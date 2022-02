TRAVEL STATSMANN: Jonas Gahr Støre kom til Norway House før han onsdag skal ha en lang rekke møter med EU-topper i Brussel.

Støre om krisen i Ukraina: − Ikke veldig mye optimisme å hente

BRUSSEL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre sier at man fremdeles må være åpne for å finne diplomatiske løsninger i Ukraina, men frykter at situasjonen kan bli brutal.

– Vi må håpe at det ikke blir krig, og samtidig må vi håpe at det blir politikk for en løsning. Men det er ikke veldig mye optimisme å hente fra det vi ser på bakken i dag, sier Jonas Gahr Støre til VG i Brussel.

Han tror russernes strategi er å fortsatt la det være et åpent spørsmål om de vil gå til full invasjon av Ukraina den kommende tiden.

– Blir det nå en stillstand rundt de «republikkene» som de kaller det, som de har tatt ut av ukrainsk land, eller er det forberedelser til noe større? spør Støre.

– Alt det de har av militære kapasiteter der kan åpne for det siste alternativet, og det er litt skremmende, sier han.

– Kan Vesten gjøre noe for å stoppe Putin hvis han har bestemt seg for å ta Ukraina?

– Vesten, med våre verdier, skal være åpne for å finne diplomatiske og politiske løsninger og ikke lukke den døren. Det finnes politiske løsninger uten at man gir opp prinsipper, sier Støre.

– Og hvis han tyr til våpen, så må det reageres kraftig. Det ble det gjort i går, på den annekteringen man nesten kan kalle det som skjedde, at han stykker opp Ukraina og anerkjenner det som utbryterrepublikker. Da var det kraftige økonomiske reaksjoner, og de vil bli enda kraftigere om det kommer et stort angrep.

BEKYMRET: Jonas Gahr Støre er dypt bekymret for sivilbefolkningen som nå kan rammes av fullskala krig i Ukraina.

Støre gjentar at Ukraina ikke er medlem av Nato, som betyr at en russisk invasjon ikke utløser en militær reaksjon fra Nato-land eller Norge.

– Hvor raskt faller Ukraina hvis Putin bestemmer seg?

– Det har jeg ikke forutsetninger for å si. Det som er grunn til å frykte er at det kan bli brutalt og veldig belastende for folk. Jeg tenker på barn og sivile, som står oppe i og lever i denne trykkokeren som det er, sier Støre.

OPPDATERES: Jonas Gahr Støre blir oppdatert om situasjonen i Ukraina kontinuerlig. Her fra hotellobbyen i Brussel tirsdag kveld.

– Slå til nå

Onsdag ble det kjent at Ukraina mobiliserer reservestyrker. Alle tidligere soldater mellom 18 og 60 år skal kunne tjenestegjøre maks ett år. De ber også ukrainere som er i Russland om å forlate landet umiddelbart.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber også allierte om å innføre flere og sterkere sanksjoner mot Russland umiddelbart for å stanse Putin.

– De første stegene ble tatt i går, og vi er takknemlige for det. Nå må presset økes for å stoppe Putin. Hans økonomi og medsammensvorne må rammes. Slå til mer. Slå hardt. Slå til nå, skriver Kuleba på Twitter.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Bør bekymre oss alle sammen

Forsvarsministeren i Norge Odd Roger Enoksen sier til VG onsdag morgen at det så langt ikke er bekreftet styrker fra Russland inne i Ukraina.

– Men det er mye som tyder på at det vil komme de neste dagene, sier han.

Enoksen mener at vi nå er i den mest alvorlige situasjonen Europa har stått i på mange tiår.

– Den situasjonen som Putin skaper i Europa nå bør bekymre oss alle sammen. Det er ingen fare for Norge men det er viktig nå å følge med. Putin skaper på mange måter en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa med det han nå gjør, sier forsvarsministeren.