia avslo

På vei tilbake til Brussel 13. juni fikk Stoltenberg en nedslående beskjed: Tyrkia ville ikke delta i et nytt fire-parts møte i Nato.

15.juni snakket Stoltenberg med Erdogan for tredje gang.

To dager senere sendte Stian Jenssen ut et nytt utkast til avtale, og mandag 20.juni fikk han endelig samlet de tre landene til felles forhandlinger i Brussel.

– 20. juni satt vi sammen i fem-seks timer. Landene fikk anledning til å gå dypt ned i hverandres argumenter. Mitt inntrykk var at de hadde forståelse for den andre sidens bekymringer. Det gikk begge veier. Mange uenighetspunkter ble ryddet vekk, sier Jenssen nå.

Den påfølgende lørdagen, 25.juni, snakket Stoltenberg og Erdogan i telefonen for fjerde gang.

– 27.juni hadde vi igjen et fire-parts møte i Brussel. Det som gjensto nå av uenigheter, var det opp til de øverste lederne å løse. Vi trodde da at det var mulig å bli enige innen toppmøtet i Madrid. Men vi var på ingen måte sikre, sier Jenssen.

MØTTES: Presidentene Biden og Erdogan hadde et formelt møte under Madrid-toppmøtet. De snakket også sammen morgenen før Erdogan skulle forhandle med Sverige og Finland.

Biden på telefon

28.juni var Nato-landenes stats- og regjeringssjefer på vei til Madrid og toppmøtet.

Før avreise fra Ankara hadde Erdogan snakket i telefonen med USAs president Joe Biden.

– Vår viktigste diskusjon med USA er F-16. Det er fortsatt på bordet, men det er taktiske grunner til at det har stoppet opp, sa Erdogan.

VG rapporterte på formiddagen at Stoltenberg nå ville gjøre et siste forsøk på å oppnå enighet slik at Tyrkia kan trekke sin blokkering av den svenske og den finske søknaden.

Møtet startet klokken 16. Tidsrammen var knapp.

Tre timer senere var alle fire invitert til gallamiddag hos Spanias kong Felipe. Men Stoltenberg hadde åpenbart andre planer for kvelden: Å overtale Erdogan til å slippe Sverige og Finland inn.

I Stoltenbergs møterom på toppmøte-arenaen ble Erdogan ble plassert rett over bordet for Magdalena Andersson og Sauli Niinistö.

Etter et par timer annonserte Stoltenberg at det var tid for kaffepause. Stoltenberg tok en prat med Erdogan under fire øyne, samtidig som Jenssen innledet nye tekst-forhandlinger.

LØSNING: Stabssjef Stian Jenssen forlater fire-partsmøtet i Madrid sammen med to av de svenske Nato-forhandlerne, statssekretær Oscar Stenström (til venstre) og Sveriges Nato-ambassadør Axel Wernhoff.

Ville ha signaturene

Det var avgjørende for Stoltenberg at ingen forlot møtet, så lenge han følte at det var rom for å finne en felles enighet, sier en kilde.

Vurderingen var at det ville bli krevende å få samlet alle sammen igjen, og at den videre prosessen da kunne ta lang tid. Derfor ønsket han også at alle skulle signere avtalen før møtet ble avsluttet.

Klokken ble 20.15 før møtet var over.

I løpet av minutter ble de nordiske og tyrkiske mediene på Nato-toppmøtet samlet i et presserom, før utenriksministrene signerte den endelige avtalen. Jens Stoltenberg holdt seg stolt i bakgrunnen, Erdogan spanderte et fornøyd smil.

SIGNATURENE: Topplederne fra Tyrkia, Sverige, Finland og Nato stilte opp til fotografering etter at avtalen var signert. Fra venstre Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu, Jens Stoltenberg, Recep Tayyip Erdogan, Sauli Niinistö og Magdalena Andersson.

Kongen: Bra tegn

Samtidig, på Madrids kongelige slott: Kong Filipe ønsket de øvrige stats- og regjeringssjefene velkommen til Madrid, til gallamiddag og til Natos toppmøte.

– Jeg ser at generalsekretær Stoltenberg ikke er her, sa kongen, ifølge en kilde.

– Det er et bra tegn. Det betyr at han jobber, skal kongen ha lagt til.

– Godt samarbeid

VG har forelagt opplysningene i denne artikkelen for Jens Stoltenberg i Nato.

«Tyrkia, Finland og Sverige har alle utvist et godt samarbeid gjennom hele prosessen. Jeg har satt stor pris på samarbeidet med dem, og er glad for at vi fikk på plass denne avtalen. Avtalen danner grunnlaget for Finland og Sveriges inntreden i Nato», skriver Stoltenberg i en epost.

ENDELIG I MÅL: Det er blitt tirsdag 5.juli, og 30 Nato-ambassadører har undertegnet tiltredelsesprotokollen i en historisk seremoni. Jens Stoltenberg gir Sveriges utenriksminister Ann Linde en god klem. Hennes finske kollega Pekka Haavisto ser på.

PS: Tirsdag formiddag har Natos 30 medlemsland formelt bekreftet at Sverige og Finland er invitert inn i Nato. Nå kan landenes ambassadører ta plass ved bordet i Natos råd.

Når det siste av 30 parlamenter har godkjent avtalen, er Sverige og Finland medlemmer i Nato. Den alliansefrie tiden er da over.