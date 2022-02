ANKLAGER: Russlands president Vladimir Putin mener det ble begått folkemord i Øst-Ukraina i 2014 og at den ukrainske hæren sto bak.

Mener påstander om folkemord ikke kan bevises

Russland hevder den ukrainske regjeringshæren sto bak folkemord i Øst-Ukraina under forrige krig, og at sivile er begravet i massegraver. Bevisene er i beste fall syltynne, mener norsk menneskerettighetsorganisasjon.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Den russiske presidenten, Vladimir Putin, har flere ganger hevdet at det skal ha blitt begått folkemord i Øst-Ukraina. Slik har han hausset opp den ukrainske regjeringen som en fare for sivile innbyggere i utbryternes regioner.

Påstandene om folkemord har vært ett av flere påskudd for at Russland denne uken anerkjente de såkalte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk som uavhengige, og sendte det russiske militæret inn som såkalt «fredsbevarende styrker».

HVA SKJEDDE HER: Dette er et satellittbilde av landsbyen Snizjne, der Russland mener det ble begått et massedrap i 2014. I juli det året var det kamper mellom den ukrainske hæren og russiskstøttede opprørere, men ikke av det omfanget som Russland nå hevder, mener rapporten fra «Truth Hounds».

I forrige uke, samme dag som den russiske nasjonalforsamlingen ba Putin anerkjenne opprørernes områder, kom det meldinger om at den russiske føderasjonens etterforskningskomité vil åpne en spesiell straffesak.

Påstanden er at det er blitt funnet fem massegraver med minst 295 sivile, som angivelig har blitt drept av ukrainske styrker i Øst-Ukraina.

Flere vestlige regjeringer, deriblant USA, har advart mot såkalt falskt flagg-operasjoner fra Russland, der man dikter opp en historie for å kunne legitimere et angrep mot Ukraina.

Det finnes ingen uavhengige kilder som bekrefter at det er blitt begått massedrap, men disse påstandene får likevel stor oppmerksomhet i russiske medier.

ANKLAGER OM MASSEDRAP: På disse stedene skal det ha foregått massedrap som den ukrainske hæren stod bak, mener russiskstøttede opprørere, og Russland. Men bevisene er så langt tynne, mener menneskerettighetsorganisasjoner. 1 av 6 Foto: Privat

Den norske Helsingforskomité, som har et særlig fokus mot menneskerettigheter i Øst-Europa, har gått inn og sett på de russiske påstandene.

Kun ved ett av de fire påståtte stedene for massegraver er det kjent at det faktisk var harde kamper under den forrige krigen.

Hendelsene som rapporteres om streker seg tilbake til 2014, og det vil være for lenge siden til at man kan fastslå sikkert om lik var sivile eller soldater.

Flere av påstandene knyttes til steder der den ukrainske regjeringshæren ikke var i det hele tatt, men der utbryterne hele tiden hadde kontrollen.

Ingen kilder på prorussisk eller russisk side rapporterte om disse hendelsene i tiden etter de skal ha funnet sted.

Hverken satellittbilder, samarbeid med russiske menneskerettighetsorganisasjoner, eller vitneutsagn, kan underbygge påstandene.

PÅ VEI: En russisk stridsvogn på vei mot de russisk-støttede utbryterregionene.

– Undersøkelsen vi har fått tyder på at påstandene om massedrap er usannsynlig, sier Aage Borchgrevink i Den norske Helsingforskomité.

– Troverdigheten til de russiske påstandene er det grunn til å stille store spørsmålstegn ved, fortsetter han.

Anklagen er at Ukraina skal ha angrepet flere landsbyer med artilleriild uten å skille på sivile og stridende.

Men slike hendelser er ikke rapportert før nå, med ett unntak: I én av byene som russiske kilder viser til, ble et stort antall sivile drept under harde kamper mellom russiskstøttede og ukrainske styrker.

Men hverken åsted eller tidspunkt stemmer med anklagen.

– Så er det også slik at bruk av artilleri mot områder der både stridende og sivile befinner seg, ikke utgjør et folkemord, mener Borchgrevink.

I utbryternes viktigste by, Donetsk, jublet noen soldater og sivile da Russland anerkjente dem som selvstendige.

Det er én stor svakhet ved undersøkelsen: Man har kunnet oppsøke de påståtte åstedene.

Det er en ukrainsk organisasjon, «Truth Hounds», som har gravd i påstandene på oppdrag for Helsingforskomitéen, og da primært ved bruk å såkalte «åpne kilder».

– At det ikke har vært mulig å gå inn på bakke å dokumentere, er årsaken til at vi sier at dette handler om sannsynlighet, ikke harde motbevis.

– Hvor sikker er du på at denne rapporten er uavhengig, og ikke påvirket av det offisielle, ukrainske synet på saken.

– Jeg sitter selv i styret i «Truth Hounds», og opplever det som en organisasjon som har stor troverdighet, og som ikke er styrt av den ukrainske regjeringen.

– Hva mener du rapporten tyder på?

– At påstandene om folkemord er del av et større forsøk på å gi Russland et påskudd til en full invasjon av Ukraina.

Borchgrevink avslutter med å påpeke følgende: Kort tid før Russland invaderte Georgia til støtte for russisk-støttede utbrytere i Sør-Ossetia, kom det også påstander om at et folkemord var blitt begått. Dette ble aldri bevist.