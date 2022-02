Stoltenberg: Kun Nato avgjør medlemskap i Nato

BRUSSEL (VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg er tydelig på at Ukraina har rett til å selv bestemme om de vil søke medlemskap i Nato.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Natos forsvarsministere har i sitt møte torsdag gjentatt alliansens åpen dør-policy, og at dette også gjelder Ukraina. Forsvarsministere fra Ukraina og Georgia har deltatt på møter i Nato tidligere torsdag.

– Enhver avgjørelse rundt medlemskap i Nato er forbeholdt allierte, ingen andre, sier Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel torsdag og fortsetter:

– Retten for alle nasjoner til å velge sin egen vei, er fundamental for europeisk og transatlantisk sikkerhet. Og det må bli respektert. Vi kan ikke akseptere en utvikling med interessesfærer hvor mektige land bestemmer over andre.

Han understreker igjen at Russlands militære oppbygging ser ut til å fortsette og at Nato har sett forsøk fra russisk side på å rigge situasjoner som kunne utløse militære angrep fra Russlands side.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier at Russland nå flyr inn forsterkninger og overvåkningsfly til områdene ved grensen mot Ukraina.

– VI ser også at de frakter inn ser at de flyr inn overvåknings og støttefly. Og vi ser de frakter inn sanitetsutstyr og blod, sa Austin på sin pressekonferanse i Brussel.

– Ukraina truer ingen, Men det er det Moskva forsøker å få oss til å tro, la han til.



Vet ikke hva de vil

– De har nok tropper til å iverksette en full invasjon med liten eller ingen varslingstid, sa Nato-sjefen om Russland.

– Men vi vet ikke med sikkerhet deres intensjon, la han til.

Stoltenberg er tydelig på at dersom Russland anerkjenner Donetsk og Luhansk som selvstendige, vil det være et åpenbart brudd på Minskavtalen og en overtredelse av Ukrainas integritet og suverenitet.

– Nato er klare til å sette oss ned med Russland og forhandle, legger Stoltenberg til.

– Fabrikkerer påskudd for invasjon

Torsdag anklager både ukrainske myndigheter og russisk-støttede opprørere i Øst-Ukraina hverandre for å ha brutt våpenhvilen.

Russisk-støttede separatister i Øst-Ukraina hevdet torsdag morgen at ukrainske styrker har skutt på deres territorium fire ganger de siste 24 timene.

Lederen for den selverklærte «folkerepublikken» Luhansk, Yan Lesjtsjenko, sa ifølge det russiske nyhetsbyrået Ifax at konflikten har eskalert betydelig det siste døgnet. Han hevder ordren kommer direkte fra Kyiv.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skriver onsdag formiddag på Twitter at landsbyen Stanytsia i den myndighetskontrollerte delen av Luhansk er blitt truffet av artillerigranater tfra de russisk-støttede opprørsstyrkene.

Kreml sier ifølge Reuters i en uttalelse at de er svært bekymret over «oppblussingen av vold» i Øst-Ukraina og at Moskva gjentatte ganger har utstedt advarsler om ukrainske styrker nær grensene til utbryterregionene.

– Meldingene fra om påstått unormal militær aktivitet i Donbass er et forsøk fra russiske myndigheter på å fabrikkere påskudd for invasjon, sier hun ifølge Reuters.

Hun oppfordrer Russland til å trekke tilbake troppene.

Bekymringsfullt

Den amerikanske forsvarsministeren sier i Brussel at han har sett meldingene om trefninger i Øst-Ukraina:

– Det er bekymringsfullt. Nå samler vi informasjon om hendelsene. Men vi har lenge sagt at Russland kan gjøre noe slikt for å rettferdiggjøre en militær konflikt, sier Lloyd Austin.