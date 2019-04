KALIFATETS KOLLAPS: Dette bildet fra 5. mars i år viser kvinner og barn som er evakuert fra den siste IS-enklaven i Baghouz, i Deir Ezzor-provinsen øst i Syria. Foto: BULENT KILIC / AFP

IS-brud hentet hjem til Tyskland i hemmelig aksjon

Etter intense forhandlinger kunne tyske diplomater denne uken hente hjem en tysk IS-kvinne og hennes barn fra en interneringsleir i Syria i en strengt hemmelig aksjon.

Ifølge det nyhetsmagasinet Der Spiegel og storavisen Bild am Sonntag dreier det seg om den tyske konvertitten Carla Steinhauer fra Essen, som ved nyttår flyktet fra det IS-kontrollerte området øst i Syria , og siden har oppholdt seg i en interneringsleir for kvinnelige IS-medlemmer og deres barn i nordvest-Syria.

Den tyske ambassaden i Ankara skal angivelig ha deltatt i aksjonen. To ansatte ved ambassaden i Tyrkia skal ha eskortert den tyske kvinnen og hennes barn om bord i flyet, som deretter tok dem til Tyskland.

Den 31 år gamle kvinnen er siktet for barnebortføring og medlemskap i terrororganisasjon, og ble pågrepet umiddelbart etter landing i Stuttgart, skriver Bild am Sonntag.

INTERNERT: Bildet er tatt 31. mars i år i Al-Hol-leiren i Hassakeh-provinsen, hvor en norsk IS-kvinne befinner seg med sine to små barn. Foto: Maya Alleruzzo / AP

– Barna er uskyldige

For fire uker siden deltok kvinnens mor, Josefin Steinhauer i talkshowet til journalisten Dunja Hayali på TV-kanalen ZDF. Der fortalte hun om hvordan datteren reiste til Syria med hennes tre barnebarn. Bak seg har datteren en «typisk IS-karriere»:

Carla fikk en kristen oppdragelse, men forelsket seg som 17-åring i en muslimsk mann, begynte å dekke seg til og radikaliserte seg.

I 2015 tok hun med seg sine tre barn og reiste i all hemmelighet til Syria.

Barnas far, som ble forlatt i Tyskland, uttalte i talkshowet:

– Jeg forventer av den tyske regjeringen at i det minste barna blir hentet ut.

Han uttrykte forståelse for at myndighetene ikke vil hente hjem potensielt farlige Syria-farere, men understreker at barna er uskyldige.

KUMMERLIGE FORHOLD: Leiren Bab al-Salama utenfor den tyrkisk-kontrollerte byen Azaz nord i Syria, hvor den tyske IS-bruden Carla Steinhauer i flere måneder oppholdt seg med sine tre barn. Foto: ZEIN AL RIFAI / AFP

Sønn ble drept

I et avskjedsbrev til sine foreldre i 2015 beskrev hun begrunnelsen for å reise:

«I lang tid har jeg følt meg svært uvel her i Tyskland, og jeg ønsker ikke at barna mine skal vokse opp her».

Kvinnen skal ha fulgt en venninne, som allerede bodde i IS-hovedstaden Raqqa sammen med sin mann. Her giftet den tyske kvinnen seg med en IS-kriger, som hun også fikk et barn med.

Da angrepet på Raqqa startet våren 2017, tok hun med seg barna sine og flyktet østover, sammen med andre høytstående IS-medlemmer. I desember 2018 ble en av sønnene hennes drept i et bombeangrep.

Broren: – Hun bør sperres inne

Hun skal ha forsøkt å få med seg familien sin over til Gaziantep i Tyrkia, men ble tatt til fange og plassert i en tyrkisk-kontrollert interneringsleir i Azaz, bare noen kilometer fra den tyrkiske grensen. Her var sikkerhetssituasjonen og de hygieniske forholdene uholdbare.

Hun skal etter hvert ha kommet i kontakt med tyske diplomater, som de siste månedene skal ha arbeidet intensivt i kulissene med å få den tyske kvinnen og barna overført til Tyrkia for hjemtransportering, ifølge Bild am Sonntag.

Torsdag landet de på tysk jord, og barna skal nå være gjenforent med sin far.

Moren til Carla tror at hun nå har endret seg, men broren er rasende på søsteren, og kommer med skarp kritikk mot sin søster:

– Carla burde sperres inne, uttalte han i ZDF-talkshowet.

Nå er han imidlertid glad for at barna er tilbake i Tyskland, og påpeker at de har måtte gjennomgå mye forferdelig på grunn av søsterens dumskap.

Debatt om hjemhenting

Som i Norge pågår det for tiden en opphetet debatt i Tyskland rundt hvorvidt man skal hente hjem de mange fremmedkrigerne, deres koner og barn fra Syria og Irak. Mange av de det gjelder befinner seg nå i interneringsleirer i de kurdiske områdene nord i Syria. Såfremt de har tysk statsborgerskap, har de krav på å kunne reise inn i Tyskland igjen.

Den tyske regjeringen ønsker nå å gjøre det mulig å frata det tyske statsborgerskapet fra aktive jihadister med dobbelt statsborgerskap, og la frem et lovforslag onsdag.

Claudia Dantschke, som leder organisasjonen for de pårørende til tyske Syria-farere, er imidlertid kritisk til å la dem bli igjen i Midtøsten.

– De fleste fremmedkrigerne er ikke blitt radikalisert i Syria eller Afghanistan, men derimot har de vokst opp i Tyskland og har utviklet seg til å bli islamister her, uttalte hun i ZDF-talkshowet.

Blant de hjemkomne Syria-farerne har så langt ingen begått nye lovbrudd, hevder hun, og understreker at Tyskland er ansvarlig også for disse menneskene.

– I Tyskland har vi bedre programmer for deradikalisering enn statene i Midtøsten.

UD: Ikke aktuelt å møte norsk IS-kvinne i Syria

Utenriksdepartementet sier det ikke er aktuelt å reise til Syria for å hente en norsk IS-kvinne hjem til Norge, skriver NTB.

Kvinnen som vokste opp i Oslo øst, reiste i 2013 til Syria for å gifte seg med den norske IS-krigeren Bastian Vasquez, som døde to år senere. Hun befinner seg sammen med sine to barn, begge født i Syria, i en flyktningleir i Al-Hol, og har ifølge NRK lenge forsøkt å komme seg hjem til Norge.

Hennes advokat Bjørn Nærum har nå fått svar på sin formelle anmodning til UD hvor han ba dem sende en representant for norske myndigheter til interneringsleiren.

I sitt svar skriver UD at departementet ikke driver oppsøkende virksomhet, og at de ikke har plikt til å hente norske borgere hjem fra utlandet. De påpeker også at mulighetene til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset.

«Norske borgere som har reist inn i Syria i strid med reiserådet, kan ikke påregne bistand fra utenrikstjenesten» heter det i svaret.

Ifølge kvinnen lider sønnen hennes av en kronisk lungesykdom som krever avansert behandling. UD sier at de ønsker å komme i kontakt med kvinnen slik at de kan bistå med medisinsk oppfølging i samarbeid med humanitære organisasjoner i leieren.

– Norge forpliktet til å hjelpe

Barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, er automatisk norsk statsborger. Det gjelder uansett om barnet er født i Norge eller utlandet, og fremgår av hjemmesiden til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Flere organisasjoner, blant annet UNICEF og Røde Kors mener at Norge er forpliktet til å hjelpe de rundt 40 barna som er født av norske kvinner som har sluttet seg til IS.

