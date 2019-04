VAR EN FAMILIE: Den norsk-pakistanske kvinnen (28) dro til Syria i 2012 for å gifte seg med IS-krigeren Bastian Vasquez, som ble drept i 2015. Sammen fikk de to en sønn (4), som har en alvorlig lungesykdom. Kvinnen har en datter (2) med en senere ektemann. Foto: Privat/ISIL

Faren til Bastian Vasquez: «Ikke la våre barnebarn straffes for foreldrenes feil»

SKIEN (VG) Barnebarna deres sitter fast i en interneringsleir i Syria. Nå står besteforeldrene sammen for å trygle norske myndigheter om hjelp.

Gutten på fire ler mot kamera, mens han kjærlig legger armen på søsterens skulder. Jenta på to kikker selvsikkert mot fotografen, med store øyne og krøllete lokker.

pullquote – Å, han ligner sånn på min Bastian. Han har akkurat det samme ansiktet, bryter farmoren ut da hun får se bildet.

Barnas morfar, som har tatt turen fra Oslo til et advokatkontor i Skien, viser med skjelvende hånd bilder på mobilen. Han har hatt tårer i øyekroken i to timer i strekk, og nå renner de nedover kinnene. For barna på bildene ligner også på hans datter, som han ikke har sett på flere år.

Dro til Syria

Til sammen minst seks barn med mødre som har norsk statsborgerskap sitter internert i flyktningleiren al-Hol i Syria. Dette er historien om to av dem, deres foreldre og deres besteforeldre:

Barnas mor er en 28 år gammel kvinne med norsk-pakistansk bakgrunn, som dro til Syria i slutten av 2012. Hun har overlevd terrorkalifatets endelige fall.

Fra leiren der hun nå sitter, har hun forklart at hun angret seg og i flere år forsøkte å rømme fra IS-området. Faren hennes har fortalt VG om hvordan han i årevis jobbet for å få datteren og barnebarna ut, og til slutt lyktes etter å he betalt løsepenger.

Faren til den ene av kvinnens to barn er Bastian Vasquez, en av de mest profilerte norske statsborgerne som dro for å kjempe i Syria. Han ble med i terrorhæren IS og mistet livet i IS-området i 2015.

Vasquez sin fire år gamle sønn lider av cystisk fibrose, en alvorlig lungesykdom. I leiren der de to barna er internert med sin mor, har flere andre barn mistet livet.

– Ikke la barnebarna våre straffes for foreldrenes feil. De er uskyldige ofre for dårlige valg som deres far og mor tok, men nå lider de på grunn av det, sier farfar Mario Enrique Vasquez til VG.

STØTTER HVERANDRE: De to bestefedrene får hjelp hos advokat Bjørn Nærum i Skien, men foreløpig har de ikke fått noen lovnad om hjelp fra UD. Foto: Nilas Johnsen/VG

Avslag om hjelp

Den vonde historien om deres barn, og deres barnebarns alvorlige situasjon, har brakt besteforeldrene sammen. Mario forteller at han føler et særlig ansvar.

– Det var jo min sønn Bastian som overtalte min svigerdatter til å reise ned til dette kalifatet i Syria. Jeg føler at som farfar til Bastians sønn så må jeg ta en rolle for å oppdra gutten. Gi ham kjærlighet og beskyttelse. Lære ham å ikke gjøre de samme feilene som sin far.

Men først må de lykkes med å få barna hjem, og akkurat nå ser det mørkt ut. Barnas mor har via sin norske advokat skrevet et brev til Utenriksdepartementet der hun trygler om hjelp. Selv har hun norsk pass, men barna har ingen utreisedokumenter.

I svarbrevet, som VG har fått tilgang til, står det at det er «ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å reise inn i området for å yte konsulær bistand».

Departementet skriver at det «har forståelse for at situasjonen for barna til din klient er bekymringsfull, men dette er en sak hvor det dessverre ikke finnes enkle løsninger».

arrow-right expand-left FRANSKE: To franske IS-kvinner som har flyktet fra Baghouz befinner seg i samme leir som de norske.

Vil sende dem hjem

Den kurdiskdominerte militsen SDF, som har kontrollen over området der den norske kvinnen og hennes barn er internert, har bedt europeiske land hente sine statsborgere hjem. Det finnes ingen godkjente domstoler som kan dømme IS-medlemmer som har overgitt seg, og både fengsler og flyktningleirene er overfylte.

Saken har fått stor oppmerksomhet verden rundt, ettersom angrende mødre desperat har bedt om hjelp til å returnere til sine hjemland.

USA og Storbritannia har inntatt en restriktiv holdning, og vil nekte IS-kvinnene innreise. Frankrike følger motsatt strategi: Deres borgere skal hentes hjem – de voksne til straffeforfølgelse, barna til omsorg. Denne uken hentet Tyskland hjem en tysk IS-kvinne og hennes barn fra en interneringsleir i Syria i en strengt hemmelig aksjon.

arrow-right expand-left EVAKUERER: Tusenvis av kvinner og barn som har levd med IS-krigere inne i deres siste landsby Baghouz, har den siste tiden overgitt seg.

Catch22

FNs barnefond (UNICEF) mener Norge og andre land som har undertegnet barnekonvensjonen er forpliktet til å hente hjem barn av IS-kvinner som er internert i Syria.

Utlendingsdirektoratets instruks fastslår at barn av en norsk statsborger født etter 2006, er å anse som norske statsborgere også dersom de er født i utlandet.

Det gjelder også for barna av norske IS-kvinner. Men her har moren til de to barna fått en uløselig floke i fanget: I svarbrevet fra UD står det at for at barna skal kunne få norske utreisepapirer, så må en DNA-test gjennomføres ved en norsk utenriksstasjon og original fødselsattest fremlegges.

– Begge deler er helt umulig å skaffe for disse barna, og det vet jo UD. Det vi ber om er en mer fleksibel løsning, der moren og barna kan få konsulær bistand i leiren der de sitter, for eksempel i samarbeid med bistandsorganisasjoner, sier advokaten til barnas mor, Bjørn Nærum til VG.

FØR RADIKALISERINGEN: Slik prøver foreldrene å huske sønnen: Bastian Vasquez slik han så ut før han ble rekruttert til å bli radikal islamist. Foto: Privat

Gråt da han hørte Erna

Statsminister Erna Solberg har sagt at norske IS-krigere har rett til å vende tilbake til Norge. Det tente et sterkt håp hos barnas morfar.

– Jeg gråt av glede da jeg hørte det. Jeg tenkte at vi har en god statsminister, som klarer å se på situasjonen for barna. Men så har jeg skjønt at det ikke betyr noe i praksis for barnebarna mine. At det ikke vil gis noen hjelp for at de skal kunne reise hjem, sier han til VG.

pullquote – Norge hjelper barn over hele verden. Kan ikke Norge gå i front for å finne en løsning for disse barna som sitter i fangeleirer i Syria?

Moren til Bastian Vasquez har også en bønn til den norske statsministeren:

– Tenk som en mor, og tenk hvordan du ville følt det som bestemor, med et lite uskyldig barn, som er syk, og som er i en slik fæl situasjon, sier hun.

BARNEBARNA: De to barna til den norsk-pakistanske kvinnen er begge norske statsborgere. Her er de avbildet i en leilighet inne i IS-området før de siste kampene. Foto: PRIVAT

Tar avstand fra ideologien

For foreldrene har de siste seks årene vært preget av vonde tanker som stadig kverner i hodet: Det norsk-chilenske paret i Skien har spurt seg selv tusenvis av ganger om de kunne gjort noe annerledes for sin yngste sønn. De forsøkte å snakke ham fra å reise til Syria, men de mislyktes.

– Vi tar sterkt avstand fra de feilene han gjorde ved å dra og krige for IS, og ved å lage propaganda for dem. Det er grusomt. Men i våre minner så skiller vi krigeren «Abu Safirjah», som han kalte seg selv etter å ha blitt rekruttert og radikalisert, fra den personen som var min sønn Bastian, sier Mario Vasquez.

Forsøkte å hente henne hjem

For den norsk-pakistanske morfaren fra Oslo er det enda flere spørsmål: Hvordan og hvorfor ble hans eldste datter radikal? Kunne han ha hindret henne fra å gifte seg med Vasquez, dersom hun ikke følte et press fra faren om å gå inn i et arrangert ekteskap? Kunne han ha klart å redde henne ut fra Syria tidligere?

– Jeg lot meg smugle inn i Syria i januar 2013, for å møte Bastian og min datter, men han nektet meg å ta henne med tilbake. Det var forferdelig å se henne der, kledd i svarte sjal, og redd og engstelig.

– Min datter har vært klar på at hun mistet retten til å bestemme over seg selv i det øyeblikket hun kom til Syria. Vi har forsøkt på så mange måter å få henne ut. Vi fikk et brev fra en norsk imam om at moren hennes er syk og at hun måtte få reise hjem. Hun la brevet frem for lederne, men de brydde seg ikke.

DESPERATE MELDINGER: Datteren sendte sin far lydmeldinger via WhatsApp. VG har hørt noen av meldingene, der hun fortvilet ber ham hjelpe henne og barna unnslippe IS-området. Foto: PRIVAT

Sammen i sorgen

Da Bastian Vasquez ble drept i IS-området i 2015, fikk hans foreldre vite det fra svigerdatteren. I løpet av de neste ukene chattet de med henne på nettet.

– Hun følte på skyldfølelse mot sine foreldre, fordi hun hadde gjort en feil ved å dra til Syria og hun var så bekymret for dem. Jeg ba om at hun måtte sette oss i kontakt, og siden har vi forsøkt å kjempe for barnebarna våre sammen, sier Mario Vaquez.

– Den støtten betyr utrolig mye for meg. Jeg har hatt kontakt med norsk politi og myndigheter i mange år, men ikke fått noen hjelp. Da jeg ble kjent med Mario følte jeg at jeg ikke var alene i denne sorgen, forteller morfaren.

PS: I svarbrevet skriver UD at de kan forsøke å bistå med medisinsk oppfølging via hjelpeorganisasjoner, og ber kvinnen kontakte Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Men i leiren hun sitter, har kvinnen så langt ikke kunnet bevege seg fritt for å møte ICRC.

Publisert: 07.04.19 kl. 14:27