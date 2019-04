MAYDAY: May må holde en overbevisende forestilling foran samtlige 27 EU-ledere i kveld. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Slik blir Mays kritiske kveld foran EU-sjefene

BERLIN (VG) I ettermiddag står Theresa May skolerett foran EU-sjefene i Brussel. Hun må overbevise dem om at en ny utsettelse av brexit har noe for seg, og ikke fører til enda mer virvar.

Utfallet av brexit er helt i det blå når europeiske ledere møtes i Brussel i kveld for å bestemme seg for om de vil kaste enda en livbøye til Theresa May .

Allerede er brexit utsatt én gang, fra 29. mars til 12. april.

Hennes turer til Berlin og Paris tirsdag, for å møte Angela Merkel og Emmanuel Macron og få utsatt brexit ytterligere til 30. juni blir omtalt som en desperat tiggerferd i hjemlig presse.

Det var bare en liten audition hos to av Europas mektigste ledere.

I dag må hun holde en overbevisende forestilling foran samtlige 27 EU-ledere og få dem til å tro at hun klarer i ro i havn en brexit-avtale i Underhuset før 30. juni.

Blir spurt ut – og sendt på gangen

Når May ankommer Brussel i 16-tiden møter hun først EU-president Donald Tusk. Etter det skal hun holde et innlegg foran de 27 lederne.

Hver og en av dem må bli overbevist og si ja til en utsettelse. Hvis ikke forsvinner Storbritannia ut av EU fredag klokken 23.00 uten avtale.

De kommer til å spørre henne ut om hva som er ståa i de tverrpolitiske samtalene med opposisjonsleder Jeremy Corbyn fra Labour-partiet, melder BBC.

Onsdag sier en talsperson for Downing Street at det ikke er kommet på plass noe brexit-kompromiss med Labour, men samtalene fortsetter.

Akkurat nå er det Mays eneste håp for å samle nok støtte til brexit-avtalen, ettersom flertallet i hennes parti har stemt nei til avtalen hennes tre ganger.

EU vil også ha på det rene om Storbritannia blir værende i tollunionen, slik at handel kan fortsette som før.

Etter dette blir May sendt på gangen, og EU-sjefene skal spise middag og diskutere hva de skal gjøre med sin vinglete «soon to be or not to be»-eksmedlem.

Foto: Liewig Christian/ABACA / ABACA

Macron er hard i klypa – Merkel vil ha ro

X-faktoren er om de 27 blir enige. Flere av landene er irritert og lei – særlig Emmanuel Macron er hard i klypa.

I kveld vil han kreve at Storbritannia mister vetoretten mot å få en brexit-utsettelse, melder The Times.

Det er for å unngå at Storbritannia stikker kjepper i hjulene for neste EU-budsjett, reformer eller handelsavtaler mellom EU-landene.

Angela Merkel sier til Riksdagen onsdag ettermiddag at «utsettelsen bør være så kort som mulig men lang nok til å få litt ro. Vi kan ikke møtes annenhver uke og diskutere det samme».

EU vil ha klare svar

Dette er de mulige utfallene i kveldens dramatiske EU-toppmøte:

May får utsettelse til 30 juni mot at brexit-avtalen hun har forhandlet frem med EU blir godkjent i Underhuset før 23. mai. Da slipper Storbritannia å delta i Europaparlamentsvalget.

EU-president Donald Tusk skriver i et brev at han vil ha EU-landene med på «flexit» fra ni måneder til opptil ett år, og at Storbritannia forlater EU så snart Underhuset godkjenner avtalen.

EU-landene blir ikke enige – da forsvinner May og Storbritannia ut av EU fredag klokken 23.00 uten avtale.

Publisert: 10.04.19 kl. 15:19