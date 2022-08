1 / 4 OVERSVØMT: Et boligområde i Balutsjistan-provinsen øst i Pakistan ligger under vann. forrige neste fullskjerm

Pakistan flommer over: − Flere har sett barna sine drukne

Det ser ut som et hav, men her pleide det å ligge en by.

Publisert:

Flyfotoet viser et boligområde i Balutsjistan-provinsen øst i Pakistan, tatt av en fotograf i nyhetsbyrået AFP 29. august. Kolossale mengder med vann har strømmet inn i området og sveipet over gater og hus. Tilbake står en by som nærmest har druknet.

De samme bildene finnes over hele Pakistan. En tredjedel av landet ligger nå under vann, ifølge myndighetene. Ekstremnedbøren som har herjet i Pakistan i hele sommer, har ført til det som skal være den mest ødeleggende flommen i landets 75 år lange historie.

– Det er et eneste stort hav, det finnes ikke tørr jord slik at vi kan pumpe bort vannet, sier Sherry Rehman, Pakistans minister for klimaendringer, i en uttalelse.

Statsminister Shehbaz Sharif omtaler flommene som «de verste i landets historie», ifølge nyhetsbyrået AFP.

MINISTER: Sherry Rehman er Pakistans minister for klimaendringer. Her under et intervju i Islamabad i forbindelse med flommen 29. august.

Pakistan står på terskelen til en «klimadystopi», ifølge ministeren. FNs generalsekretær António Guterres omtaler flommen som en «kolossal krise».

Samtidig stiger dødstallene. Så langt er 1136 mennesker bekreftet omkommet, men fortsatt finnes det områder myndighetene ikke har fått kontakt med.

Over en million husstander er ødelagt, og de provisoriske teltleirene som er blitt satt opp i flomområdene er allerede overfylte av folk som ikke lenger har noe sted å bo. Flere steder venter innbyggere på å bli evakuert. De har klatret opp på hustak og i trær.

VENTER: Flomofre venter på nødhjelp i Dera Ghazi Khan-distriktet i Punjab-provinsen. FLOMFLYKTNINGER: Millioner av mennesker har mistet hjemmene sine, og bo bo i teltleirer. Som her i Charsadda-distriktet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen. BERGER: En mann forsøker å berge de siste eiendelene sine iJaffarabad-distriktet i den sørvestlige Balusjistan-provinsen. BEFARING: Væpnede tjenestemenn patruljerer Nowshera i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.

Rev med seg broer og hus

Den lokale frilansjournalisten Shujaat Ali Khan bor i Swat-dalen i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen nord i landet. Dette er et av de hardest rammede områdene.

– Flere hus, butikker og et flere etasjers hotell ble vasket bort av flommen, og flere mennesker døde. Swat-elven har est ut og revet med seg over 24 broer og 50 hoteller over hele provinsen, forteller Khan til VG.

Han har jobbet som VGs tolk i Pakistan i mange år.

Se Khans egne bilder fra sitt flomrammede nabolag:

OPPRYDNING: Innbyggerne fjerner gjenstander fra de oversvømte gatene i Swat-dalen, slik at hjelpemannskapene skal kunne komme forbi. REDNINGSAKSJON: Bergingsmannskap forsøker å komme seg gjennom flomvannet for redde ut mennesker som skal være innstengt i bygningene i Swat-dalen. HOLDER SEG I TAU: Redningsmannskapene holder seg fast i et tau for ikke å bli revet med av strømmen. Her forsøker de redde ut elever og lærere ved en barneskole i Swat-dalen.
OPPRYDNING: Innbyggerne fjerner gjenstander fra de oversvømte gatene i Swat-dalen, slik at hjelpemannskapene skal kunne komme forbi.

Khan sier at Swat-dalen fortsatt var under gjenoppbygging etter den katastrofale flommen som herjet i Pakistan i 2010. På toppen kom altså en ny, mer omfattende flom.

– De modige menneskene i Swat forsøker å redde dem som er fanget i flommen, og å dele ut mat, vann medisiner og andre ting til alle de som trenger det.

JOURNALIST: Den lokale frilansjournalisten Shujaat Ali Khan har jobbet som VGs tolk i Pakistan i en årrekke.

Også huset til Khan er blitt oversvømt. Han forteller at han brukte tre dager på å få ut alt flomvannet.

Den lokale journalisten har filmet synet som møtte ham i hans eget hus og i gatene utenfor:

– Folk er desperate

I storbyen Lahore i Punjab-provinsen nord i landet, som foreløpig ikke ser ut til å være så hardt rammet av flommen, sitter Sajid Christopher og organiserer nødhjelp til flomofre.

Han er leder for den ideelle organisasjonen Human Friends Organization i Lahore. Vanligvis jobber han for minoriteter og religionsfrihet, men nå er det slått krisealarm.

– Jeg er i kontakt med folk i de hardest rammede områdene. De forteller om de mest grusomme hendelser. Flere har sett barna sine drukne. Husene deres er blitt oversvømt. De står igjen uten mat, uten noen ting, sier Christopher til VG.

Han forteller at mange har hoppet ut i de oversvømte elvene for å få tak i treverk som flyter med strømmen fra de sønderknuste husene, i et forsøk på å finne ved til å lage mat. For flere av dem har det endt i drukningsdød, ifølge Christopher.

– Folk er desperate.

I LAHORE: Sajid Christopher er leder i den ideelle organisasjonen Human Friends Organization i Pakistan.

Om noen dager reiser han ut i felt med forsyninger.

Christopher sier han er skuffet over myndighetenes beredskap.

– Dette er en ekstra stor krise på grunn av Pakistans dårlig ledelse og neglisjering. Demningene er ikke bygget for å holde igjen vannet, og under slike omstendigheter blir kraftig nedbør til en stor katastrofe, sier aktivisten.

ØDELEGGELSE: Veien har gått i oppløsning i Charsadda-distriktet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.

Flommen kommer på verst tenkelige tidspunkt. Pakistan er allerede preget av en dyp økonomisk krise på grunn av høy dollarkurs, høye oljepriser og høye matvarepriser. Sommerens intense hetebølge og tørke har dessuten ødelagt bøndenes avlinger.

– Flommen kom på toppen av alt dette. Folk i Pakistan er i en utrolig vanskelig situasjon, oppsummerer Christopher.

Det ekstreme blir mer ekstremt

Seniorforsker Marianne Tronstad Lund i Cicero senter for klimaforskning påpeker at Pakistan opplever monsuner med store nedbørsmengder og kraftig vind hver sesong. Men med klimaendringene blir nedbøren mer ekstrem.

– Vi ser at det har vært rekordstore nedbørsmengder under de siste års monsuner i Pakistan, India og Bangladesh. Studier viser at dette er områder der man forventer at klimakonsekvensene kan bli store, sier klimaforskeren.

OVERRASKET: Selv om hun overvåker klima i det daglige, er klimaforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero overrasket over ekstremtørken som nå rammer tre kontinenter.

Den pakistanske storavisen Dawn skriver på lederplass at det er «urettferdig» at Pakistan er blant landene som lider mest under verdens klimakrise, når det er de rike, vestlige landene som har størst skyld i krisen. Avisen ber «rike, utviklede nasjoner» ta større ansvar for klimagassutspillene.

De sørlige delene av Asia vil kunne oppleve flere og mer intense hetebølger og kraftigere nedbør fremover, ifølge klimaforsker Lund. Dette er også blant områdene som er ekstra sårbare for klimakonsekvenser, med mye mennesker, fattigdom og utendørs arbeid.

– Det er et velkjent og veletablert faktum at global oppvarming gjør klimaekstremene mer ekstreme. Når hetebølger, tørke og flom oppstår, er klimaendringene med på forverre og forsterke prosessene, sier Lund.

I NØD: Flomofre står i kø for matforsyninger i Dera Ghazi Khan-distriktet i Punjab-provinsen.

– Det er for tiden ekstremtørke på tre kontinenter, med tørke i Europa, Kina og USA. Og i tillegg kommer flommen i Pakistan. Hadde du som klimaforsker forventet et så omfattende ekstremvær?

– Klimaforskere verden rundt har lenge advart om denne typen konsekvenser av global oppvarming. Det er en etablert sammenheng mellom global oppvarming og risiko for ekstremvær. Men det er skremmende at det er så utbredt som det er i år. Jeg personlig så ikke for meg at tørken skulle bli så dramatisk, og er litt overrasket over omfanget.

– Det er ekstremt bekymringsfullt det vi ser, svarer Lund.