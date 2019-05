Midtøsten-ekspert om konflikten på Gaza: – Ikke noe fremtidshåp

Etter en kort våpenhvile har rakettene smelt i både Israel og på Gaza. Hilde Henriksen Waage sliter med å se noen løsning på konflikten.

Nå nettopp







Lørdag brøt det ut massiv ildutveksling mellom Israel og Hamas -styrte Gaza etter en kortvarig våpenhvile.

Blant ofrene det meldes om er en gravid kvinne og hennes ett år gamle niese i Gaza, det er imidlertid uenigheter over hvorvidt eksplosjonen som kostet livene deres kom fra israelsk eller palestinsk side. Fire personer er drept på israelsk side, mens 16 er drept på palestinsk side, ifølge NTB.

Den israelske hæren melder på Twitter at det er skutt over 600 raketter mot Israel lørdag og søndag, og at 150 av disse er stoppet av rakettskjoldet. De melder også om at 280 mål i Gaza som de framholder at tilhører terrorister er ødelagt.

les også Israelske forsvaret: 150 raketter fra Gaza i dag

Historieprofessor ved UiO og Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage finner det litt merkelig at Hamas velger å angripe Israel nå, men hun har en teori:

– Om litt over en uke starter Melodi Grand Prix i Tel Aviv, og det har allerede kommet flere artister og andre deltagere til Israel. Det at de sender ut raketter skremmer vettet av disse aktørene, sier Waage til VG.

– En tragisk livssituasjon

Samtidig er hun tydelig på at det ikke er spesielt farlig å dra til hovedstaden Tel Aviv nå.

– Israel har et stort rakettskjold som skyter ned rakettene som kommer. Men man vet jo ikke, det var jo en rakett som nådde helt til Tel Aviv for en stund siden.

Ved å angripe i tiden rundt MGP-finalen skader de Israel og skaffer seg internasjonal oppmerksomhet, mener hun. Denne oppmerksomheten er noe Midtøsten-eksperten mener er veldig viktig for palestinerne.

BEKYMRET: Hilde Henriksen Waage har ingen tro på at konflikten skal roe seg. Foto: UiO

– De må leve i skyggen av borgerkrigen i Syria, situasjonen i Saudi-Arabia og snart kommer Trump med århundrets fredsplan.

Siden de får så lite oppmerksomhet får de heller ikke humanitær bistand, forklarer Waage. I tillegg har Israel en blokade av Gaza.

– De har et skrikende behov for oppmerksomhet. Det er en tragisk livssituasjon, de har ikke noe fremtidshåp. Hamas forlanger at Israel skal lette på blokaden. De får ikke inn hverken vann, strøm, mat eller andre varer.

les også Mor og ett år gammel datter drept i rakettregn mellom Israel og Palestina

FLYR MOT ISRAEL: Rakettangrepene fra Gaza har kommet tett gjennom helgen. Foto: MOHAMMED SABER / EPA

Hamas under press

Førstelektor ved UiO, Dag Henrik Tuastad, tror konflikten blant annet kan ha blusset opp fordi Hamas føler seg truet innad i Gaza.

– Gruppen Islamsk Jihad har med iransk støtte presset på for rakettangrep mot Israel. Hamas har godtatt dette for ikke å miste støtte, sier han til VG.

Grunnen til presset kommer av demonstrasjonene som har foregått ved grensen til Israel i ett år, mener Tuastad. Der har israelske styrker skutt på demonstrantene.

– Islamsk Jihad har lagt press på Hamas fordi de mener at de har opptrådt for moderat.

Tuastad forklarer også at grunnen til at Israel ikke har invadert Gaza ennå er at de mangler en plan hvis de fjerner Hamas.

– De kan kun fjerne Hamas-regime ved en invasjon. Men per nå er det ingen som kan overta.

Han opplyser også om at Hamas tidligere har hatt en modell hvor de stoler på en terrorbalanse med Israel. Det vil si at de ikke angriper hverandre i frykt for motangrep.

– Men Israel ser det ikke sånn. Hvis det kommer et mer alvorlig brudd på våpenhvilen vurderer man sterkere motangrep.

Publisert: 05.05.19 kl. 22:15