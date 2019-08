KRYSSER: Daglig krysser Mark O. Cunningham (44) og 30. 000 andre nordirer grensen over til Irland. Hva som skjer etter brexit påvirker alle. Foto: Harald Henden

Grensen til besvær: EU og Storbritannia blir ikke enige om grensen Mark krysser hver dag

NEWRY I NORD-IRLAND (VG) Brexit gjør at Nord-Irland-grensen igjen er betent. Daglig krysser Mark Cunningham og 30.000 andre mennesker den for å dra inn i Irland. Hva som skjer etter brexit påvirker alle.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Mark låser seg ut huset i Newry på en av de første dagene etter sommerferien. Han bor i Nord-Irland, rett ved grensen til Irland i sør. Han slenger dokumentmappen i baksetet og kjører til togstasjonen. Der parkerer han bilen for å rekke 07.42-toget til Dublin.

Toget driver først gjennom skog, så sletter med dyrket mark. På begge sider av grensen lever folk av landbruk.

– Der krysset vi grensen! annonserer Mark noen minutter etter at toget har kjørt fra Newry. For ham er et lite slott på toppen av en bakke kjennetegnet. Siden det er fredag og langhelg skal ikke like mange krysse grensen i dag, men kafévognen er likevel full.

På en drøy time er hjerneforskeren på kontoret i Dublin – da har han krysset over til Irland ubemerket. Sånn har det ikke alltid vært, og på grunn av brexit er grensen nok en gang omstridt.

FAKTA: KONFLIKTEN I NORD-IRLAND * Over 3.500 mennesker ble drept i konflikten som kalles «The Troubles», og pågikk fra 1968–1998. * Hovedmotsetningen i konflikten gikk mellom de i hovedsak katolske nasjonalistene som ønsket at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland, og protestantiske unionister som ville beholde tilhørigheten til Storbritannia. * Langfredagsavtalen, inngått i 1998, legger grunnlaget for fredsprosessen og selvstyret. * Brexit-avstemningen har ført til bekymring for at uroen i regionen nok en gang kan blusse opp igjen, fordi det da vil bli en grense mellom Nord-Irland og Irland, siden Irland er EU-medlem. * I Nord-Irland stemte 56 % for å bli i EU. (Kilde: NTB) Vis mer

les også Boris Johnsons nye innenriksminister: – Vil at kriminelle skal «føle redsel»

SØMLØST: Mark krysser grensen for å komme til jobb i Dublin. Alle VG snakker med her mener at grensen blir vanskelig å overvåke etter brexit. Foto: Harald Henden

Nøkkelen til brexit

Brexit står og faller på denne grensen. Den er grunnen til at EU og Storbritannia ikke blir enige om en skilsmisseavtale.

Etter brexit vil Nord-Irland ikke lenger være en del av EU, mens Irland i sør ér det. Hva slags kontroll det blir av mennesker, varer eller lastebiler som krysser grensen der EUs marked slutter og Storbritannias grense starter er noe alle spør seg.

En eller annen form for kontroll blir det, men enn så lenge er løsningen uklar.

EU vil at Storbritannia fortsetter å være med i EUs indre marked. Da kan grensen være åpen som i dag. Boris Johnson mener EU opptrer udemokratisk og tvinger Storbritannia til å fortsatt være i EU.

les også Merkel gir Boris Johnson 30 dager på å unngå «no deal»

RANSAKET: Skiltet minner om fortiden, da folk måtte kle av seg og ble ransaket av grensepolitiet. Foto: Harald Henden

En blodig og redselsfull fortid

Det verste som kan skje i Nord-Irland er at fredsavtalen kollapser.

– Folk i Newry husker volden, drapene og uroen, og mange kommer til å bli triste om brexit fører dem tilbake til fortiden, sier Mark.

Uvissheten får folk til å prate. Han sukker.

– Ville det plaget meg om et kamera registrerte bilen min hver gang jeg passerte grensen? Nei, sikkert ikke, men andre folk vil mislike det. Hvis kameraer blir ødelagt og politiet må holde vakt fysisk – da kan det eskalere, sier Mark.

Han husker godt hvordan Newry var. Før det ble fred i 1998 var det bråk i 30 år, mellom dem som ville at Nord-Irland skulle forenes med Irland, og dem som ville være en del av Storbritannia. Flere enn 3. 500 mennesker ble drept.

IRA, som ville ha uavhengighet fra Storbritannia, kjempet med våpen og spredte terror.

– Min far er fra Newry og mor er fra Irland, forteller Mark. Da vi krysset grensen for å reise til Irland om sommeren ble vi ble stoppet av soldater. Det var massiv overvåkning. Biler ble endevendt og folk ransaket. Ved huset vårt i Newry var det et kikketårn, og jeg husker da bombene gikk av.

– For folk her betyr en åpen grense alt. Vi reiser til hverandre og møtes. Det gjorde vi ikke for 20 år siden.

les også Trump om Macron-lunsj under toppmøte: – Det beste møtet vi har hatt

HØR PÅ OSS: Grensebyen Newry i Nord-Irland har tette bånd til Irland. Dette skiltet er satt opp på grensen av folk som kjemper mot brexit. 56 % i Nord-Irland ønsket å bli i EU da avstemningen skjedde i 2016. Foto: Harald Henden

– Vanskelig å overvåke

Grensen mellom Irland og Nord-Irland er svingete og kupert, og subtil. Stripene på asfalten går nesten ubemerket fra gult til hvitt. På den ene siden er skiltene på keltisk og engelsk – på den andre siden bare engelsk. På den ene siden er hastigheten oppgitt i kilometer – rett over grensen står det miles per hour.

I dag er det nesten 300 veier som går over grensen. Alle VG snakker med her mener at grensen blir vanskelig å overvåke.

– Ingen har sagt hva slags teknisk løsning som finnes. Om du så kan registrere biler som passerer, hva med alle menneskene og varene og lastebilene som passerer grensen, spør Mark og legger til:

– Noen ganger går grensen midt på et jorde.

For Boris Johnson er grensen, som i diskusjoner blir kalt «the backstop», en hodepine. Han sier han aldri vil opprette en hard grense mot Irland, og vil ha en garanti for at EU heller ikke kommer til å gjøre det.

Johnsons verste mareritt er at et trekk fra ham kan være med på å gjøre den nordirske grensen urolig igjen.

I slutten av august fikk han 30 dager av Angela Merkel til å komme med en løsning som er spiselig for begge parter. Den må komme på plass om parlamentet skal stemme ja til skilsmisseavtalen.

OVER GRENSEN: VG er med Mark Cunningham når han reiser på jobb til Dublin. – Der krysset vi grensen! annonserer han noen minutter etter at toget har kjørt fra Nord-Irland Foto: Harald Henden

Publisert: 27.08.19 kl. 06:11