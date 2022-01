KLAR TIL RUSSLAND-MØTE: Jens Stoltenberg og Natos medlemsland setter seg ned med russiske forhandlere i Brussel onsdag. Her er han sammen med Olga Stefanishyna, Ukrainas visestatsminister, i Nato mandag formiddag.

Nato: Tester Russlands vilje til atomvåpen-forhandlinger

BRUSSEL (VG) I møtet med Russland onsdag, vil Nato-landene undersøke om det er interesse for å forhandle om nye atomvåpen-avtaler som kan ta ned spenningen i Europa.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Nato Russland-rådet, ledet av generalsekretær Jens Stoltenberg, skal møtes i Brussel onsdag for første gang siden 2019.

Tirsdag kveld sa USAs Nato-ambassadør Julianne Smith, at Nato-landene vil avvise blankt Russlands krav om et varig nei til et fremtidig Nato-medlemskap for Ukraina - slik USA gjorde overfor Russland mandag.

Men i tillegg ønsker Nato, blant annet, å bruke møtet i Nato Russland-rådet til å teste Russlands vilje til å gjenoppta kjernefysiske nedrustningsforhandlinger.

På Natos tilbuds-meny står også forhandlinger om hvor og hvor store militære øvelser kan være, nye kommunikasjonslinjer for varsling, og regler for avstand mellom partenes kampfly og militære fartøyer.

– Vi vil snakke om åpenhet, om reduksjon av risiko, om våpenkontroll, og om hvordan vi kommuniserer med hverandre, sa ambassadør Smith på en presseorientering tirsdag kveld.

– Det blir spennende å se hvor mye konkret fokus det blir på rustningskontroll i de neste rundene med samtaler, sier Målfrid Braut-Hegghammer til VG.

Hun er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og leder forskergruppen «Oslo Nuclear Project».

Tilbake til INF-avtalen

USAs utenriksminister Wendy Sherman la mandag noen ideer på Russlands bord i Geneve:

– Ideene omfatter utplassering av missiler. Vi gjorde det klart at USA er åpen for å diskutere missilsystemer i Europa og deres fremtid, langs linjene til den oppsagte INF-avtalen mellom USA og Russland, sa Sherman på en pressekonferanse på telefon fra Geneve mandag kveld.

INF-avtalen, forbudet mot kjernefysiske mellomdistanseraketter på europeisk jord, brøt sammen i 2019 etter at USA beskyldte Russland for avtalebrudd og å utplassere en ny generasjon missiler med lengre rekkevidde enn tillatt.

Kan aldri bli vunnet

Dette var trolig det eneste USA og Russland kunne enes om mandag:

– USA og Russland er enige om at en kjernefysisk krig kan aldri bli vunnet, og må derfor aldri bli utkjempet, sa Sherman.

Denne setningen er hentet fra en felles uttalelse som de fem atommaktene USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia gikk sammen om i forrige uke.

Målfrid Braut-Hegghammer, som følger nedrustningsprosessene tett, forklarer:

– FNs tilsynskonferanse for ikke-spredningsavtalen av atomvåpen skulle starte nå i januar, men er utsatt på grunn av pandemien. De fem atommaktene har klart å jobbe konstruktivt sammen, blant annet om risiko-reduksjon, og er blitt enige om denne felles uttalelsen, sier hun.

– Er dette helt nye formuleringer som gir grunn til håp?

– Det er vel langs de samme linjene som Reagan og Gorbatsjov ble enige om i 1985, sier hun.

GENEVE: Viseutenriksministrene Wendy Sherman fra USA og Sergej Rjabkov fra Russland møttes til ekstraordinære samtaler mandag. Onsdag fortsetter møtene med Russland, nå i Nato i Brussel.

Alt eller ingenting

Postdoktor James Cameron, som også tilhører forskergruppen «Oslo Nuclear Project», peker på ett avgjørende vilkår for videre samtaler mellom Russland og USA/Nato:

– Fra russisk side har det vært «alt eller ingenting». Det er derfor usikkert om Russland vil være med videre og forhandle kun om temaer som Nato og USA nå har foreslått, sier han.

– Alt avhenger nå av om Russland aksepterer at de ikke kan få sine viktigste krav igjennom. USA og Nato har avslått Russlands krav om juridisk bindende sikkerhetsgarantier. Så nå ligger ballen på Russlands banehalvdel, sier Cameron til VG.

Venter på svar

Ifølge de russiske nyhetsbyråene RIA and Interfax har USA lovet Russland et skriftlig svar allerede i neste uke, på Russlands krav om nye sikkerhetsgarantier.

President Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at Russland ikke ville tillate at deres krav vil bli forhandlet bort i kronglete forhandlinger:

– Det er ingen frister her. Det er bare Russlands syn at vi ikke vil akseptere en endeløs prosess, sa Peskov.

I kravene til USA og Nato, som Russland offentliggjorde i desember, foreslår russisk UD at partene ikke skal deployere landbaserte mellomdistanse eller kortdistanse missiler på områder vor slike våpen kan angripe mål på den andre parts territorium.