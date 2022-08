KARL DÖNITZ & CO: Boken «The divider» hevder Trump snakket varmt om de tyske generalenes hengivenhet til Hitler under Andre verdenskrig.

Hevder Trump ønsket seg like lojale generaler som Hitler

En ny bok kaster lys på det anspente forholdet mellom den amerikanske generalstaben og ekspresident Donald Trump.

Publisert: Nå nettopp

The New Yorker publiserte mandag et utdrag fra boken «The divider: Trump in the White House», forfattet av journalistene Peter Baker og Susan Glasser.

Der hevdes det blant annet at Donald Trump gjentatte ganger skal ha klaget over at topplederne i det amerikanske militæret var «illojale» og «ulydige» da han satt i Det hvite hus.

– Hvorfor kan dere ikke være som de tyske generalene, skal Trump ha spurt sin daværende stabssjef John Kelly, som selv er tidligere general.

– Du vet at de prøvde å drepe Hitler tre ganger, og at de nesten klarte det, skal Kelly ha svart ifølge boken.

– Nei, de var fullstendig lojale overfor ham, skal Trump ha sagt.

Trump har foreløpig ikke kommentert påstandene i boken, som er blitt gjengitt i en rekke amerikanske medier. Forfatterne hevder selv at de baserer seg på kilder dypt inne i Trumps tidligere administrasjon.

TRAKK SEG: John Francis Kelly var Trumps stabssjef i Det hvite hus, men trakk seg etter to år.

Sitatene fra Trump skal ha kommet i kjølvannet av en rekke uenigheter med den amerikanske generalstaben.

Trump ønsket blant annet å gjennomføre en storslått militærparade 4. juli, inspirert av et besøk i Frankrike. Generalene skal på sin side ha ment at dette var diktator-aktig, ifølge boken.

– Jeg vil heller svelge syre, skal forsvarsministeren James Mattis ha svart på forslaget.

Både Mattis og stabssjefen Kelly trakk seg fra stillingene sine i henholdsvis 2018 og 2019, da de innså at de ikke klarte å holde Trump i tøylene, ifølge boken.

Skjelte ut presidenten i ukjent oppsigelsesbrev

Forfatterne Peter Baker og Susan Glasser har lagt ved det som skal være et oppsigelsesbrevet til Mark Milley, som var sjef for den amerikanske hæren under Trump.

Brevet ble aldri levert, men Milley kommer likevel med krass kritikk av presidenten, ifølge boken.

Han trekker blant annet frem at millioner av mennesker døde i forrige århundre fordi de kjempet mot diktaturer, fascisme og nazisme, før han legger til:

– Du forstår ikke hva den krigen handlet om. Faktisk så sverger du til mange av de prinsippene vi kjempet mot, og det kan jeg ikke være med på, skriver generalen.

OMSTRIDT BILDE: Toppgeneralen Mark Milley ble fotografert på Lafayette Square sammen med Trump like etter at politiet hadde drevet vekk demonstranter med tåregass og gummikuler.

Milley skal blant annet ha reagert kraftig på at Trump ønsket å sette inn militæret for å fjerne «Black Lives Matter»-demonstranter utenfor Det hvite hus 1. juni i 2020.

Militæret ble aldri satt inn, men amerikansk politi brukte tåregass og gummikuler mot folkemengdene.

Like etterpå ble Milley fotografert sammen med Trump på Lafayatte Square. Generalen beklaget dypt i ettertid for å ha skapt inntrykk av at militæret bidro i å fjerne demonstrantene.

I boken «I Alone Can Fix It» fra i fjor ble det hevdet at Mark Milley fryktet at Trump skulle beordre han til å gjennomføre et militærkupp etter han tapte valget i 2020.