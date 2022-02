KRIGSFANGER: Ukrainske myndigheter hevder de har tatt om lag 200 russiske soldater til krigsfanger.

Foreldrene bekrefter: Rafik (19) tatt til krigsfange

Ukrainerne la ut bilde av to soldater som var tatt til fange. Russisk TV avviste det som «fake news». Nå fastslår flere medier at bildet er ekte.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den russiske TV-kanalen Dozjd og den russiske utgaven av BBC har snakket med henholdsvis faren og moren til 19 år gamle Rafik Rakhmankulov.

Dozjd er en uavhengig TV-stasjon som er stemplet som såkalt «utenlandsk agent» av russiske myndigheter.

De har snakket med faren til Rafik Rakhmankulov. Han har fått bekreftet hos Soldatmødrene at sønnen er tatt til fange i Ukraina.

Moren Natalja Dejneka bekrefter overfor BBC at den ene mannen på bildet er hennes sønn.

– Hvilke dører må jeg banke på for å få tilbake min sønn, spør hun.

Også ukrainske Euromaidan Press bekrefter at Rafik Rakhmankulov er tatt til fange.

Faren sier til Dozjd at sønnen har vært kontraktssoldat i halvannen måned.

– Niesen min sendte meg video og bilder der Rafik står i skogen sammen med en annen gutt. Også jeg trodde det var falsk. Jeg ble beroliget på jobben.

Men så ble han oppringt av Svetlana Golub fra Komiteen for soldatmødre.

– Hun sa at det faktisk er sant.

Det ukrainske forsvaret hevdet lørdag morgen at de har tatt nær 200 krigsfanger.

Det var torsdag at rådgiveren til Ukrainas innenriksminister la ut bilder på Facebook av de to russiske soldatene som angivelig var tatt til fange.

VGTV: Gatekamper mellom russiske og ukrainske styrker pågår i Ukrainas nest største by Kharkiv.

Har opprettet «hotline»

Ukrainske myndigheter har åpnet en egen telefonlinje der pårørende til russiske soldater kan ringe inn for å høre hvordan det går med sine egne.

Telefonlinjen har fått navnet «Kom hjem fra Ukraina i live», og er til for familiene for de drepte eller fangede russiske soldatene, forklarer innenriksminister Anton Gerasjenko.

– På denne telefonen kan du finne ut hvorvidt familiemedlemmer er i live, i fangenskap eller skadet, og du kan avtale når og hvordan du kan frakte ut liket til ditt avdøde familiemedlem, sier han.

– Dersom en du er glad i er i fangenskap, kan du etterlate en kort melding til en ektemann eller en sønn, legger han til.

Det ukrainske forsvarsdepartementet har hevdet at over 1000 russiske soldater har mistet livet etter invasjonen av landet, og at over 200 russere nå er krigsfanger.

«Fake News»

Ifølge Novaja Gazeta avfeide de statlig kontrollerte TV-kanalene bildet av de to soldatene som «fake news». Forsvarsdepartementet ville ikke kommentere.

Men nå har altså begge foreldrene - uavhengig av hverandre - bekreftet at det er Rafik Rakhmankulov, som han også kaller seg selv på en video som er lagt ut av Ukrainas øverstkommanderende, Valerii Zaluzhnyi.

Dozjd har også funnet fram til faren. Fra militæret har han ikke fått noen bekreftelse, men faren er overbevist om at informasjonen fra Soldatmødrene er korrekt.

– Jeg vil ikke at sønnen min skal bli kanonfór, sier han.

Moren har også hatt kontakt med den militære avdelingen og ikke fått noe klart svar på hva som har skjedd med Rafik.

Svetlana Golub sier til Dozjd at telefonen ikke står stille hos dem.

– Kommunikasjonen med gutta ble avbrutt så snart de annonserte en militær spesialoperasjon. Nå ringer de oss.

PS: Den andre personen på bildet er ikke identifisert helt sikkert, men flere media melder at han er fra den kaukasiske republikken Dagestan.