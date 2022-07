HER MED FRIES: Russiske Vkusno & tochka har ikke flere poteter, og må derfor servere burgeren uten pommes frites frem til høsten.

«Fries»-krise for russisk McDonald’s-kopi

Frem til høsten blir det ingen pommes frites på russere som besøker burgerkjeden som har overtatt lokalene til den amerikanske burgergiganten.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, har McDonald’s trukket seg ut av landet.

Det var derfor stor entusiasme da en burgerkjede endelig kunne åpne i McDonald’s gamle lokaler igjen. Oppkjøperen «Vkusno & tochka» har likevel ett problem: De får ikke tak i poteter.

«Vkusno & tochka», som betyr «smakfullt og det er det», har solgt opp mot 120.000 burgere til dagen siden åpningen 12. juni, ifølge The Guardian. Likevel kan ikke Russere glede seg over smakfulle «fries», eller pommes frites, som det egentlig heter på norsk, til burgerne sine.

Få poteter

Burgerkjeden forklarer potetproblemet med dårlige avlinger i Russland og manglende avtaler med andre leverandører. Ifølge kjeden har de lenge fokusert på å bruke lokale leverandører av poteter, noe som gjør at de ikke har avtaler på plass med andre.

«Pommes frites kommer helt tilbake på menyen i begynnelsen av neste høsteperiode, høsten 2022» sier ledelsen av kjeden til Reuters.

Russere må derfor vente helt til høsten på de etterlengtede potetbåtene.



BigMac forsvinner

Det er flere ting som har måttet gå av menyen, etter at Vkusno & tochka tok over. Ifølge administrerende direktør for kjeden, Oleg Paroev, har de fjernet flere av McDonald’s merkevarer, melder Reuters. Blant annet skal BicMac burgeren ha måttet skifte oppskrift og navn.

– Dette er vi selvfølgelig ikke glad for.

Vkusno & tochka ser også etter en ny leverandør av Cola-brus, etter at Coca-Cola forlot det Russiske markedet, ifølge Reuters.