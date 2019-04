LOKAL HELT: General Benny Gantz er en israelsk helt, men under valgmøtet i hjembyen Rosh HaAyin var det naboen og kjenningen folk jublet for. Han de vil ha som statsminister. Foto: Harald Henden, VG

Utfordrer Netanyahu, hyllet på hjemmebane

ROSH HAAYIN (VG) Han kom hjem til sine egne. Og de tok imot ham med jubel, halleluja-sang og store forventninger. Benny Gantz er en israelsk helt.

Han har på godt og vondt ledet israelske militære styrker i flere kriger. Men i hjembyen kom generalen med et budskap om fred.

Lyden er øredøvende i den tettpakkede baskethallen når den 59-årige generalen, 191 cm på strømpelesten, kommer ragende over tilhengere og livvakter og entrer talerstolen.

– Som dere ser har jeg skiftet til jeans. Jeg er hjemme hos dere, mine egne nå. Det er slik vi er her i Rosh HaAyin, helt alminnelige, sier hovedpersonen til enda større jubel.

Billige poenger sitter løst mellom veggene som bærer slagordet fra det statlige lotteriet, «Vi vinner, landet vinner».

FORANDRING: Universitetslærer Thal Regev (42) tok med seg ektemannen Tal Raz (57) og sønnen Yoav (10) på valgmøtet. – Gantz er mer opptatt av det israelske folket, enn av seg selv. Vi får en bedre fremtid med ham som statsminister, sier hun. Foto: Harald Henden, VG

Benny Ganz er overbevist om at han som politiker og statsminister skal ta Israel tilbake til de gamle sionistiske verdiene som likeverd, sosial rettferdighet og omsorg for hverandre, også palestinerne.

Naboer, venner og kjente har blitt overrasket over at Benny Gantz plutselig hang uniformen i skapet, tok på seg dress og slips og utfordret Israels statsminister gjennom 13 år, de ti siste siden 2009.

Folk i den tettpakkede baskethallen opplever at det er en av dem som tirsdag kan bli valgt til Israels statsminister.

NABOER: Ekteparet Tirza og Gabi Rudiak har lenge stemt konservativt. Men nå stiller naboen deres, Benny Gantz opp med sitt sentrumsparti, Blå-Hvitt. – Denne gangen er Benny får mann, sier de to. Foto: Harald Henden, VG

De kjenner smilet, den karakteristiske gangen og den løse praten. Grove angrep på statsministeren uteblir, i stedet rusler den pensjonerte generalen rundt på scenen, lett og ledig, smiler og sier rolig:

– Ingen skal være over loven i dette landet. Jeg lever i pakt med israelsk lov, det må også statsminister Netanyahu gjøre, sier Gantz, vel vitende om at alle israelere er kjent med at statsministeren er tiltalt for korrupsjon på flere punkt.

– Netanyahu har gjort mye bra. Men han vil herske. Israel er et demokratisk land, her hersker vi ikke. Han er ingen Messias og det vi tilbyr er håp, en god fremtid og forsoning. Ikke den ekstremismen som vi har sett eksempler på i den nåværende regjeringen. Nå må Netanyahu vekk, det skal vi sørge for, sier Ganz.

– Jeg stemte på Bibi Netanyahu ved siste valget i 2015, men nå er det Benny vi satser på at skal få Israel på moralsk fote igjen. Det sier jeg ikke fordi vi er naboer, venner og fordi barna våre har vokst opp sammen. Dette dreier seg om Israels fremtid og våre barns fremtid. Vi vil ha en statsminister som ikke er korrupt, en som vil tjene landet og folket, sier Gabi Rudiak (49).

Et tverrsnitt av landet

– Og så vil vi ha en permanent fred med palestinerne. Det tror jeg Benny vil prøve å få til og kan lykkes med, skyter kona, Tirza Rudiak (47) inn.

Nabolagene og befolkningen på rundt 40 000 innbyggeren i Rosh HaAyin, noen mil utenfor Tel Aviv, gir et tverrsnitt av staten og landet Israel.

Hit kom innvandrere fra Jemen for flere tiår siden. Her bor det jøder av europeisk avstamning, orientalske jøder og unge, moderne og nyrike high-tec baserte israelere. Jøder og arabere.

– Vi er et micro-cosmos av landet og viser at alle kan bo sammen. Ingen her er fiender av andre i landet vårt, sier Benny Gantz og får klappsalver av enighet tilbake fra de 1200 tilhengerne.

Benny Gantz er så langt ifra den første militære øverstkommanderende som har søkt seg til politiske toppverv i Israel. Utenom noe få er har alle statsministrene vært offiserer på høyeste militære nivå. Som Benny Gantz, men som flere andre av dem har en del på rullebladet som i Israel inngir tillit og respekt, men som i andre miljø verden over ofte møtt med avsky.

STABSSJEF: Sommeren 2014 ledet general Benny Gantz den israelske storoffensiven mot militante palestinske grupperinger på Gaza-stripen. Foto: Jini, REX

Hard mot Gaza-palestinerne

Med Benny Gantz som statsminister vil ikke palestinerne i Gaza nødvendigvis få det bedre. Han har ledet to store operasjoner mot den palestinske enklaven langs Middelhavskysten med rundt to millioner mennesker. Under general Gantz`kommando ble innpå 2500 palestinere drept, milits og sivile, 550 var barn.

Han gjentar under møtet på hjemmebane at Gaza vil kunne gi Israel problemer.

– Vi vet at vi har store utfordringer i Gaza. Vi er nødt til å være harde der, men vi må ikke bare se på militære løsninger, vi må bestrebe oss på fred av moralske årsaker. Den militære biten kjenner vi til, sa Gantz uten å gå i detaljer på hvordan Gaza-spørsmålet skulle få et svar og en løsning.

En historie som Benny Gantz selv trekker fram er om hans avdøde mor, Malka, som overlevde nazistenes beryktede konsentrasjonsleir Bergen-Belsen.

1967: En av soldatene som sto og gråt ved Klagemuren etter at israelske soldater inntok Gamlebyen i Jerusalem, dr. Yitzak Yifat, stiller opp på valgmøter for Benny Gantz. Foto: Harald Henden, VG

Da sønnen ledet en av de militære offensivene mot Gaza nektet moren å søke tilflukt fra rakettene som Hamas sendte mot det sørlige Israel. «Jeg har opplevd og overlevd verre ting enn dette», sa moren får hun sa til sin sønn: «Fortsett kampen, men sørg for at Gazas befolkning får mat».

Da israelske styrker ble trukket ut fra Libanon i 2000, etter 18 års militært nærvær, var Benny Gantz den som stengte grenseportene mellom Israel og Libanon.

I 1991 ledet han Operasjon Salomon, den gigantiske redningsaksjonen som sørget for at 14 000 etiopiske jøder ble fløyet ut fra Addis Abbeba i store transportfly. 36 timer fikk Benny Gantz og hans styrker på seg for å gjennomføre den historiske operasjonen.

