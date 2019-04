DEMOKRAT: Gregory B. Craig jobbet i Det hvite hus under tidligere president Barack Obama. Foto: AP

Advokater tror demokrat blir tiltalt i Mueller-etterforskning

Advokatene til demokraten Gregory B. Craig sier i en uttalelse at de forventer at han blir tiltalt i forbindelse med sitt arbeid for Ukrainas tidligere prorussiske regjering.

74-åringen vil bli tiltalt de neste dagene, melder hans advokater ifølge New York Times.

Saken mot Craig, som er tidligere rådgiver i Det hvite hus under Barack Obama, er et ledd i Russland -etterforskningen ledet av spesialetterforsker Robert Mueller.

Craig var i 2012 partner i advokatfrimaet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, og jobbet på oppdrag for Paul Manafort på vegne av Ukrainas justisdepartement.

I sin vurdering av om Craig bør tiltales, har påtalemyndigheten ifølge New York Times fokusert på om Craig og advokatfirmaet burde ha informert om jobben de gjorde, skriver New York Times.

Første demokrat

Om advokatene får rett, blir Craig i så fall den første fremstående demokraten som blir siktet i en sak knyttet til Muellers etterforskning, skriver Washington Post. Han kan også bli den første til å bli siktet etter at Mueller leverte rapporten om Russland-etterforskningen til justisminister William Barr.

– Craig er ikke skyldig i noen av anklagene, sier advokatene William Taylor og William Murphy i uttalelsen, skriver Reuters.

USAs justisdepartement har foreløpig ikke kommentert disse uttalelsene overfor Reuters.

Flere felt

Minst 34 personer og tre virksomheter har enten erklært seg skyldig, blitt siktet eller på en eller annen måte kommet i søkelyset i forbindelse med etterforskningen. Flere medarbeidere i Trumps valgkampapparat har blitt felt av Muellers team, deriblant tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som må sitte 7 og et halvt år i fengsel.

Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har erkjent å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trump ble innsatt som president.

Trumps tidligere rådgiver Roger Stone er tiltalt for å ha løyet for Kongressen, for å ha påvirket vitner og for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med sin kontakt med WikiLeaks og hackingen av Demokratenes eposter.

