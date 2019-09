BLE KRENKET: Granskningsnemden mener Cissi Wallins privatliv ble krenket av dokumentarepisoden til Uppdrag Granskning. Her fra en demonstrasjon i Västerås. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Uppdrag gransknings metoo-episode felt

Episoden «#metoo och Fredrik Virtanen», som også gikk på norske skjermer, er felt i Granskningsnemden - det svenske motstykket til PFU.

Dokumentar-episoden tok for seg voldtekts-anklagen fra journalisten Cissi Wallin mot journalisten Fredrik Virtanen. Politiet etterforsket anmeldelsen, men måtte senere avslutte uten fellende bevis.

Både før og etter programmet haglet kritikken mot SVTs dokumentarserie. Over 2000 personer sendte inn klage til Granskningsnemnden, som kan sammenlignes med Pressens Faglige Utvalg (PFU) i Norge.

Episoden ble også vist på norske TV-skjermer via NRK.

Fellelsen skjer på bakgrunn av at serien angivelig krenket Cissi Wallins privatliv.

BLE ANKLAGET: Fredrik Virtanen ble beskyldt for å ha voldtatt Wallin. Etter den tid har han blant annet skrevet boken «Uten nåde», som handler om å bli fanget i Metoo-stormen i Sverige. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nemnden mener det i for stor grad er lagt vekt på å diskutere sannferdigheten i Wallins forklaring. De felles også for besluttingen om å oppgi følsomme opplysninger, som fører til en krenkelse av Wallins privatliv. Dette gjelder blant annet opplysninger om politianmeldelsen hennes og den avsluttede etterforskningen.

De frikjennes derimot for spørsmålet om oppriktighet og saklighet.

Cissi Wallin sier på Instagram at hun er lettet over besluttingen.

– Gråter en skvett av lettelse etter dette helvetet, skriver hun.

Wallin ble i forrige uke tiltalt for grov ærekrenkelse for å ha offentlig anklaget Fredrik Virtanen for voldtekt.

